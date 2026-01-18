Live Radio
Sports on TV for Monday, Jan. 19

The Associated Press

January 18, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 19

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Northeastern at Monmouth

1 p.m.

CBSSN — Drexel at Towson

ESPNU — Vermont at Albany (NY)

3 p.m.

CBSSN — Saint Joseph’s at VCU

5 p.m.

CBSSN — George Washington at George Mason

6 p.m.

FS1 — Providence at Marquette

7 p.m.

CBSSN — Loyola (Md.) at Lehigh

9 p.m.

CBSSN — NC A&T at Hampton

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FOX — Ohio St. vs. TCU, Newark, N.J.

2:30 p.m.

FOX — Michigan vs. Vanderbilt, Newark, N.J.

5 p.m.

FOX — Notre Dame at UConn

COLLEGE FOOTBALL

7:45 p.m.

ACCN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with ACC Huddle)

ESPN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami

ESPN2 — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (SkyCast)

ESPNU — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Film Room)

ECHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — 2026 Warrior/ECHL All-Star Classic: Stars vs. Stripes, Allen, Texas

GOLF

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Second Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

11 a.m.

ESPN2 — Dynamic Prep (Texas) vs. Prolific Prep (Fla.)

1 p.m.

ESPN2 — St. Mary’s (Ariz.) vs. Paul VI (Va.)

3 p.m.

ESPNU — St. John Bosco (Calif.) vs. Columbus (Fla.)

5 p.m.

ESPNU — Spire Academy (Ohio) vs. Brewster Academy (N.H.)

NBA BASKETBALL

1 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Atlanta

2:30 p.m.

NBC — Oklahoma City at Cleveland

PEACOCK — Oklahoma City at Cleveland

5 p.m.

NBC — Dallas at New York

PEACOCK — Dallas at New York

8 p.m.

NBC — Boston at Detroit

PEACOCK — Boston at Detroit

NHL HOCKEY

1:30 p.m.

TNT — Buffalo at Carolina

TRUTV — Buffalo at Carolina

4 p.m.

TNT — Washington at Colorado

TRUTV — Washington at Colorado

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Brighton & Hove Albion

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

11 a.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

11:15 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Tuesday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

UNRIVALED BASKETBALL

8 p.m.

TNT — Breeze vs. Mist, Miami

TRUTV — Breeze vs. Mist, Miami

9:15 p.m.

TNT — Vinyl vs. Lunar Owls, Miami

TRUTV — Vinyl vs. Lunar Owls, Miami

