Sports Betting Line

The Associated Press

January 17, 2026, 11:41 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DENVER (46) Buffalo
at SEATTLE 7 (44½) San Francisco

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 3 (40½) Houston
LA Rams (48½) at CHICAGO

College Football

Monday

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (47½) Miami (FL)

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Orlando (227½) at MEMPHIS
at HOUSTON OFF (OFF) New Orleans
at CHICAGO OFF (OFF) Brooklyn
at DENVER OFF (OFF) Charlotte
at SACRAMENTO OFF (OFF) Portland
at LA LAKERS OFF (OFF) Toronto

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DALLAS -110 Tampa Bay -109
at DETROIT -144 Ottawa +121
at EDMONTON -189 St. Louis +157

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

