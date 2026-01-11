Live Radio
Sports on TV for Monday, Jan. 12

The Associated Press

January 11, 2026, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 12

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Navy at American U.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Alabama at Missouri

GOLF

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, Second Round, The Ocean Club, Nassau, Bahamas

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Boston at Indiana

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — AFC Wild Card Playoff: Houston at Pittsburgh

ESPN — AFC Wild Card Playoff: Houston at Pittsburgh

ESPN2 — AFC Wild Card Playoff: Houston at Pittsburgh (NFL Wild Card with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Seattle at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al Hilal

3 p.m.

FS2 — The French Cup: Paris FC at Paris Saint-Germain FC, Round of 32

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds

5:30 p.m.

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Mist vs. Phantom, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Laces vs. Lunar Owls, Miami

_____

