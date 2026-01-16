Live Radio
Sony Open in Hawaii Scores

Sony Open in Hawaii Scores

The Associated Press

January 16, 2026, 11:43 PM

Friday

At Waialae Country Club

Honolulu

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,044; Par: 70

Second Round

Adrien Dumont De Chassart 64-67—131
Seonghyeon Kim 63-68—131
Davis Riley 67-64—131
Kevin Roy 62-69—131
Nick Taylor 62-69—131
Chris Gotterup 63-69—132
Takumi Kanaya 66-66—132
Maverick McNealy 66-66—132
John Parry 64-68—132
Nick Dunlap 65-68—133
Ryan Gerard 69-64—133
Patrick Rodgers 66-67—133
Vince Whaley 67-66—133
David Ford 66-68—134
Doug Ghim 69-65—134
Ben Griffin 63-71—134
Harry Hall 65-69—134
Kurt Kitayama 65-69—134
Jake Knapp 66-68—134
Alex Smalley 64-70—134
Sudarshan Yellamaraju 67-67—134
Brice Garnett 66-69—135
Michael Kim 67-68—135
Si Woo Kim 69-66—135
Chandler Phillips 66-69—135
Adam Svensson 65-70—135
Dylan Wu 69-66—135
Daniel Berger 66-70—136
Ricky Castillo 66-70—136
Brian Harman 68-68—136
Kensei Hirata 67-69—136
Kota Kaneko 69-67—136
Patton Kizzire 70-66—136
Jordan Spieth 68-68—136
Ren Yonezawa 68-68—136
Jacob Bridgeman 69-68—137
Daniel Brown 70-67—137
Corey Conners 70-67—137
Joe Highsmith 68-69—137
Lee Hodges 70-67—137
Matthieu Pavon 68-69—137
Taylor Pendrith 69-68—137
Adam Scott 67-70—137
Jordan L. Smith 68-69—137
J.J. Spaun 66-71—137
Sam Stevens 69-68—137
Zac Blair 68-70—138
Bud Cauley 71-67—138
Pierceson Coody 68-70—138
Russell Henley 65-73—138
Tom Hoge 69-69—138
Mark Hubbard 69-69—138
Zach Johnson 68-70—138
Tom Kim 69-69—138
Robert MacIntyre 67-71—138
Denny McCarthy 65-73—138
Seamus Power 67-71—138
Vijay Singh 68-70—138
Zachary Bauchou 71-68—139
Zecheng Dou 68-71—139
Emilio Gonzalez 72-67—139
Rico Hoey 69-70—139
Billy Horschel 69-70—139
John Keefer 68-71—139
Hao-Tong Li 66-73—139
Hideki Matsuyama 69-70—139
Matthew McCarty 67-72—139
Mac Meissner 65-74—139
Keith Mitchell 71-68—139
William Mouw 70-69—139
Aaron Rai 69-70—139
Chad Ramey 69-70—139
Webb Simpson 70-69—139
Sahith Theegala 73-66—139
Yuta Sugiura 69-WD

Missed Cut

Keegan Bradley 68-72—140
Eric Cole 67-73—140
Austin Eckroat 67-73—140
Steven Fisk 70-70—140
Ryo Hisatsune 71-69—140
Beau Hossler 69-71—140
Collin Morikawa 72-68—140
Austin Smotherman 71-69—140
Brian Campbell 74-67—141
Rafael Campos 70-71—141
Davis Chatfield 70-71—141
Luke Clanton 69-72—141
Kazuki Higa 71-70—141
Chris Kirk 69-72—141
Max McGreevy 68-73—141
Matti Schmid 70-71—141
Erik Van Rooyen 68-73—141
John VanDerLaan 63-78—141
Cameron Davis 68-74—142
Hank Lebioda 71-71—142
Seung-taek Lee 68-74—142
Taisei Nagasaki 75-67—142
Adrien Saddier 68-74—142
Danny Walker 67-75—142
A.J. Ewart 72-71—143
Emiliano Grillo 66-77—143
Isaiah Salinda 73-70—143
Alejandro Tosti 69-74—143
Gary Woodland 70-73—143
Michael Brennan 75-69—144
Corey Kozuma 70-74—144
Keita Nakajima 71-73—144
Gordon Sargent 73-71—144
Peter Malnati 75-70—145
Tony Finau 75-71—146
Pontus Nyholm 74-72—146
Chandler Blanchet 74-73—147
Nicolas Echavarria 75-72—147
Jeffrey Kang 74-73—147
Anson Cabello 77-71—148
Marcelo Rozo 73-75—148
Adam Schenk 71-77—148
Neal Shipley 76-72—148
Christo Lamprecht 76-73—149
Kristoffer Reitan 75-80—155

