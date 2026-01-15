NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DENVER 1½ 1½ (46) Buffalo at SEATTLE 6½ 7 (45) San Francisco…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DENVER
|1½
|1½
|(46)
|Buffalo
|at SEATTLE
|6½
|7
|(45)
|San Francisco
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ENGLAND
|2½
|3
|(41)
|Houston
|LA Rams
|4½
|3½
|(48½)
|at CHICAGO
College Football
Monday
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|8½
|(47½)
|Miami (FL)
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|4½
|(229)
|Memphis
|at DETROIT
|6½
|(221½)
|Phoenix
|Oklahoma City
|4½
|(221½)
|at HOUSTON
|Boston
|2
|(233½)
|at MIAMI
|at SAN ANTONIO
|7½
|(226½)
|Milwaukee
|Utah
|1
|(237½)
|at DALLAS
|at GOLDEN STATE
|3½
|(229½)
|New York
|Atlanta
|3½
|(229½)
|at PORTLAND
|at LA LAKERS
|4½
|(232½)
|Charlotte
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at LIBERTY
|8½
|New Mexico State
|Mercer
|9½
|at VMI
|at UMASS-LOWELL
|1½
|NJIT
|at BRYANT
|2½
|UMBC
|at ALBANY (NY)
|1½
|Binghamton
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|James Madison
|Robert Morris
|5½
|at IU INDIANAPOLIS
|Oakland
|2½
|at MILWAUKEE
|at DELAWARE
|1½
|UTEP
|at GEORGIA SOUTHERN
|6½
|Old Dominion
|Hofstra
|7½
|at STONY BROOK
|at MONMOUTH
|5½
|Drexel
|Green Bay
|2½
|at CLEVELAND STATE
|at NORTHERN KENTUCKY
|10½
|Detroit Mercy
|at WRIGHT STATE
|6½
|Youngstown State
|at VERMONT
|14½
|Maine
|at NORTH ALABAMA
|9½
|North Florida
|at FGCU
|1½
|Queens
|West Georgia
|3½
|at STETSON
|at WILLIAM & MARY
|12½
|N.C. A&T
|Elon
|2½
|at NORTHEASTERN
|at UNC GREENSBORO
|9½
|Citadel
|at CENTRAL ARKANSAS
|8½
|Jacksonville
|at LITTLE ROCK
|6
|Eastern Illinois
|Arkansas State
|3½
|at SOUTH ALABAMA
|at LIPSCOMB
|8½
|Bellarmine
|St. Thomas
|9½
|at NORTH DAKOTA
|at SOUTH DAKOTA
|7½
|UMKC
|at TOWSON
|2½
|Charleston (SC)
|at AUSTIN PEAY
|7½
|Eastern Kentucky
|at ABILENE CHRISTIAN
|2½
|Cal Baptist
|at TENNESSEE STATE
|8½
|Morehead State
|at TENNESSEE TECH
|6
|Southern Indiana
|at UT MARTIN
|8½
|SIU-Edwardsville
|Tarleton State
|6½
|at SOUTHERN UTAH
|at UTAH TECH
|1½
|UT Arlington
|at SOUTHEAST MISSOURI STATE
|6½
|Lindenwood
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|Wichita State
|at WEBER STATE
|5½
|Eastern Washington
|at IDAHO STATE
|3½
|Idaho
|at UC DAVIS
|3½
|CSU Fullerton
|UCSB
|6½
|at CSU BAKERSFIELD
|Hawaii
|6½
|at CAL POLY
|at PORTLAND STATE
|3½
|Northern Colorado
|at LONG BEACH STATE
|5½
|UC Riverside
|at SEATTLE U
|9½
|San Diego
|Gonzaga
|17½
|at WASHINGTON STATE
|at UCSD
|8½
|CSU Northridge
|at SACRAMENTO STATE
|3½
|Northern Arizona
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BUFFALO
|-116
|Montreal
|-104
|at COLUMBUS
|-176
|Vancouver
|+147
|at WASHINGTON
|-196
|San Jose
|+162
|at PITTSBURGH
|-152
|Philadelphia
|+127
|at MINNESOTA
|-159
|Winnipeg
|+134
|at BOSTON
|-173
|Seattle
|+145
|at CHICAGO
|-113
|Calgary
|-107
|at EDMONTON
|-180
|N.Y Islanders
|+149
|at UTAH
|OFF
|Dallas
|OFF
|at VEGAS
|-137
|Toronto
|+115
