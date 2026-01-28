NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Thursday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Milwaukee
|3
|(224)
|at WASHINGTON
|at PHILADELPHIA
|11½
|(227½)
|Sacramento
|Houston
|4½
|(226½)
|at ATLANTA
|at CHICAGO
|1
|(243½)
|Miami
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|Charlotte
|Detroit
|5
|(214½)
|at PHOENIX
|at DENVER
|7½
|(212½)
|Brooklyn
|at MINNESOTA
|OFF
|(OFF)
|Oklahoma City
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at FURMAN
|6½
|Samford
|Wofford
|1½
|at CHATTANOOGA
|at DREXEL
|3½
|Hampton
|Liberty
|1½
|at MIDDLE TENNESSEE
|at TROY
|8½
|James Madison
|at MERCER
|12½
|UNC Greensboro
|at MONMOUTH
|8½
|N.C. A&T
|at CAMPBELL
|6½
|Stony Brook
|Lipscomb
|4½
|at JACKSONVILLE
|at CITADEL
|2½
|VMI
|at HOFSTRA
|4½
|Charleston (SC)
|at EAST TENNESSEE STATE
|11
|Western Carolina
|William & Mary
|1½
|at ELON
|at IOWA STATE
|17½
|Colorado
|at MOREHEAD STATE
|1½
|SIU-Edwardsville
|Georgia Southern
|9½
|at UL MONROE
|at UT ARLINGTON
|8½
|Southern Utah
|at SOUTHERN MISS
|1½
|Appalachian State
|at NORTHWESTERN
|8½
|Penn State
|at SOUTH DAKOTA
|4½
|Oral Roberts
|Utah Valley
|5½
|at TARLETON STATE
|at MEMPHIS
|1½
|Florida Atlantic
|at ABILENE CHRISTIAN
|2½
|Utah Tech
|Georgia State
|1½
|at LOUISIANA
|at ST. THOMAS
|12½
|North Dakota
|at SOUTH ALABAMA
|5½
|Coastal Carolina
|Eastern Washington
|1½
|at NORTHERN ARIZONA
|Lindenwood
|4½
|at SOUTHERN INDIANA
|at TENNESSEE STATE
|5½
|Little Rock
|Southeast Missouri State
|8½
|at WESTERN ILLINOIS
|UT Martin
|4½
|at EASTERN ILLINOIS
|at ILLINOIS
|12½
|Washington
|at TOWSON
|1½
|UNC Wilmington
|at NORTHERN COLORADO
|2½
|Idaho
|at CSU BAKERSFIELD
|1½
|Cal Poly
|at UCSD
|4½
|UCSB
|at CSU NORTHRIDGE
|1½
|UC Davis
|Montana State
|4½
|at SACRAMENTO STATE
|Long Beach State
|1½
|at UC RIVERSIDE
|at PORTLAND STATE
|3½
|Montana
|Hawaii
|1½
|at UC IRVINE
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|New York
|-122
|at N.Y RANGERS
|+101
|at NEW JERSEY
|-142
|Nashville
|+119
|at CAROLINA
|-187
|Utah
|+155
|at PITTSBURGH
|-190
|Chicago
|+157
|at BUFFALO
|-127
|Los Angeles
|+106
|at TAMPA BAY
|-205
|Winnipeg
|+169
|Colorado
|-131
|at MONTREAL
|+110
|at BOSTON
|-161
|Philadelphia
|+134
|at DETROIT
|-121
|Washington
|+101
|at MINNESOTA
|-219
|Calgary
|+180
|Florida
|-161
|at ST. LOUIS
|+135
|at EDMONTON
|-226
|San Jose
|+186
|at VEGAS
|-135
|Dallas
|+113
|Toronto
|-112
|at SEATTLE
|-108
|Anaheim
|-136
|at VANCOUVER
|+115
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
