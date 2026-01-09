NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (15-0) at TCU (11-4), 4 p.m.
No. 2 Michigan (14-0) vs. Wisconsin (10-5), 1 p.m.
No. 3 Iowa State (15-0) vs. Oklahoma State (13-2), 4 p.m.
No. 4 UConn (15-1) vs. DePaul (10-6), 12:30 p.m.
No. 5 Purdue (14-1) vs. Penn State (9-6), 2 p.m.
No. 6 Duke (14-1) vs. No. 24 SMU (12-3), 2 p.m.
No. 7 Houston (14-1) at Baylor (10-4), 1 p.m.
No. 9 BYU (14-1) at Utah (8-7), 10 p.m.
No. 10 Nebraska (15-0) at Indiana (12-3), Noon
No. 11 Vanderbilt (15-0) vs. LSU (12-3), 1 p.m.
No. 13 Alabama (11-4) vs. Texas (9-6), 8 p.m.
No. 14 Texas Tech (11-4) at Colorado (12-3), 7 p.m.
No. 15 Arkansas (12-3) at Auburn (9-6), 6 p.m.
No. 17 North Carolina (13-2) vs. Wake Forest (10-6), 6 p.m.
No. 18 Georgia (13-2) at South Carolina (10-5), 2 p.m.
No. 20 Louisville (11-4) vs. Boston College (7-8), Noon
No. 21 Tennessee (11-4) at Florida (10-5), Noon
No. 22 Kansas (11-4) at West Virginia (10-5), Noon
No. 23 Virginia (13-2) vs. Stanford (13-3), 2:15 p.m.
Sunday’s Games
No. 16 Illinois (12-3) at No. 19 Iowa (12-3), Noon
No. 25 UCF (12-2) vs. Cincinnati (8-7), 5 p.m.
