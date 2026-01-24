Live Radio
Sports on TV for Sunday, Jan. 25

The Associated Press

January 24, 2026, 3:25 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Jan. 25

AUTO RACING

Noon

NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: The Rolex 24 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — FAU at South Florida

3 p.m.

PEACOCK — Oregon at Washington

4 p.m.

PEACOCK — Southern Cal at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

BTN — Indiana at Purdue

1 p.m.

FS1 — Kansas St. at Kansas

2 p.m.

BTN — Southern Cal at Michigan

CBSSN — Rhode Island at Dayton

PEACOCK — Ohio St. at Iowa

SECN — Oklahoma at Auburn

3 p.m.

ESPN — Vanderbilt at South Carolina

4 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Florida St.

BTN — UCLA at Northwestern

6 p.m.

ACCN — Stanford at California

SECN — Texas A&M at Missouri

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

1 p.m.

FOX — UCLA at Michigan St.

5 p.m.

ESPN — Utah at Iowa St.

6 p.m.

BTN — Illinois at Ohio St.

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Final Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

NBA BASKETBALL

5:30 p.m.

NBATV — Golden State at Minnesota

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

4 p.m.

NBATV — Austin at Valley

NFL FOOTBALL

3 p.m.

CBS — AFC Championship: New England at Denver

6:30 p.m.

FOX — NFC Championship: L.A. Rams at Seattle

NHL HOCKEY

1:30 p.m.

NHLN — Colorado at Toronto

7 p.m.

NHLN — Florida at Chicago

SKIING

5 p.m.

NBC — FIS: Alpine World Cup, Kitzbuhel, Austria

SKIING/SNOWBORDING

4 p.m.

NBC — FIS: Freestyle World Cup, Deer Valley, Utah

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Southampton at Portsmouth

9 a.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Crystal Palace

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Hearts of Midlothian

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Hilal at Riyadh SC

SOCCER (WOMEN’S)

5:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Haiti vs. Antigua & Barbuda, Round One, Willemstad, Curaçao

6 p.m.

CBSSN — Serie A: Napoli at Sassuolo (Taped)

7:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Costa Rica vs. British Virgin Islands, Round One, Managua, Nicaragua

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

10:00 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)

10:30 a.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)

7:30 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

3 a.m. (Monday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

UNRIVALED BASKETBALL

1 p.m.

TRUTV — Mist vs. Vinyl, Miami

2:15 p.m.

TRUTV — Phantom vs. Rose, Miami

X GAMES

1 p.m.

ABC — X Games Aspen 2026: Final Day – Women’s Ski Slopestyle; Men’s Snowboard Slopestyle, Aspen, Colo.

6:30 p.m.

ESPN — X Games Aspen 2026: Final Day – Snowboard Knuckle Huck; Ski Superpipe; Snowmobile Speed & Style, Aspen, Colo.

