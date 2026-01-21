Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

January 21, 2026, 12:56 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
New England (42½) at DENVER
at SEATTLE (47½) LA Rams

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Cleveland (236½) at CHARLOTTE
at BOSTON 10½ (227½) Indiana
at NEW YORK 11½ (224½) Brooklyn
Detroit (232½) at NEW ORLEANS
at MEMPHIS (237½) Atlanta
Oklahoma City (226½) at MILWAUKEE
Toronto (223½) at SACRAMENTO

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
UNC Greensboro at VMI
at SOUTH CAROLINA UPSTATE UNC Asheville
at BOSTON UNIVERSITY Lafayette
at WOFFORD Samford
Dayton 10½ at LA SALLE
at WINTHROP Radford
at NORTH CAROLINA 11½ Notre Dame
Pittsburgh at BOSTON COLLEGE
at FLORIDA ATLANTIC 10½ Tulane
Murray State at DRAKE
at LONGWOOD 14½ Gardner-Webb
Charleston Southern at PRESBYTERIAN
at RICHMOND Rhode Island
at DAVIDSON 5 Fordham
at WRIGHT STATE 15½ Cleveland State
at ILLINOIS 19½ Maryland
at MERCER Western Carolina
at QUEENS 12½ North Alabama
at CREIGHTON Xavier
Purdue Fort Wayne at DETROIT MERCY
Troy at OLD DOMINION
Furman 10½ at CITADEL
at OAKLAND 16½ IU Indianapolis
at VILLANOVA Georgetown
at AMERICAN Colgate
at BUCKNELL Army
at NAVY Holy Cross
at BRADLEY Indiana State
at KENTUCKY Texas
East Tennessee State at CHATTANOOGA
at SAM HOUSTON Kennesaw State
Liberty at WESTERN KENTUCKY
at WICHITA STATE 14½ East Carolina
at OMAHA South Dakota
at UT ARLINGTON 3 Tarleton State
at NORTH TEXAS 16½ UTSA
Temple at RICE
at VALPARAISO Southern Illinois
at TULSA Memphis
Utah Valley 11½ at SOUTHERN UTAH
at GONZAGA 29½ Pepperdine
at ARIZONA STATE West Virginia
at ARIZONA 13½ Cincinnati
at TEXAS A&M Mississippi State
at NEBRASKA 11½ Washington
at ILLINOIS STATE Northern Iowa
at SYRACUSE Virginia Tech
at NEW MEXICO 14½ Fresno State
Washington State at SAN DIEGO
at SEATTLE U Loyola Marymount
at CAL BAPTIST Utah Tech
at USC 6 Northwestern
at SAINT MARY’S (CA) 18½ Oregon State
San Diego State at GRAND CANYON

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -119 Detroit -101
at UTAH -168 Philadelphia +141
at COLORADO -299 Anaheim +239
Pittsburgh -119 at CALGARY -101
New York -118 at SEATTLE -102
Washington -167 at VANCOUVER +139

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up