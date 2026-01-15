Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 15, 2026, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DENVER (46) Buffalo
at SEATTLE 7 (45) San Francisco

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ENGLAND 3 (41) Houston
LA Rams (48½) at CHICAGO

College Football

Monday

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (47½) Miami (FL)

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO (229) Memphis
at DETROIT (221½) Phoenix
Oklahoma City (221½) at HOUSTON
Boston 2 (233½) at MIAMI
at SAN ANTONIO (226½) Milwaukee
Utah 1 (237½) at DALLAS
at GOLDEN STATE (229½) New York
Atlanta (229½) at PORTLAND
at LA LAKERS (232½) Charlotte

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at LIBERTY New Mexico State
Mercer at VMI
at UMASS-LOWELL NJIT
at BRYANT UMBC
at ALBANY (NY) Binghamton
at APPALACHIAN STATE James Madison
Robert Morris at IU INDIANAPOLIS
Oakland at MILWAUKEE
at DELAWARE UTEP
at GEORGIA SOUTHERN Old Dominion
Hofstra at STONY BROOK
at MONMOUTH Drexel
Green Bay at CLEVELAND STATE
at NORTHERN KENTUCKY 10½ Detroit Mercy
at WRIGHT STATE Youngstown State
at VERMONT 14½ Maine
at NORTH ALABAMA North Florida
at FGCU Queens
West Georgia at STETSON
at WILLIAM & MARY 12½ N.C. A&T
Elon at NORTHEASTERN
at UNC GREENSBORO Citadel
at CENTRAL ARKANSAS Jacksonville
at LITTLE ROCK 6 Eastern Illinois
Arkansas State at SOUTH ALABAMA
at LIPSCOMB Bellarmine
St. Thomas at NORTH DAKOTA
at SOUTH DAKOTA UMKC
at TOWSON Charleston (SC)
at AUSTIN PEAY Eastern Kentucky
at ABILENE CHRISTIAN Cal Baptist
at TENNESSEE STATE Morehead State
at TENNESSEE TECH 6 Southern Indiana
at UT MARTIN SIU-Edwardsville
Tarleton State at SOUTHERN UTAH
at UTAH TECH UT Arlington
at SOUTHEAST MISSOURI STATE Lindenwood
at FLORIDA ATLANTIC Wichita State
at WEBER STATE Eastern Washington
at IDAHO STATE Idaho
at UC DAVIS CSU Fullerton
UCSB at CSU BAKERSFIELD
Hawaii at CAL POLY
at PORTLAND STATE Northern Colorado
at LONG BEACH STATE UC Riverside
at SEATTLE U San Diego
Gonzaga 17½ at WASHINGTON STATE
at UCSD CSU Northridge
at SACRAMENTO STATE Northern Arizona

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BUFFALO -116 Montreal -104
at COLUMBUS -176 Vancouver +147
at WASHINGTON -196 San Jose +162
at PITTSBURGH -152 Philadelphia +127
at MINNESOTA -159 Winnipeg +134
at BOSTON -173 Seattle +145
at CHICAGO -113 Calgary -107
at EDMONTON -180 N.Y Islanders +149
at UTAH OFF Dallas OFF
at VEGAS -137 Toronto +115

Sports
