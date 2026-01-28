Sports on TV for Feb. 2 – 8

Adv31-01
Monday, Feb. 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Boston U. at Holy Cross
ESPN — Syracuse at North Carolina
9 p.m.
CBSSN — Incarnate Word at Texas A&M-CC
ESPN — Kansas at Texas Tech
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4:30 p.m.
CBSSN — Boston U. at Holy Cross
6 p.m.
ESPN2 — North Carolina at NC State
8 p.m.
ESPN2 — South Carolina at Texas A&M
GOLF
7 p.m.
ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Jupiter Links Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Memphis
10 p.m.
PEACOCK — Philadelphia at L.A. Clippers
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Burnley at Sunderland
_____
Tuesday, Feb. 3
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Boston College at Duke
CBSSN — St. Bonaventure at Dayton
ESPN2 — Mississippi at Tennessee
PEACOCK — Xavier at UConn
SECN — South Carolina at Texas
8 p.m.
PEACOCK — St. John’s at DePaul
9 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Virginia
CBSSN — Saint Louis at Davidson
ESPN2 — NC State at SMU
9:30 p.m.
BTN — Rutgers at UCLA
10 p.m.
PEACOCK — Indiana at Southern Cal
11 p.m.
CBSSN — Wyoming at San Diego St.
FS1 — UNLV at Fresno St.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Boston at Dallas
PEACOCK — Boston at Dallas
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Phoenix at Portland
PEACOCK — Phoenix at Portland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — 2026 Pro Bowl Games: AFC vs. NFC, San Francisco
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Pittsburgh at N.Y. Islanders
10 p.m.
TNT — Seattle at Anaheim
_____
Wednesday, Feb. 4
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
PEACOCK — Seton Hall at Villanova
7 p.m.
BTN — Michigan St. at Minnesota
CBSSN — St. Thomas (Minn.) at S. Dakota St.
ESPN2 — Notre Dame at Louisville
ESPNU — Wright St. at Robert Morris
FS1 — UCF at Houston
PEAOCK — Butler at Providence
SECN — Texas A&M at Alabama
7:30 p.m.
PEACOCK — Creighton at Georgetown
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at California
PEACOCK — Colorado at Baylor
9 p.m.
BTN — Northwestern at Illinois
CBSSN — Arizona St. at Utah
ESPN2 — Oklahoma at Kentucky
FS1 — BYU at Oklahoma St.
10 p.m.
ACCN — Clemson at Stanford
11 p.m.
BTN — Iowa at Washington
CBSSN — Washington St. at Oregon St.
FS1 — Utah St. at New Mexico
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
TRUTV — UConn at DePaul
GOLF
4 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Denver at New York
9:35 p.m.
ESPN — Oklahoma City at San Antonio
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Boston at Florida
9:30 p.m.
TNT — St. Louis at Dallas
_____
Thursday, Feb. 5
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Penn St. at Michigan
7 p.m.
CBSSN — William & Mary at UNC-Wilmington
ESPN2 — West Virginia at Cincinnati
ESPNU — TBA
8:30 p.m.
FS1 — Ohio St. at Maryland
9 p.m.
CBSSN — Jacksonville St. at W. Kentucky
ESPN2 — Memphis at UAB
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Clemson at North Carolina
6:30 p.m.
SECN — Mississippi St. at South Carolina
7 p.m.
BTN — Minnesota at Iowa
ESPN — Duke at Louisville
8 p.m.
ACCN — Florida St. at NC State
9 p.m.
BTN — Southern Cal at Northwestern
ESPN — LSU at Texas
PEACOCK — Ohio St. at Washington
SECN — Mississippi at Alabama
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar
3:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, First Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
4 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Second Round, Doha GC, Doha, Qatar
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago at Toronto
10 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at Phoenix
_____
Friday, Feb. 6
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at Davidson
7 p.m.
ESPN2 — Dayton at VCU
8 p.m.
CBSSN — Bradley at N. Iowa
FOX — UConn at St. John’s
9 p.m.
ESPNU — Belmont at UIC
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Georgia at Arkansas
8:45 p.m.
