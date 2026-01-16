Sony Open in Hawaii Par Scores

Friday At Waialae Country Club Honolulu Purse: $9.1 million Yardage: 7,044; Par: 70 Second Round Adrien Dumont De Chassart 64-67—131…
Friday
At Waialae Country Club
Honolulu
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,044; Par: 70
Second Round
|Adrien Dumont De Chassart
|64-67—131
|-9
|Seonghyeon Kim
|63-68—131
|-9
|Davis Riley
|67-64—131
|-9
|Kevin Roy
|62-69—131
|-9
|Nick Taylor
|62-69—131
|-9
|Chris Gotterup
|63-69—132
|-8
|Takumi Kanaya
|66-66—132
|-8
|Maverick McNealy
|66-66—132
|-8
|John Parry
|64-68—132
|-8
|Nick Dunlap
|65-68—133
|-7
|Ryan Gerard
|69-64—133
|-7
|Patrick Rodgers
|66-67—133
|-7
|Vince Whaley
|67-66—133
|-7
|David Ford
|66-68—134
|-6
|Doug Ghim
|69-65—134
|-6
|Ben Griffin
|63-71—134
|-6
|Harry Hall
|65-69—134
|-6
|Kurt Kitayama
|65-69—134
|-6
|Jake Knapp
|66-68—134
|-6
|Alex Smalley
|64-70—134
|-6
|Sudarshan Yellamaraju
|67-67—134
|-6
|Brice Garnett
|66-69—135
|-5
|Michael Kim
|67-68—135
|-5
|Si Woo Kim
|69-66—135
|-5
|Chandler Phillips
|66-69—135
|-5
|Adam Svensson
|65-70—135
|-5
|Dylan Wu
|69-66—135
|-5
|Daniel Berger
|66-70—136
|-4
|Ricky Castillo
|66-70—136
|-4
|Brian Harman
|68-68—136
|-4
|Kensei Hirata
|67-69—136
|-4
|Kota Kaneko
|69-67—136
|-4
|Patton Kizzire
|70-66—136
|-4
|Jordan Spieth
|68-68—136
|-4
|Ren Yonezawa
|68-68—136
|-4
|Jacob Bridgeman
|69-68—137
|-3
|Daniel Brown
|70-67—137
|-3
|Corey Conners
|70-67—137
|-3
|Joe Highsmith
|68-69—137
|-3
|Lee Hodges
|70-67—137
|-3
|Matthieu Pavon
|68-69—137
|-3
|Taylor Pendrith
|69-68—137
|-3
|Adam Scott
|67-70—137
|-3
|Jordan L. Smith
|68-69—137
|-3
|J.J. Spaun
|66-71—137
|-3
|Sam Stevens
|69-68—137
|-3
|Zac Blair
|68-70—138
|-2
|Bud Cauley
|71-67—138
|-2
|Pierceson Coody
|68-70—138
|-2
|Russell Henley
|65-73—138
|-2
|Tom Hoge
|69-69—138
|-2
|Mark Hubbard
|69-69—138
|-2
|Zach Johnson
|68-70—138
|-2
|Tom Kim
|69-69—138
|-2
|Robert MacIntyre
|67-71—138
|-2
|Denny McCarthy
|65-73—138
|-2
|Seamus Power
|67-71—138
|-2
|Vijay Singh
|68-70—138
|-2
|Zachary Bauchou
|71-68—139
|-1
|Zecheng Dou
|68-71—139
|-1
|Emilio Gonzalez
|72-67—139
|-1
|Rico Hoey
|69-70—139
|-1
|Billy Horschel
|69-70—139
|-1
|John Keefer
|68-71—139
|-1
|Hao-Tong Li
|66-73—139
|-1
|Hideki Matsuyama
|69-70—139
|-1
|Matthew McCarty
|67-72—139
|-1
|Mac Meissner
|65-74—139
|-1
|Keith Mitchell
|71-68—139
|-1
|William Mouw
|70-69—139
|-1
|Aaron Rai
|69-70—139
|-1
|Chad Ramey
|69-70—139
|-1
|Webb Simpson
|70-69—139
|-1
|Sahith Theegala
|73-66—139
|-1
|Yuta Sugiura
|69-WD
Missed Cut
|Keegan Bradley
|68-72—140
|E
|Eric Cole
|67-73—140
|E
|Austin Eckroat
|67-73—140
|E
|Steven Fisk
|70-70—140
|E
|Ryo Hisatsune
|71-69—140
|E
|Beau Hossler
|69-71—140
|E
|Collin Morikawa
|72-68—140
|E
|Austin Smotherman
|71-69—140
|E
|Brian Campbell
|74-67—141
|+1
|Rafael Campos
|70-71—141
|+1
|Davis Chatfield
|70-71—141
|+1
|Luke Clanton
|69-72—141
|+1
|Kazuki Higa
|71-70—141
|+1
|Chris Kirk
|69-72—141
|+1
|Max McGreevy
|68-73—141
|+1
|Matti Schmid
|70-71—141
|+1
|Erik Van Rooyen
|68-73—141
|+1
|John VanDerLaan
|63-78—141
|+1
|Cameron Davis
|68-74—142
|+2
|Hank Lebioda
|71-71—142
|+2
|Seung-taek Lee
|68-74—142
|+2
|Taisei Nagasaki
|75-67—142
|+2
|Adrien Saddier
|68-74—142
|+2
|Danny Walker
|67-75—142
|+2
|A.J. Ewart
|72-71—143
|+3
|Emiliano Grillo
|66-77—143
|+3
|Isaiah Salinda
|73-70—143
|+3
|Alejandro Tosti
|69-74—143
|+3
|Gary Woodland
|70-73—143
|+3
|Michael Brennan
|75-69—144
|+4
|Corey Kozuma
|70-74—144
|+4
|Keita Nakajima
|71-73—144
|+4
|Gordon Sargent
|73-71—144
|+4
|Peter Malnati
|75-70—145
|+5
|Tony Finau
|75-71—146
|+6
|Pontus Nyholm
|74-72—146
|+6
|Chandler Blanchet
|74-73—147
|+7
|Nicolas Echavarria
|75-72—147
|+7
|Jeffrey Kang
|74-73—147
|+7
|Anson Cabello
|77-71—148
|+8
|Marcelo Rozo
|73-75—148
|+8
|Adam Schenk
|71-77—148
|+8
|Neal Shipley
|76-72—148
|+8
|Christo Lamprecht
|76-73—149
|+9
|Kristoffer Reitan
|75-80—155
|+15
