Live Radio
Home » Sports » Cadillac Championship Par Scores

Cadillac Championship Par Scores

The Associated Press

April 30, 2026, 7:10 PM

Thursday

At Blue Monster at Doral

Miami

Purse: $20 million

Yardage: 7,739; Par: 72

First Round

Cameron Young 32-32—64 -8
Alex Smalley 33-32—65 -7
Jordan Spieth 31-34—65 -7
Nick Taylor 35-31—66 -6
Nicolas Echavarria 34-33—67 -5
Brian Harman 33-35—68 -4
Andrew Putnam 36-32—68 -4
Gary Woodland 35-33—68 -4
Bud Cauley 35-34—69 -3
Rickie Fowler 32-37—69 -3
Tom Hoge 33-36—69 -3
Matthew McCarty 34-35—69 -3
Aldrich Potgieter 33-36—69 -3
Sahith Theegala 33-36—69 -3
Akshay Bhatia 33-37—70 -2
Brian Campbell 35-35—70 -2
Tommy Fleetwood 34-36—70 -2
Ben Griffin 34-36—70 -2
Max Homa 37-33—70 -2
Sungjae Im 35-35—70 -2
Si Woo Kim 36-34—70 -2
Min Woo Lee 34-36—70 -2
Hideki Matsuyama 35-35—70 -2
Kristoffer Reitan 34-36—70 -2
Sepp Straka 33-37—70 -2
Justin Thomas 33-37—70 -2
Harry Hall 36-35—71 -1
David Lipsky 34-37—71 -1
Denny McCarthy 34-37—71 -1
Maverick McNealy 36-35—71 -1
Andrew Novak 35-36—71 -1
Taylor Pendrith 36-35—71 -1
J.T. Poston 36-35—71 -1
Patrick Rodgers 34-37—71 -1
Scottie Scheffler 33-38—71 -1
Sam Stevens 33-38—71 -1
Keegan Bradley 36-36—72 E
Pierceson Coody 35-37—72 E
Alex Fitzpatrick 36-36—72 E
Ryan Fox 35-37—72 E
Ryan Gerard 34-38—72 E
Lucas Glover 37-35—72 E
Max Greyserman 35-37—72 E
Russell Henley 35-37—72 E
Ryo Hisatsune 35-37—72 E
Shane Lowry 37-35—72 E
J.J. Spaun 35-37—72 E
Ricky Castillo 36-37—73 +1
Corey Conners 36-37—73 +1
Chris Gotterup 34-39—73 +1
Jordan L. Smith 37-36—73 +1
Harris English 35-39—74 +2
Michael Kim 37-37—74 +2
Keith Mitchell 37-37—74 +2
Alex Noren 36-38—74 +2
Justin Rose 37-37—74 +2
Michael Thorbjornsen 39-35—74 +2
Matt Wallace 38-36—74 +2
Sudarshan Yellamaraju 39-35—74 +2
Chandler Blanchet 37-38—75 +3
Joel Dahmen 36-39—75 +3
Nicolai Hojgaard 37-38—75 +3
Viktor Hovland 38-37—75 +3
Collin Morikawa 38-37—75 +3
Jhonattan Vegas 36-39—75 +3
Daniel Berger 39-37—76 +4
Sam Burns 38-38—76 +4
Kurt Kitayama 38-38—76 +4
Adam Scott 38-38—76 +4
Jason Day 39-38—77 +5
Austin Smotherman 34-43—77 +5
Jacob Bridgeman 37-42—79 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up