Cadillac Championship Par Scores

Thursday
At Blue Monster at Doral
Miami
Purse: $20 million
Yardage: 7,739; Par: 72
First Round
|Cameron Young
|32-32—64
|-8
|Alex Smalley
|33-32—65
|-7
|Jordan Spieth
|31-34—65
|-7
|Nick Taylor
|35-31—66
|-6
|Nicolas Echavarria
|34-33—67
|-5
|Brian Harman
|33-35—68
|-4
|Andrew Putnam
|36-32—68
|-4
|Gary Woodland
|35-33—68
|-4
|Bud Cauley
|35-34—69
|-3
|Rickie Fowler
|32-37—69
|-3
|Tom Hoge
|33-36—69
|-3
|Matthew McCarty
|34-35—69
|-3
|Aldrich Potgieter
|33-36—69
|-3
|Sahith Theegala
|33-36—69
|-3
|Akshay Bhatia
|33-37—70
|-2
|Brian Campbell
|35-35—70
|-2
|Tommy Fleetwood
|34-36—70
|-2
|Ben Griffin
|34-36—70
|-2
|Max Homa
|37-33—70
|-2
|Sungjae Im
|35-35—70
|-2
|Si Woo Kim
|36-34—70
|-2
|Min Woo Lee
|34-36—70
|-2
|Hideki Matsuyama
|35-35—70
|-2
|Kristoffer Reitan
|34-36—70
|-2
|Sepp Straka
|33-37—70
|-2
|Justin Thomas
|33-37—70
|-2
|Harry Hall
|36-35—71
|-1
|David Lipsky
|34-37—71
|-1
|Denny McCarthy
|34-37—71
|-1
|Maverick McNealy
|36-35—71
|-1
|Andrew Novak
|35-36—71
|-1
|Taylor Pendrith
|36-35—71
|-1
|J.T. Poston
|36-35—71
|-1
|Patrick Rodgers
|34-37—71
|-1
|Scottie Scheffler
|33-38—71
|-1
|Sam Stevens
|33-38—71
|-1
|Keegan Bradley
|36-36—72
|E
|Pierceson Coody
|35-37—72
|E
|Alex Fitzpatrick
|36-36—72
|E
|Ryan Fox
|35-37—72
|E
|Ryan Gerard
|34-38—72
|E
|Lucas Glover
|37-35—72
|E
|Max Greyserman
|35-37—72
|E
|Russell Henley
|35-37—72
|E
|Ryo Hisatsune
|35-37—72
|E
|Shane Lowry
|37-35—72
|E
|J.J. Spaun
|35-37—72
|E
|Ricky Castillo
|36-37—73
|+1
|Corey Conners
|36-37—73
|+1
|Chris Gotterup
|34-39—73
|+1
|Jordan L. Smith
|37-36—73
|+1
|Harris English
|35-39—74
|+2
|Michael Kim
|37-37—74
|+2
|Keith Mitchell
|37-37—74
|+2
|Alex Noren
|36-38—74
|+2
|Justin Rose
|37-37—74
|+2
|Michael Thorbjornsen
|39-35—74
|+2
|Matt Wallace
|38-36—74
|+2
|Sudarshan Yellamaraju
|39-35—74
|+2
|Chandler Blanchet
|37-38—75
|+3
|Joel Dahmen
|36-39—75
|+3
|Nicolai Hojgaard
|37-38—75
|+3
|Viktor Hovland
|38-37—75
|+3
|Collin Morikawa
|38-37—75
|+3
|Jhonattan Vegas
|36-39—75
|+3
|Daniel Berger
|39-37—76
|+4
|Sam Burns
|38-38—76
|+4
|Kurt Kitayama
|38-38—76
|+4
|Adam Scott
|38-38—76
|+4
|Jason Day
|39-38—77
|+5
|Austin Smotherman
|34-43—77
|+5
|Jacob Bridgeman
|37-42—79
|+7
