NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG New England 5½ 4½ (42½) at DENVER at SEATTLE 2½ 2½ (47½) LA…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|New England
|5½
|4½
|(42½)
|at DENVER
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(47½)
|LA Rams
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Cleveland
|2½
|(236½)
|at CHARLOTTE
|at BOSTON
|10½
|(227½)
|Indiana
|at NEW YORK
|11½
|(224½)
|Brooklyn
|Detroit
|9½
|(232½)
|at NEW ORLEANS
|at MEMPHIS
|2½
|(237½)
|Atlanta
|Oklahoma City
|9½
|(226½)
|at MILWAUKEE
|Toronto
|4½
|(223½)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|UNC Greensboro
|2½
|at VMI
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|3½
|UNC Asheville
|at BOSTON UNIVERSITY
|5½
|Lafayette
|at WOFFORD
|4½
|Samford
|Dayton
|10½
|at LA SALLE
|at WINTHROP
|9½
|Radford
|at NORTH CAROLINA
|11½
|Notre Dame
|Pittsburgh
|1½
|at BOSTON COLLEGE
|at FLORIDA ATLANTIC
|10½
|Tulane
|Murray State
|5½
|at DRAKE
|at LONGWOOD
|14½
|Gardner-Webb
|Charleston Southern
|5½
|at PRESBYTERIAN
|at RICHMOND
|2½
|Rhode Island
|at DAVIDSON
|5
|Fordham
|at WRIGHT STATE
|15½
|Cleveland State
|at ILLINOIS
|19½
|Maryland
|at MERCER
|9½
|Western Carolina
|at QUEENS
|12½
|North Alabama
|at CREIGHTON
|6½
|Xavier
|Purdue Fort Wayne
|2½
|at DETROIT MERCY
|Troy
|6½
|at OLD DOMINION
|Furman
|10½
|at CITADEL
|at OAKLAND
|16½
|IU Indianapolis
|at VILLANOVA
|9½
|Georgetown
|at AMERICAN
|1½
|Colgate
|at BUCKNELL
|6½
|Army
|at NAVY
|9½
|Holy Cross
|at BRADLEY
|8½
|Indiana State
|at KENTUCKY
|6½
|Texas
|East Tennessee State
|5½
|at CHATTANOOGA
|at SAM HOUSTON
|4½
|Kennesaw State
|Liberty
|1½
|at WESTERN KENTUCKY
|at WICHITA STATE
|14½
|East Carolina
|at OMAHA
|5½
|South Dakota
|at UT ARLINGTON
|3
|Tarleton State
|at NORTH TEXAS
|16½
|UTSA
|Temple
|1½
|at RICE
|at VALPARAISO
|1½
|Southern Illinois
|at TULSA
|6½
|Memphis
|Utah Valley
|11½
|at SOUTHERN UTAH
|at GONZAGA
|29½
|Pepperdine
|at ARIZONA STATE
|1½
|West Virginia
|at ARIZONA
|13½
|Cincinnati
|at TEXAS A&M
|8½
|Mississippi State
|at NEBRASKA
|11½
|Washington
|at ILLINOIS STATE
|6½
|Northern Iowa
|at SYRACUSE
|3½
|Virginia Tech
|at NEW MEXICO
|14½
|Fresno State
|Washington State
|2½
|at SAN DIEGO
|at SEATTLE U
|3½
|Loyola Marymount
|at CAL BAPTIST
|8½
|Utah Tech
|at USC
|6
|Northwestern
|at SAINT MARY’S (CA)
|18½
|Oregon State
|San Diego State
|1½
|at GRAND CANYON
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-119
|Detroit
|-101
|at UTAH
|-168
|Philadelphia
|+141
|at COLORADO
|-299
|Anaheim
|+239
|Pittsburgh
|-119
|at CALGARY
|-101
|New York
|-118
|at SEATTLE
|-102
|Washington
|-167
|at VANCOUVER
|+139
