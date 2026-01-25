NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 UConn (21-0) beat Seton Hall 92-52. Next: vs. Xavier, Wednesday.
No. 2 South Carolina (19-2) did not play. Next: vs. No. 5 Vanderbilt, Sunday.
No. 3 UCLA (18-1) did not play. Next: at Northwestern, Sunday.
No. 4 Texas (19-2) did not play. Next: at Florida, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (20-0) did not play. Next: at No. 2 South Carolina, Sunday.
No. 6 LSU (18-2) did not play. Next: vs. Florida, Monday.
No. 7 Michigan (16-3) did not play. Next: vs. USC, Sunday.
No. 8 Louisville (19-3) beat Boston College 85-56. Next: at Stanford, Thursday.
No. 9 TCU (19-2) beat UCF 67-50. Next: vs. Kansas, Thursday.
No. 10 Iowa (17-2) did not play. Next: vs. No. 12 Ohio State, Sunday.
No. 11 Kentucky (17-5) lost to Georgia 72-67. Next: at Arkansas, Sunday, Feb. 1.
No. 12 Ohio State (18-2) did not play. Next: at No. 10 Iowa, Sunday.
No. 13 Michigan State (18-2) did not play. Next: at Purdue, Thursday.
No. 14 Baylor (18-3) did not play. Next: vs. Houston, Tuesday.
No. 15 Maryland (17-4) did not play. Next: vs. No. 25 Washington, Wednesday.
No. 16 Oklahoma (15-4) did not play. Next: at Auburn, Sunday.
No. 17 Tennessee (14-3) did not play. Next: at No. 18 Ole Miss, Monday.
No. 18 Ole Miss (17-4) did not play. Next: vs. No. 17 Tennessee, Monday.
No. 19 Texas Tech (20-2) beat Utah 77-49. Next: vs. Iowa State, Wednesday.
No. 20 Princeton (17-1) beat Brown 58-49. Next: vs. Columbia, Friday.
No. 21 Duke (14-6) beat Pittsburgh 95-41. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 22 West Virginia (17-4) beat BYU 91-77. Next: at Utah, Tuesday.
No. 23 Alabama (17-3) did not play. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 24 Nebraska (15-5) beat Illinois 81-75. Next: vs. Northwestern, Wednesday.
No. 25 Washington (15-4) did not play. Next: at Rutgers, Monday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.