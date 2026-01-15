Sony Open in Hawaii Par Scores

Thursday
At Waialae Country Club
Honolulu
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,044; Par: 70
First Round
|Kevin Roy
|30-32—62
|-8
|Nick Taylor
|32-30—62
|-8
|Chris Gotterup
|32-31—63
|-7
|Ben Griffin
|32-31—63
|-7
|Seonghyeon Kim
|32-31—63
|-7
|John VanDerLaan
|33-30—63
|-7
|Adrien Dumont De Chassart
|31-33—64
|-6
|John Parry
|33-31—64
|-6
|Alex Smalley
|32-32—64
|-6
|Nick Dunlap
|31-34—65
|-5
|Harry Hall
|33-32—65
|-5
|Russell Henley
|30-35—65
|-5
|Kurt Kitayama
|32-33—65
|-5
|Denny McCarthy
|33-32—65
|-5
|Mac Meissner
|31-34—65
|-5
|Adam Svensson
|33-32—65
|-5
|Daniel Berger
|34-32—66
|-4
|Ricky Castillo
|34-32—66
|-4
|David Ford
|32-34—66
|-4
|Brice Garnett
|32-34—66
|-4
|Emiliano Grillo
|33-33—66
|-4
|Takumi Kanaya
|31-35—66
|-4
|Jake Knapp
|33-33—66
|-4
|Hao-Tong Li
|35-31—66
|-4
|Maverick McNealy
|34-32—66
|-4
|Chandler Phillips
|32-34—66
|-4
|Patrick Rodgers
|34-32—66
|-4
|J.J. Spaun
|34-32—66
|-4
|Eric Cole
|33-34—67
|-3
|Austin Eckroat
|34-33—67
|-3
|Kensei Hirata
|33-34—67
|-3
|Michael Kim
|32-35—67
|-3
|Robert MacIntyre
|35-32—67
|-3
|Matthew McCarty
|35-32—67
|-3
|Seamus Power
|34-33—67
|-3
|Davis Riley
|37-30—67
|-3
|Adam Scott
|34-33—67
|-3
|Danny Walker
|31-36—67
|-3
|Vince Whaley
|35-32—67
|-3
|Sudarshan Yellamaraju
|32-35—67
|-3
|Zac Blair
|35-33—68
|-2
|Keegan Bradley
|33-35—68
|-2
|Pierceson Coody
|35-33—68
|-2
|Cameron Davis
|35-33—68
|-2
|Zecheng Dou
|34-34—68
|-2
|Brian Harman
|34-34—68
|-2
|Joe Highsmith
|33-35—68
|-2
|Zach Johnson
|36-32—68
|-2
|John Keefer
|33-35—68
|-2
|Seung-taek Lee
|32-36—68
|-2
|Max McGreevy
|33-35—68
|-2
|Matthieu Pavon
|35-33—68
|-2
|Adrien Saddier
|35-33—68
|-2
|Vijay Singh
|34-34—68
|-2
|Jordan L. Smith
|36-32—68
|-2
|Jordan Spieth
|34-34—68
|-2
|Erik Van Rooyen
|34-34—68
|-2
|Ren Yonezawa
|34-34—68
|-2
|Jacob Bridgeman
|33-36—69
|-1
|Luke Clanton
|37-32—69
|-1
|Ryan Gerard
|35-34—69
|-1
|Doug Ghim
|36-33—69
|-1
|Rico Hoey
|34-35—69
|-1
|Tom Hoge
|33-36—69
|-1
|Billy Horschel
|36-33—69
|-1
|Beau Hossler
|35-34—69
|-1
|Mark Hubbard
|34-35—69
|-1
|Kota Kaneko
|34-35—69
|-1
|Tom Kim
|35-34—69
|-1
|Si Woo Kim
|38-31—69
|-1
|Chris Kirk
|36-33—69
|-1
|Hideki Matsuyama
|34-35—69
|-1
|Taylor Pendrith
|36-33—69
|-1
|Aaron Rai
|34-35—69
|-1
|Chad Ramey
|35-34—69
|-1
|Sam Stevens
|37-32—69
|-1
|Yuta Sugiura
|35-34—69
|-1
|Alejandro Tosti
|37-32—69
|-1
|Dylan Wu
|33-36—69
|-1
|Daniel Brown
|36-34—70
|E
|Rafael Campos
|36-34—70
|E
|Davis Chatfield
|34-36—70
|E
|Corey Conners
|35-35—70
|E
|Steven Fisk
|37-33—70
|E
|Lee Hodges
|36-34—70
|E
|Patton Kizzire
|33-37—70
|E
|Corey Kozuma
|34-36—70
|E
|William Mouw
|36-34—70
|E
|Matti Schmid
|36-34—70
|E
|Webb Simpson
|37-33—70
|E
|Gary Woodland
|34-36—70
|E
|Zachary Bauchou
|37-34—71
|+1
|Bud Cauley
|36-35—71
|+1
|Kazuki Higa
|35-36—71
|+1
|Ryo Hisatsune
|36-35—71
|+1
|Hank Lebioda
|36-35—71
|+1
|Keith Mitchell
|36-35—71
|+1
|Keita Nakajima
|36-35—71
|+1
|Adam Schenk
|36-35—71
|+1
|Austin Smotherman
|35-36—71
|+1
|A.J. Ewart
|36-36—72
|+2
|Emilio Gonzalez
|40-32—72
|+2
|Collin Morikawa
|35-37—72
|+2
|Marcelo Rozo
|36-37—73
|+3
|Isaiah Salinda
|35-38—73
|+3
|Gordon Sargent
|39-34—73
|+3
|Sahith Theegala
|34-39—73
|+3
|Chandler Blanchet
|37-37—74
|+4
|Brian Campbell
|36-38—74
|+4
|Jeffrey Kang
|36-38—74
|+4
|Pontus Nyholm
|41-33—74
|+4
|Michael Brennan
|41-34—75
|+5
|Nicolas Echavarria
|39-36—75
|+5
|Tony Finau
|35-40—75
|+5
|Peter Malnati
|37-38—75
|+5
|Taisei Nagasaki
|34-41—75
|+5
|Kristoffer Reitan
|39-36—75
|+5
|Christo Lamprecht
|37-39—76
|+6
|Neal Shipley
|35-41—76
|+6
|Anson Cabello
|37-40—77
|+7
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.