SECN — Alabama at Oklahoma
9 p.m.
ESPN2 — Florida at Missouri
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
ACCN — NC State at Pittsburgh
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Second Round, Doha GC, Doha, Qatar
3:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Second Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
4:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — New York at Detroit
10 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Clippers at Sacramento
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Crystal Palace at Nottingham Forest
_____
Saturday, Feb. 7
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Louisville at Wake Forest
BTN — Nebraska at Rutgers
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Temple at East Carolina
FOX — Wisconsin at Indiana
TNT — Villanova at Georgetown
TRUTV — Villanova at Georgetown
1 p.m.
CBS — Oregon at Purdue
SECN — Missouri at South Carolina
1:30 p.m.
CW — Virginia Tech at NC State
2 p.m.
ACCN — Miami at Boston College
CBSSN — Missouri St. at Liberty
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Princeton at Penn
FS1 — Butler at Marquette
TNT — Kansas St. at TCU
2:30 p.m.
FOX — Utah at Kansas
3:30 p.m.
SECN — Oklahoma at Vanderbilt
3:45 p.m.
CW — SMU at Pittsburgh
4 p.m.
ACCN — Florida St. at Notre Dame
CBSSN — Towson at Hofstra
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — DePaul at Providence
4:30 p.m.
FOX — Grand Canyon at UNLV
6 p.m.
CBSSN — S. Dakota at S. Dakota St.
ESPN2 — Akron at Troy
PEACOCK — Seton Hall at Creighton
SECN — Georgia at LSU
6:30 p.m.
ESPN — Duke at North Carolina
8 p.m.
ACCN — Clemson at California
CBSSN — Utah St. at Wyoming
ESPNU — Georgia Tech at Stanford
FOX — Illinois at Michigan St.
FS1 — San Diego St. at Air Force
8:30 p.m.
ESPN — Tennessee at Kentucky
SECN — Florida at Texas A&M
9:30 p.m.
ESPN2 — Arizona St. at Colorado
10 p.m.
CBSSN — Boise St. at New Mexico
ESPNU — TBA
FS1 — Washington at UCLA
10:30 p.m.
ESPN — Houston at BYU
11:30 p.m.
ESPN2 — San Francisco at Saint Mary’s (Calif.)
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FS1 — Butler at UConn
2 p.m.
BTN — Maryland at Nebraska
6 p.m.
FS1 — Arizona St. at Baylor
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — California at Clemson
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar
Noon
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
3:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
6 p.m.
ESPN — Brewster Academy (N.H.) vs. LI Lutheran (N.Y.)
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
8 p.m.
ESPN2 — Bullis School (Md.) vs. LI Lutheran (N.Y.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
ABC — Houston at Oklahoma City
6 p.m.
PRIME VIDEO — Dallas at San Antonio
8:30 p.m.
ABC — Golden State at L.A. Lakers
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Manchester United
_____
Sunday, Feb. 8
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Southern Cal at Penn St.
ESPNU — Tulsa at South Florida
1 p.m.
BTN — Maryland at Minnesota
CBS — Michigan at Ohio St.
CBSSN — UCF at Cincinnati
ESPN2 — UNC-Greensboro at Furman
FOX — Texas Tech at West Virginia
3 p.m.
FS1 — Northwestern at Iowa
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — NC State at Virginia Tech
CBSSN — James Madison at UMass
SECN — Arkansas at Florida
1 p.m.
FS1 — Marquette at Creighton
2 p.m.
ACCN — North Carolina at Wake Forest
CW — SMU at Duke
SECN — LSU at Auburn
3 p.m.
ABC — Tennessee at South Carolina
FOX — UCLA at Michigan
4 p.m.
SECN — Georgia at Missouri
6 p.m.
SECN — Alabama at Texas A&M
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — North Carolina at NC State
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar
Noon
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
NBA BASKETBALL
12:30 p.m.
ABC — New York at Boston
3 p.m.
ESPN — L.A. Clippers at Minnesota
NFL FOOTBALL
6 p.m.
NBC — Super Bowl LX: Seattle vs. New England, Santa Clara, Calif.
_____
