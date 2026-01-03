NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 UConn (15-0) beat Seton Hall 84-48. Next: vs. St. John’s, Wednesday.
No. 2 Texas (16-0) did not play. Next: vs. No. 15 Ole Miss, Sunday.
No. 3 South Carolina (14-1) did not play. Next: at Florida, Sunday.
No. 4 UCLA (13-1) vs. No. 17 USC. Next: at No. 20 Nebraska, Sunday, Jan. 11.
No. 5 LSU (14-1) did not play. Next: at No. 12 Vanderbilt, Sunday.
No. 6 Michigan (11-2) did not play. Next: vs. Minnesota, Monday.
No. 7 Maryland (14-1) did not play. Next: vs. Indiana, Sunday.
No. 8 Oklahoma (13-1) did not play. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 8 TCU (14-0) at Utah. Next: vs. Oklahoma State, Wednesday.
No. 10 Iowa State (14-0) did not play. Next: vs. No. 22 Baylor, Sunday.
No. 11 Kentucky (14-1) did not play. Next: vs. Missouri, Sunday.
No. 12 Vanderbilt (14-0) did not play. Next: vs. No. 5 LSU, Sunday.
No. 13 Louisville (13-3) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Sunday.
No. 14 Iowa (12-2) did not play. Next: at Northwestern, Monday.
No. 15 Ole Miss (14-2) did not play. Next: at No. 2 Texas, Sunday.
No. 16 North Carolina (13-3) did not play. Next: vs. Stanford, Sunday.
No. 17 USC (10-3) at No. 4 UCLA. Next: vs. Oregon, Tuesday.
No. 18 Notre Dame (10-3) did not play. Next: at Duke, Sunday.
No. 19 Ohio State (12-2) did not play. Next: vs. Rutgers, Sunday.
No. 20 Nebraska (12-2) did not play. Next: vs. Purdue, Sunday.
No. 21 Texas Tech (15-0) vs. Arizona. Next: at West Virginia, Wednesday.
No. 22 Baylor (12-3) did not play. Next: at No. 10 Iowa State, Sunday.
No. 23 Tennessee (9-3) did not play. Next: at Auburn, Sunday.
No. 24 Michigan State (13-1) did not play. Next: vs. Illinois, Sunday.
No. 25 Princeton (13-1) beat Penn 74-68. Next: at Yale, Saturday.
