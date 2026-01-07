Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

January 7, 2026, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA
Green Bay (45½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo 1 (52½) at JACKSONVILLE
at PHILADELPHIA (44½) San Francisco
at NEW ENGLAND (46) LA Chargers

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston 3 3 (39½) at PITTSBURGH

College Football

Thursday

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (FL) 3 (51½) Ole Miss

Friday

Peach Bowl

Atlanta

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 4 (47½) Oregon

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BOSTON (230½) Denver
Toronto (229½) at CHARLOTTE
at PHILADELPHIA 11 (234) Washington
at DETROIT 10½ (233½) Chicago
Orlando (223½) at BROOKLYN
at ATLANTA (241½) New Orleans
at NEW YORK (224½) LA Clippers
Phoenix (227) at MEMPHIS
at OKLAHOMA CITY 18½ (242½) Utah
at SAN ANTONIO (233½) LA Lakers
Houston (224½) at PORTLAND
at GOLDEN STATE (229½) Milwaukee

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Furman at CHATTANOOGA
at LEHIGH Holy Cross
at WOFFORD UNC Greensboro
at ARMY Loyola (MD)
at WINTHROP Charleston Southern
at UNC ASHEVILLE Longwood
Indiana at MARYLAND
at EAST TENNESSEE STATE 17½ VMI
at MERCER 16½ Citadel
at VIRGINIA TECH Stanford
at MARQUETTE Xavier
UConn 10½ at PROVIDENCE
Oklahoma at MISSISSIPPI STATE
at VCU Saint Louis
George Mason at FORDHAM
at KENTUCKY 13½ Missouri
at JAMES MADISON Marshall
at SAMFORD Western Carolina
at WAKE FOREST Miami (FL)
at RHODE ISLAND 10 La Salle
at JACKSONVILLE STATE Florida International
Duquesne at SAINT JOSEPH’S (PA)
at SAINT BONAVENTURE Richmond
at NORTHERN IOWA Belmont
at KENNESAW STATE Missouri State
at TEMPLE East Carolina
at YOUNGSTOWN STATE Purdue Fort Wayne
at VILLANOVA Creighton
at WICHITA STATE 13½ Rice
at UAB Florida Atlantic
at ARKANSAS STATE Troy
Illinois State at VALPARAISO
South Florida at NORTH TEXAS
Iowa State at BAYLOR
Charlotte at UTSA
Southern Illinois at UIC
Murray State 8 at EVANSVILLE
at PURDUE 16½ Washington
at BYU 17½ Arizona State
Davidson at LOYOLA CHICAGO
at CLEMSON SMU
at VANDERBILT 4 Alabama
at VIRGINIA 12½ Cal
at BRADLEY Drake
at ARIZONA 19½ Kansas State
at COLORADO Utah
at ST. THOMAS 13½ South Dakota
Arkansas at OLE MISS
at BOISE STATE Grand Canyon

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -141 Dallas +118
at MONTREAL -148 Calgary +124
at UTAH -123 Ottawa +103
St. Louis -123 at CHICAGO +103
at LOS ANGELES -288 San Jose +231

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up