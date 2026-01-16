Live Radio
Sony Open in Hawaii Par Scores

The Associated Press

January 16, 2026, 11:43 PM

Friday

At Waialae Country Club

Honolulu

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,044; Par: 70

Second Round

Adrien Dumont De Chassart 64-67—131 -9
Seonghyeon Kim 63-68—131 -9
Davis Riley 67-64—131 -9
Kevin Roy 62-69—131 -9
Nick Taylor 62-69—131 -9
Chris Gotterup 63-69—132 -8
Takumi Kanaya 66-66—132 -8
Maverick McNealy 66-66—132 -8
John Parry 64-68—132 -8
Nick Dunlap 65-68—133 -7
Ryan Gerard 69-64—133 -7
Patrick Rodgers 66-67—133 -7
Vince Whaley 67-66—133 -7
David Ford 66-68—134 -6
Doug Ghim 69-65—134 -6
Ben Griffin 63-71—134 -6
Harry Hall 65-69—134 -6
Kurt Kitayama 65-69—134 -6
Jake Knapp 66-68—134 -6
Alex Smalley 64-70—134 -6
Sudarshan Yellamaraju 67-67—134 -6
Brice Garnett 66-69—135 -5
Michael Kim 67-68—135 -5
Si Woo Kim 69-66—135 -5
Chandler Phillips 66-69—135 -5
Adam Svensson 65-70—135 -5
Dylan Wu 69-66—135 -5
Daniel Berger 66-70—136 -4
Ricky Castillo 66-70—136 -4
Brian Harman 68-68—136 -4
Kensei Hirata 67-69—136 -4
Kota Kaneko 69-67—136 -4
Patton Kizzire 70-66—136 -4
Jordan Spieth 68-68—136 -4
Ren Yonezawa 68-68—136 -4
Jacob Bridgeman 69-68—137 -3
Daniel Brown 70-67—137 -3
Corey Conners 70-67—137 -3
Joe Highsmith 68-69—137 -3
Lee Hodges 70-67—137 -3
Matthieu Pavon 68-69—137 -3
Taylor Pendrith 69-68—137 -3
Adam Scott 67-70—137 -3
Jordan L. Smith 68-69—137 -3
J.J. Spaun 66-71—137 -3
Sam Stevens 69-68—137 -3
Zac Blair 68-70—138 -2
Bud Cauley 71-67—138 -2
Pierceson Coody 68-70—138 -2
Russell Henley 65-73—138 -2
Tom Hoge 69-69—138 -2
Mark Hubbard 69-69—138 -2
Zach Johnson 68-70—138 -2
Tom Kim 69-69—138 -2
Robert MacIntyre 67-71—138 -2
Denny McCarthy 65-73—138 -2
Seamus Power 67-71—138 -2
Vijay Singh 68-70—138 -2
Zachary Bauchou 71-68—139 -1
Zecheng Dou 68-71—139 -1
Emilio Gonzalez 72-67—139 -1
Rico Hoey 69-70—139 -1
Billy Horschel 69-70—139 -1
John Keefer 68-71—139 -1
Hao-Tong Li 66-73—139 -1
Hideki Matsuyama 69-70—139 -1
Matthew McCarty 67-72—139 -1
Mac Meissner 65-74—139 -1
Keith Mitchell 71-68—139 -1
William Mouw 70-69—139 -1
Aaron Rai 69-70—139 -1
Chad Ramey 69-70—139 -1
Webb Simpson 70-69—139 -1
Sahith Theegala 73-66—139 -1
Yuta Sugiura 69-WD

Missed Cut

Keegan Bradley 68-72—140 E
Eric Cole 67-73—140 E
Austin Eckroat 67-73—140 E
Steven Fisk 70-70—140 E
Ryo Hisatsune 71-69—140 E
Beau Hossler 69-71—140 E
Collin Morikawa 72-68—140 E
Austin Smotherman 71-69—140 E
Brian Campbell 74-67—141 +1
Rafael Campos 70-71—141 +1
Davis Chatfield 70-71—141 +1
Luke Clanton 69-72—141 +1
Kazuki Higa 71-70—141 +1
Chris Kirk 69-72—141 +1
Max McGreevy 68-73—141 +1
Matti Schmid 70-71—141 +1
Erik Van Rooyen 68-73—141 +1
John VanDerLaan 63-78—141 +1
Cameron Davis 68-74—142 +2
Hank Lebioda 71-71—142 +2
Seung-taek Lee 68-74—142 +2
Taisei Nagasaki 75-67—142 +2
Adrien Saddier 68-74—142 +2
Danny Walker 67-75—142 +2
A.J. Ewart 72-71—143 +3
Emiliano Grillo 66-77—143 +3
Isaiah Salinda 73-70—143 +3
Alejandro Tosti 69-74—143 +3
Gary Woodland 70-73—143 +3
Michael Brennan 75-69—144 +4
Corey Kozuma 70-74—144 +4
Keita Nakajima 71-73—144 +4
Gordon Sargent 73-71—144 +4
Peter Malnati 75-70—145 +5
Tony Finau 75-71—146 +6
Pontus Nyholm 74-72—146 +6
Chandler Blanchet 74-73—147 +7
Nicolas Echavarria 75-72—147 +7
Jeffrey Kang 74-73—147 +7
Anson Cabello 77-71—148 +8
Marcelo Rozo 73-75—148 +8
Adam Schenk 71-77—148 +8
Neal Shipley 76-72—148 +8
Christo Lamprecht 76-73—149 +9
Kristoffer Reitan 75-80—155 +15

