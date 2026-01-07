NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 1 UConn (15-0) vs. St. John’s (13-3), 7:30 p.m.
No. 11 Iowa State (14-1) at Cincinnati (5-10), 6:30 p.m.
No. 13 TCU (14-1) vs. Oklahoma State (13-3), 7:30 p.m.
No. 17 Texas Tech (16-0) at West Virginia (13-2), 7 p.m.
No. 19 Ohio State (13-2) at Illinois (13-2), 7 p.m.
Thursday’s Games
No. 2 Texas (17-0) vs. Auburn (11-5), 8 p.m.
No. 3 South Carolina (15-1) at Arkansas (11-6), 7:30 p.m.
No. 5 Oklahoma (14-1) vs. No. 18 Ole Miss (14-3), 7 p.m.
No. 6 Kentucky (15-1) at Alabama (15-1), 7 p.m.
No. 7 Vanderbilt (15-0) vs. Missouri (12-5), 7:30 p.m.
No. 8 Maryland (15-1) at Rutgers (8-7), 7 p.m.
No. 9 Michigan (12-2) at Penn State (7-8), 6 p.m.
No. 10 Louisville (14-3) at Miami (FL) (10-5), 3 p.m.
No. 12 LSU (14-2) at Georgia (15-1), 6:30 p.m.
No. 15 Michigan State (14-1) at No. 23 Washington (12-2), 9 p.m.
No. 16 Baylor (13-3) vs. Colorado (11-4), 8 p.m.
No. 20 Tennessee (10-3) at Mississippi State (14-2), 7:30 p.m.
No. 25 Nebraska (13-2) vs. Indiana (11-5), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 17 Texas Tech (16-0) at Cincinnati (5-10), 2 p.m.
No. 24 Princeton (13-1) at Yale (4-10), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (15-0) at Creighton (7-8), 2 p.m.
No. 2 Texas (17-0) at No. 12 LSU (14-2), 3 p.m.
No. 3 South Carolina (15-1) vs. Georgia (15-1), 2 p.m.
No. 4 UCLA (14-1) at No. 25 Nebraska (13-2), 7 p.m.
No. 5 Oklahoma (14-1) at No. 6 Kentucky (15-1), 4 p.m.
No. 7 Vanderbilt (15-0) at Texas A&M (7-4), 3 p.m.
No. 8 Maryland (15-1) vs. No. 19 Ohio State (13-2), 4 p.m.
No. 9 Michigan (12-2) vs. Wisconsin (11-4), 2 p.m.
No. 10 Louisville (14-3) vs. Pittsburgh (8-9), 2 p.m.
No. 11 Iowa State (14-1) vs. West Virginia (13-2), 3 p.m.
No. 13 TCU (14-1) vs. Arizona State (15-1), 5 p.m.
No. 14 Iowa (13-2) at Indiana (11-5), 5 p.m.
No. 15 Michigan State (14-1) at Oregon (14-3), 5 p.m.
No. 16 Baylor (13-3) vs. Kansas (11-4), 3 p.m.
No. 18 Ole Miss (14-3) vs. Mississippi State (14-2), 6 p.m.
No. 20 Tennessee (10-3) vs. Arkansas (11-6), 2 p.m.
No. 21 USC (10-5) at Minnesota (10-4), 3 p.m.
No. 22 North Carolina (13-4) at Notre Dame (10-4), 1 p.m.
No. 23 Washington (12-2) at Purdue (8-7), 2 p.m.
