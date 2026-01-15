Live Radio
Sony Open in Hawaii Par Scores

The Associated Press

January 15, 2026, 11:19 PM

Thursday

At Waialae Country Club

Honolulu

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,044; Par: 70

First Round

Kevin Roy 30-32—62 -8
Nick Taylor 32-30—62 -8
Chris Gotterup 32-31—63 -7
Ben Griffin 32-31—63 -7
Seonghyeon Kim 32-31—63 -7
John VanDerLaan 33-30—63 -7
Adrien Dumont De Chassart 31-33—64 -6
John Parry 33-31—64 -6
Alex Smalley 32-32—64 -6
Nick Dunlap 31-34—65 -5
Harry Hall 33-32—65 -5
Russell Henley 30-35—65 -5
Kurt Kitayama 32-33—65 -5
Denny McCarthy 33-32—65 -5
Mac Meissner 31-34—65 -5
Adam Svensson 33-32—65 -5
Daniel Berger 34-32—66 -4
Ricky Castillo 34-32—66 -4
David Ford 32-34—66 -4
Brice Garnett 32-34—66 -4
Emiliano Grillo 33-33—66 -4
Takumi Kanaya 31-35—66 -4
Jake Knapp 33-33—66 -4
Hao-Tong Li 35-31—66 -4
Maverick McNealy 34-32—66 -4
Chandler Phillips 32-34—66 -4
Patrick Rodgers 34-32—66 -4
J.J. Spaun 34-32—66 -4
Eric Cole 33-34—67 -3
Austin Eckroat 34-33—67 -3
Kensei Hirata 33-34—67 -3
Michael Kim 32-35—67 -3
Robert MacIntyre 35-32—67 -3
Matthew McCarty 35-32—67 -3
Seamus Power 34-33—67 -3
Davis Riley 37-30—67 -3
Adam Scott 34-33—67 -3
Danny Walker 31-36—67 -3
Vince Whaley 35-32—67 -3
Sudarshan Yellamaraju 32-35—67 -3
Zac Blair 35-33—68 -2
Keegan Bradley 33-35—68 -2
Pierceson Coody 35-33—68 -2
Cameron Davis 35-33—68 -2
Zecheng Dou 34-34—68 -2
Brian Harman 34-34—68 -2
Joe Highsmith 33-35—68 -2
Zach Johnson 36-32—68 -2
John Keefer 33-35—68 -2
Seung-taek Lee 32-36—68 -2
Max McGreevy 33-35—68 -2
Matthieu Pavon 35-33—68 -2
Adrien Saddier 35-33—68 -2
Vijay Singh 34-34—68 -2
Jordan L. Smith 36-32—68 -2
Jordan Spieth 34-34—68 -2
Erik Van Rooyen 34-34—68 -2
Ren Yonezawa 34-34—68 -2
Jacob Bridgeman 33-36—69 -1
Luke Clanton 37-32—69 -1
Ryan Gerard 35-34—69 -1
Doug Ghim 36-33—69 -1
Rico Hoey 34-35—69 -1
Tom Hoge 33-36—69 -1
Billy Horschel 36-33—69 -1
Beau Hossler 35-34—69 -1
Mark Hubbard 34-35—69 -1
Kota Kaneko 34-35—69 -1
Tom Kim 35-34—69 -1
Si Woo Kim 38-31—69 -1
Chris Kirk 36-33—69 -1
Hideki Matsuyama 34-35—69 -1
Taylor Pendrith 36-33—69 -1
Aaron Rai 34-35—69 -1
Chad Ramey 35-34—69 -1
Sam Stevens 37-32—69 -1
Yuta Sugiura 35-34—69 -1
Alejandro Tosti 37-32—69 -1
Dylan Wu 33-36—69 -1
Daniel Brown 36-34—70 E
Rafael Campos 36-34—70 E
Davis Chatfield 34-36—70 E
Corey Conners 35-35—70 E
Steven Fisk 37-33—70 E
Lee Hodges 36-34—70 E
Patton Kizzire 33-37—70 E
Corey Kozuma 34-36—70 E
William Mouw 36-34—70 E
Matti Schmid 36-34—70 E
Webb Simpson 37-33—70 E
Gary Woodland 34-36—70 E
Zachary Bauchou 37-34—71 +1
Bud Cauley 36-35—71 +1
Kazuki Higa 35-36—71 +1
Ryo Hisatsune 36-35—71 +1
Hank Lebioda 36-35—71 +1
Keith Mitchell 36-35—71 +1
Keita Nakajima 36-35—71 +1
Adam Schenk 36-35—71 +1
Austin Smotherman 35-36—71 +1
A.J. Ewart 36-36—72 +2
Emilio Gonzalez 40-32—72 +2
Collin Morikawa 35-37—72 +2
Marcelo Rozo 36-37—73 +3
Isaiah Salinda 35-38—73 +3
Gordon Sargent 39-34—73 +3
Sahith Theegala 34-39—73 +3
Chandler Blanchet 37-37—74 +4
Brian Campbell 36-38—74 +4
Jeffrey Kang 36-38—74 +4
Pontus Nyholm 41-33—74 +4
Michael Brennan 41-34—75 +5
Nicolas Echavarria 39-36—75 +5
Tony Finau 35-40—75 +5
Peter Malnati 37-38—75 +5
Taisei Nagasaki 34-41—75 +5
Kristoffer Reitan 39-36—75 +5
Christo Lamprecht 37-39—76 +6
Neal Shipley 35-41—76 +6
Anson Cabello 37-40—77 +7

