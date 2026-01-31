NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 16 Maryland (17-5) vs. Oregon (16-7), 5 p.m.
No. 19 Princeton (17-2) vs. Cornell (8-11), 5 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (22-0) vs. No. 15 Tennessee (14-4), Noon
No. 2 UCLA (20-1) vs. No. 8 Iowa (18-3), 4 p.m.
No. 4 Texas (20-2) vs. No. 10 Oklahoma (17-4), 3 p.m.
No. 5 Vanderbilt (20-2) vs. Florida (13-10), 4 p.m.
No. 6 LSU (20-2) vs. No. 24 Alabama (19-3), Noon
No. 7 Louisville (20-3) at California (13-9), 2 p.m.
No. 9 Michigan (18-3) at No. 13 Michigan State (19-2), Noon
No. 11 Ohio State (19-3) vs. Nebraska (16-5), 6 p.m.
No. 12 TCU (20-2) at No. 21 Texas Tech (20-3), 2 p.m.
No. 14 Baylor (19-3) at No. 22 West Virginia (17-5), 1 p.m.
No. 18 Kentucky (17-5) at Arkansas (11-11), 2 p.m.
No. 20 Duke (15-6) vs. Wake Forest (12-10), Noon
No. 25 Washington (17-4) vs. Illinois (15-6), 6 p.m.
