Sports Betting Line

The Associated Press

January 28, 2026, 8:11 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Milwaukee 3 (224) at WASHINGTON
at PHILADELPHIA 11½ (227½) Sacramento
Houston (226½) at ATLANTA
at CHICAGO 1 (243½) Miami
at DALLAS OFF (OFF) Charlotte
Detroit 5 (214½) at PHOENIX
at DENVER (212½) Brooklyn
at MINNESOTA OFF (OFF) Oklahoma City

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at FURMAN Samford
Wofford at CHATTANOOGA
at DREXEL Hampton
Liberty at MIDDLE TENNESSEE
at TROY James Madison
at MERCER 12½ UNC Greensboro
at MONMOUTH N.C. A&T
at CAMPBELL Stony Brook
Lipscomb at JACKSONVILLE
at CITADEL VMI
at HOFSTRA Charleston (SC)
at EAST TENNESSEE STATE 11 Western Carolina
William & Mary at ELON
at IOWA STATE 17½ Colorado
at MOREHEAD STATE SIU-Edwardsville
Georgia Southern at UL MONROE
at UT ARLINGTON Southern Utah
at SOUTHERN MISS Appalachian State
at NORTHWESTERN Penn State
at SOUTH DAKOTA Oral Roberts
Utah Valley at TARLETON STATE
at MEMPHIS Florida Atlantic
at ABILENE CHRISTIAN Utah Tech
Georgia State at LOUISIANA
at ST. THOMAS 12½ North Dakota
at SOUTH ALABAMA Coastal Carolina
Eastern Washington at NORTHERN ARIZONA
Lindenwood at SOUTHERN INDIANA
at TENNESSEE STATE Little Rock
Southeast Missouri State at WESTERN ILLINOIS
UT Martin at EASTERN ILLINOIS
at ILLINOIS 12½ Washington
at TOWSON UNC Wilmington
at NORTHERN COLORADO Idaho
at CSU BAKERSFIELD Cal Poly
at UCSD UCSB
at CSU NORTHRIDGE UC Davis
Montana State at SACRAMENTO STATE
Long Beach State at UC RIVERSIDE
at PORTLAND STATE Montana
Hawaii at UC IRVINE

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
New York -122 at N.Y RANGERS +101
at NEW JERSEY -142 Nashville +119
at CAROLINA -187 Utah +155
at PITTSBURGH -190 Chicago +157
at BUFFALO -127 Los Angeles +106
at TAMPA BAY -205 Winnipeg +169
Colorado -131 at MONTREAL +110
at BOSTON -161 Philadelphia +134
at DETROIT -121 Washington +101
at MINNESOTA -219 Calgary +180
Florida -161 at ST. LOUIS +135
at EDMONTON -226 San Jose +186
at VEGAS -135 Dallas +113
Toronto -112 at SEATTLE -108
Anaheim -136 at VANCOUVER +115

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

