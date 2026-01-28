Live Radio
Sports on TV for Feb. 2 – 8

The Associated Press

January 28, 2026, 10:03 AM

Adv31-01

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 2

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Boston U. at Holy Cross

ESPN — Syracuse at North Carolina

9 p.m.

CBSSN — Incarnate Word at Texas A&M-CC

ESPN — Kansas at Texas Tech

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

CBSSN — Boston U. at Holy Cross

6 p.m.

ESPN2 — North Carolina at NC State

8 p.m.

ESPN2 — South Carolina at Texas A&M

GOLF

7 p.m.

ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Jupiter Links Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Memphis

10 p.m.

PEACOCK — Philadelphia at L.A. Clippers

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Burnley at Sunderland

_____

Tuesday, Feb. 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Boston College at Duke

CBSSN — St. Bonaventure at Dayton

ESPN2 — Mississippi at Tennessee

PEACOCK — Xavier at UConn

SECN — South Carolina at Texas

8 p.m.

PEACOCK — St. John’s at DePaul

9 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Virginia

CBSSN — Saint Louis at Davidson

ESPN2 — NC State at SMU

9:30 p.m.

BTN — Rutgers at UCLA

10 p.m.

PEACOCK — Indiana at Southern Cal

11 p.m.

CBSSN — Wyoming at San Diego St.

FS1 — UNLV at Fresno St.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Boston at Dallas

PEACOCK — Boston at Dallas

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Phoenix at Portland

PEACOCK — Phoenix at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — 2026 Pro Bowl Games: AFC vs. NFC, San Francisco

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Pittsburgh at N.Y. Islanders

10 p.m.

TNT — Seattle at Anaheim

_____

Wednesday, Feb. 4

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

PEACOCK — Seton Hall at Villanova

7 p.m.

BTN — Michigan St. at Minnesota

CBSSN — St. Thomas (Minn.) at S. Dakota St.

ESPN2 — Notre Dame at Louisville

ESPNU — Wright St. at Robert Morris

FS1 — UCF at Houston

PEAOCK — Butler at Providence

SECN — Texas A&M at Alabama

7:30 p.m.

PEACOCK — Creighton at Georgetown

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at California

PEACOCK — Colorado at Baylor

9 p.m.

BTN — Northwestern at Illinois

CBSSN — Arizona St. at Utah

ESPN2 — Oklahoma at Kentucky

FS1 — BYU at Oklahoma St.

10 p.m.

ACCN — Clemson at Stanford

11 p.m.

BTN — Iowa at Washington

CBSSN — Washington St. at Oregon St.

FS1 — Utah St. at New Mexico

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

TRUTV — UConn at DePaul

GOLF

4 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Denver at New York

9:35 p.m.

ESPN — Oklahoma City at San Antonio

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Boston at Florida

9:30 p.m.

TNT — St. Louis at Dallas

_____

Thursday, Feb. 5

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Penn St. at Michigan

7 p.m.

CBSSN — William & Mary at UNC-Wilmington

ESPN2 — West Virginia at Cincinnati

ESPNU — TBA

8:30 p.m.

FS1 — Ohio St. at Maryland

9 p.m.

CBSSN — Jacksonville St. at W. Kentucky

ESPN2 — Memphis at UAB

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Clemson at North Carolina

6:30 p.m.

SECN — Mississippi St. at South Carolina

7 p.m.

BTN — Minnesota at Iowa

ESPN — Duke at Louisville

8 p.m.

ACCN — Florida St. at NC State

9 p.m.

BTN — Southern Cal at Northwestern

ESPN — LSU at Texas

PEACOCK — Ohio St. at Washington

SECN — Mississippi at Alabama

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar

3:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, First Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

4 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Second Round, Doha GC, Doha, Qatar

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Chicago at Toronto

10 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at Phoenix

_____

Friday, Feb. 6

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at Davidson

7 p.m.

ESPN2 — Dayton at VCU

8 p.m.

CBSSN — Bradley at N. Iowa

FOX — UConn at St. John’s

9 p.m.

