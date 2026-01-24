NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (20-0) beat West Virginia 88-53. Next: at No. 13 BYU, Monday.
No. 2 UConn (19-1) beat Villanova 75-67, OT. Next: vs. Providence, Tuesday.
No. 3 Michigan (18-1) did not play. Next: vs. No. 7 Nebraska, Tuesday.
No. 4 Purdue (17-3) lost to No. 11 Illinois 88-82. Next: at Indiana, Tuesday.
No. 5 Duke (18-1) beat Wake Forest 90-69. Next: vs. No. 23 Louisville, Monday.
No. 6 Houston (17-2) lost to No. 12 Texas Tech 90-86. Next: at TCU, Wednesday.
No. 7 Nebraska (20-0) beat Minnesota 76-57. Next: at No. 3 Michigan, Tuesday.
No. 8 Gonzaga (21-1) beat San Francisco 68-66. Next: vs. Saint Mary’s, Saturday.
No. 9 Iowa State (18-2) beat Oklahoma State 84-71. Next: vs. Colorado, Thursday.
No. 10 Michigan State (18-2) beat Maryland 91-48. Next: at Rutgers, Tuesday.
No. 11 Illinois (17-3) beat No. 4 Purdue 88-82. Next: vs. Washington, Thursday.
No. 12 Texas Tech (16-4) beat No. 6 Houston 90-86. Next: at UCF, Saturday.
No. 13 BYU (17-2) beat Utah 91-78. Next: vs. No. 1 Arizona, Monday.
No. 14 Virginia (16-3) lost to No. 22 North Carolina 85-80. Next: at Notre Dame, Tuesday.
No. 15 Vanderbilt (17-3) beat Mississippi State 88-56. Next: vs. Kentucky, Tuesday.
No. 16 Florida (14-6) lost to Auburn 76-67. Next: at South Carolina, Wednesday.
No. 17 Alabama (13-6) lost to Tennessee 79-73. Next: vs. Missouri, Tuesday.
No. 18 Clemson (17-4) beat Georgia Tech 77-63. Next: vs. Pittsburgh, Saturday.
No. 19 Kansas (15-5) beat Kansas State 86-62. Next: vs. No. 13 BYU, Saturday.
No. 20 Arkansas (15-5) beat LSU 85-81. Next: at Oklahoma, Tuesday.
No. 21 Georgia (16-4) lost to Texas 87-67. Next: vs. Tennessee, Tuesday.
No. 22 North Carolina (16-4) beat No. 14 Virginia 85-80. Next: at Georgia Tech, Saturday.
No. 23 Louisville (14-5) beat Virginia Tech 85-71. Next: at No. 5 Duke, Monday.
No. 24 Saint Louis (19-1) did not play. Next: vs. George Washington, Tuesday.
No. 25 Miami (OH) (20-0) did not play. Next: vs. UMass, Tuesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.