NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA Green Bay 1½ 1½ (45½) at…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|10½
|10½
|(46½)
|at CAROLINA
|Green Bay
|1½
|1½
|(45½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|1½
|1
|(52½)
|at JACKSONVILLE
|at PHILADELPHIA
|3½
|4½
|(44½)
|San Francisco
|at NEW ENGLAND
|3½
|3½
|(46)
|LA Chargers
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3
|3
|(39½)
|at PITTSBURGH
College Football
Thursday
Fiesta Bowl
Glendale, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (FL)
|3
|3½
|(51½)
|Ole Miss
Friday
Peach Bowl
Atlanta
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|4
|3½
|(47½)
|Oregon
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BOSTON
|9½
|(230½)
|Denver
|Toronto
|2½
|(229½)
|at CHARLOTTE
|at PHILADELPHIA
|11
|(234)
|Washington
|at DETROIT
|10½
|(233½)
|Chicago
|Orlando
|2½
|(223½)
|at BROOKLYN
|at ATLANTA
|9½
|(241½)
|New Orleans
|at NEW YORK
|5½
|(224½)
|LA Clippers
|Phoenix
|3½
|(227)
|at MEMPHIS
|at OKLAHOMA CITY
|18½
|(242½)
|Utah
|at SAN ANTONIO
|7½
|(233½)
|LA Lakers
|Houston
|6½
|(224½)
|at PORTLAND
|at GOLDEN STATE
|6½
|(229½)
|Milwaukee
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Furman
|1½
|at CHATTANOOGA
|at LEHIGH
|2½
|Holy Cross
|at WOFFORD
|5½
|UNC Greensboro
|at ARMY
|4½
|Loyola (MD)
|at WINTHROP
|6½
|Charleston Southern
|at UNC ASHEVILLE
|4½
|Longwood
|Indiana
|7½
|at MARYLAND
|at EAST TENNESSEE STATE
|17½
|VMI
|at MERCER
|16½
|Citadel
|at VIRGINIA TECH
|5½
|Stanford
|at MARQUETTE
|5½
|Xavier
|UConn
|10½
|at PROVIDENCE
|Oklahoma
|1½
|at MISSISSIPPI STATE
|at VCU
|1½
|Saint Louis
|George Mason
|6½
|at FORDHAM
|at KENTUCKY
|13½
|Missouri
|at JAMES MADISON
|2½
|Marshall
|at SAMFORD
|6½
|Western Carolina
|at WAKE FOREST
|1½
|Miami (FL)
|at RHODE ISLAND
|10
|La Salle
|at JACKSONVILLE STATE
|1½
|Florida International
|Duquesne
|2½
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|at SAINT BONAVENTURE
|5½
|Richmond
|at NORTHERN IOWA
|1½
|Belmont
|at KENNESAW STATE
|5½
|Missouri State
|at TEMPLE
|8½
|East Carolina
|at YOUNGSTOWN STATE
|5½
|Purdue Fort Wayne
|at VILLANOVA
|6½
|Creighton
|at WICHITA STATE
|13½
|Rice
|at UAB
|3½
|Florida Atlantic
|at ARKANSAS STATE
|3½
|Troy
|Illinois State
|6½
|at VALPARAISO
|South Florida
|4½
|at NORTH TEXAS
|Iowa State
|4½
|at BAYLOR
|Charlotte
|3½
|at UTSA
|Southern Illinois
|3½
|at UIC
|Murray State
|8
|at EVANSVILLE
|at PURDUE
|16½
|Washington
|at BYU
|17½
|Arizona State
|Davidson
|1½
|at LOYOLA CHICAGO
|at CLEMSON
|4½
|SMU
|at VANDERBILT
|4
|Alabama
|at VIRGINIA
|12½
|Cal
|at BRADLEY
|6½
|Drake
|at ARIZONA
|19½
|Kansas State
|at COLORADO
|9½
|Utah
|at ST. THOMAS
|13½
|South Dakota
|Arkansas
|4½
|at OLE MISS
|at BOISE STATE
|8½
|Grand Canyon
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-141
|Dallas
|+118
|at MONTREAL
|-148
|Calgary
|+124
|at UTAH
|-123
|Ottawa
|+103
|St. Louis
|-123
|at CHICAGO
|+103
|at LOS ANGELES
|-288
|San Jose
|+231