ESPNU — Belmont at UIC

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Georgia at Arkansas

8:45 p.m.

SECN — Alabama at Oklahoma

9 p.m.

ESPN2 — Florida at Missouri

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

ACCN — NC State at Pittsburgh

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Second Round, Doha GC, Doha, Qatar

3:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Second Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

4:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Detroit

10 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Clippers at Sacramento

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Crystal Palace at Nottingham Forest

_____

Saturday, Feb. 7

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Louisville at Wake Forest

BTN — Nebraska at Rutgers

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Temple at East Carolina

FOX — Wisconsin at Indiana

TNT — Villanova at Georgetown

TRUTV — Villanova at Georgetown

1 p.m.

CBS — Oregon at Purdue

SECN — Missouri at South Carolina

1:30 p.m.

CW — Virginia Tech at NC State

2 p.m.

ACCN — Miami at Boston College

CBSSN — Missouri St. at Liberty

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Princeton at Penn

FS1 — Butler at Marquette

TNT — Kansas St. at TCU

2:30 p.m.

FOX — Utah at Kansas

3:30 p.m.

SECN — Oklahoma at Vanderbilt

3:45 p.m.

CW — SMU at Pittsburgh

4 p.m.

ACCN — Florida St. at Notre Dame

CBSSN — Towson at Hofstra

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — DePaul at Providence

4:30 p.m.

FOX — Grand Canyon at UNLV

6 p.m.

CBSSN — S. Dakota at S. Dakota St.

ESPN2 — Akron at Troy

PEACOCK — Seton Hall at Creighton

SECN — Georgia at LSU

6:30 p.m.

ESPN — Duke at North Carolina

8 p.m.

ACCN — Clemson at California

CBSSN — Utah St. at Wyoming

ESPNU — Georgia Tech at Stanford

FOX — Illinois at Michigan St.

FS1 — San Diego St. at Air Force

8:30 p.m.

ESPN — Tennessee at Kentucky

SECN — Florida at Texas A&M

9:30 p.m.

ESPN2 — Arizona St. at Colorado

10 p.m.

CBSSN — Boise St. at New Mexico

ESPNU — TBA

FS1 — Washington at UCLA

10:30 p.m.

ESPN — Houston at BYU

11:30 p.m.

ESPN2 — San Francisco at Saint Mary’s (Calif.)

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FS1 — Butler at UConn

2 p.m.

BTN — Maryland at Nebraska

6 p.m.

FS1 — Arizona St. at Baylor

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — California at Clemson

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar

Noon

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

6 p.m.

ESPN — Brewster Academy (N.H.) vs. LI Lutheran (N.Y.)

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

8 p.m.

ESPN2 — Bullis School (Md.) vs. LI Lutheran (N.Y.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

ABC — Houston at Oklahoma City

6 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at San Antonio

8:30 p.m.

ABC — Golden State at L.A. Lakers

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Manchester United

_____

Sunday, Feb. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Southern Cal at Penn St.

ESPNU — Tulsa at South Florida

1 p.m.

BTN — Maryland at Minnesota

CBS — Michigan at Ohio St.

CBSSN — UCF at Cincinnati

ESPN2 — UNC-Greensboro at Furman

FOX — Texas Tech at West Virginia

3 p.m.

FS1 — Northwestern at Iowa

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Virginia Tech

CBSSN — James Madison at UMass

SECN — Arkansas at Florida

1 p.m.

FS1 — Marquette at Creighton

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Wake Forest

CW — SMU at Duke

SECN — LSU at Auburn

3 p.m.

ABC — Tennessee at South Carolina

FOX — UCLA at Michigan

4 p.m.

SECN — Georgia at Missouri

6 p.m.

SECN — Alabama at Texas A&M

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — North Carolina at NC State

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar

Noon

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

NBA BASKETBALL

12:30 p.m.

ABC — New York at Boston

3 p.m.

ESPN — L.A. Clippers at Minnesota

NFL FOOTBALL

6 p.m.

NBC — Super Bowl LX: Seattle vs. New England, Santa Clara, Calif.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
