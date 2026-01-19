Sports on TV for Tuesday, Jan. 20

(All times Eastern)
Tuesday, Jan. 20
CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE
1 p.m.
NHLN — CHL Playoffs: Brynäs IF at Frölunda Gothenburg, Semifinal – Leg 2
3:30 p.m.
NHLN — CHL Playoffs: EV Zug at Luleå Hockey, Semifinal – Leg 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Ohio St.
7 p.m.
ACCN — NC State at Clemson
CBSSN — UCF at Iowa St.
ESPN2 — LSU at Florida
ESPNU — Florida St. at Miami
FS1 — Seton Hall at St. John’s
PEACOCK — Indiana at Michigan
SECN — Oklahoma at South Carolina
7:30 p.m.
TRUTV — DePaul at Butler
8:30 p.m.
BTN — Rutgers at Iowa
9 p.m.
ACCN — SMU at Wake Forest
CBSSN — Utah at Kansas St.
ESPN — Vanderbilt at Arkansas
ESPNU — Auburn at Mississippi
FS1 — Michigan St. at Oregon
PEACOCK — Texas Tech at Baylor
SECN — Georgia at Missouri
10 p.m.
PEACOCK — Purdue at UCLA
11 p.m.
ESPN — Kansas at Colorado
FS1 — UNLV at Utah St.
GOLF
2 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Third Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas
7 p.m.
ESPN — TGL: Jupiter Links Golf Club vs. Los Angeles Golf Club
MLB BASEBALL
6 p.m.
MLBN — 2026 Hall of Fame Election Announcement
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: San Antonio at Houston
PEACOCK — San Antonio at Houston
10 p.m.
NBC — Regional Coverage: L.A. Lakers at Denver
PEACOCK — L.A. Lakers at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Boston at Dallas
10 p.m.
TNT — New Jersey at Edmonton
TRUTV — New Jersey at Edmonton
SOCCER (MEN’S)
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Khaleej at Al Ahli
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Manchester City at FK Bodø/Glimt
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Napoli at Copenhagen
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
7 a.m.
TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
3 p.m.
TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
9 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Wednesday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia
