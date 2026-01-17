NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DENVER 1½ 1½ (46) Buffalo at SEATTLE 6½ 7 (44½) San Francisco…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DENVER
|1½
|1½
|(46)
|Buffalo
|at SEATTLE
|6½
|7
|(44½)
|San Francisco
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|2½
|3
|(40½)
|Houston
|LA Rams
|4½
|3½
|(48½)
|at CHICAGO
College Football
Monday
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|8½
|(47½)
|Miami (FL)
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Orlando
|5½
|(227½)
|at MEMPHIS
|at HOUSTON
|OFF
|(OFF)
|New Orleans
|at CHICAGO
|OFF
|(OFF)
|Brooklyn
|at DENVER
|OFF
|(OFF)
|Charlotte
|at SACRAMENTO
|OFF
|(OFF)
|Portland
|at LA LAKERS
|OFF
|(OFF)
|Toronto
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DALLAS
|-110
|Tampa Bay
|-109
|at DETROIT
|-144
|Ottawa
|+121
|at EDMONTON
|-189
|St. Louis
|+157
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.