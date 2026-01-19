Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 19, 2026, 11:41 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
New England (41) at DENVER
at SEATTLE (47½) LA Rams

College Football

Monday

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (47½) Miami (FL)

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA OFF (OFF) Phoenix
at CHICAGO OFF (OFF) LA Clippers
at HOUSTON OFF (OFF) San Antonio
at UTAH OFF (OFF) Minnesota
at DENVER OFF (OFF) LA Lakers
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Toronto
at SACRAMENTO OFF (OFF) Miami

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -286 San Jose +230
at COLUMBUS OFF Ottawa OFF
at MONTREAL -141 Minnesota +118
at DALLAS -197 Boston +163
at NASHVILLE -137 Buffalo +115
at WINNIPEG -164 St. Louis +137
at EDMONTON -154 New Jersey +128
at LOS ANGELES -167 N.Y Rangers +139

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

