NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|K.Matsuzawa, Hawaii
|13
|27
|29
|.931
|2.08
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|L.Carneiro, Mississippi
|14
|27
|30
|.900
|1.93
|A.Birr, Georgia Tech
|13
|25
|29
|.862
|1.92
|D.Ramos, LSU
|13
|24
|29
|.828
|1.85
|T.Sandell, Oklahoma
|13
|24
|27
|.889
|1.85
|T.Butkowski, Pittsburgh
|11
|20
|23
|.870
|1.82
|P.Durkin, Tulane
|14
|25
|28
|.893
|1.79
|C.Freeman, Uconn
|13
|23
|26
|.885
|1.77
|S.O’Haire, Maryland
|12
|21
|24
|.875
|1.75
|L.Quinn, Marshall
|12
|21
|26
|.808
|1.75
|W.Bettridge, Virginia
|14
|24
|30
|.800
|1.71
|M.Schramm, Akron
|7
|12
|13
|.923
|1.71
|J.Gomez, Arizona St.
|13
|22
|30
|.733
|1.69
|D.Stevens, Iowa
|13
|22
|28
|.786
|1.69
|A.McPherson, Auburn
|12
|20
|23
|.870
|1.67
|W.Ferrin, BYU
|14
|23
|30
|.767
|1.64
|C.Hawkins, Baylor
|11
|18
|22
|.818
|1.64
|D.De Freitas, Appalachian St.
|13
|21
|27
|.778
|1.62
|D.Lynch, Fresno St.
|13
|21
|27
|.778
|1.62
|C.Ranvier, Louisville
|13
|21
|25
|.840
|1.62
|T.Robles, Texas State
|13
|21
|23
|.913
|1.62
|E.Sanchez, Houston
|13
|21
|26
|.808
|1.62
|R.Sayeri, Southern Cal
|13
|21
|25
|.840
|1.62
|C.Van Andel, Arkansas St.
|13
|21
|27
|.778
|1.62
|J.Kleather, Bowling Green
|12
|19
|22
|.864
|1.58
|J.McFadden, Nevada
|12
|19
|25
|.760
|1.58
|J.Olsen, Northwestern
|12
|19
|21
|.905
|1.58
|R.Verhoff, North Carolina
|12
|19
|23
|.826
|1.58
|S.Harrington, Texas Tech
|14
|22
|28
|.786
|1.57
|K.Konrardy, Iowa St.
|9
|14
|18
|.778
|1.56
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|13
|20
|23
|.870
|1.54
|D.Olano, Illinois
|13
|20
|23
|.870
|1.54
|M.Shipley, Texas
|13
|20
|24
|.833
|1.54
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|13
|20
|28
|.714
|1.54
|K.Lemmermann, TCU
|2
|3
|3
|1.000
|1.50
|G.Rippa, Jacksonville St.
|14
|21
|28
|.750
|1.50
|T.Smack, Florida
|12
|18
|22
|.818
|1.50
|G.Plascencia, San Diego St.
|13
|19
|23
|.826
|1.46
|M.Salgado-Medina, Arizona
|13
|19
|31
|.613
|1.46
|R.Hawk, New Mexico St.
|11
|16
|22
|.727
|1.45
|R.Kessinger, E. Michigan
|12
|17
|23
|.739
|1.42
|S.Morgan, Tulsa
|12
|17
|21
|.810
|1.42
|R.Barker, Penn St.
|13
|18
|19
|.947
|1.38
|C.Calvert, Wake Forest
|13
|18
|22
|.818
|1.38
|L.Drzewiecki, New Mexico
|13
|18
|19
|.947
|1.38
|N.Gramatica, South Florida
|13
|18
|24
|.750
|1.38
|N.Reed, Delaware
|13
|18
|24
|.750
|1.38
|J.Billingsley, Liberty
|11
|15
|20
|.750
|1.36
|S.Porath, Purdue
|11
|15
|17
|.882
|1.36
|A.Sappington, Oregon
|14
|19
|23
|.826
|1.36
|M.Bhaghani, UCLA
|12
|16
|20
|.800
|1.33
|E.Kenney, Stanford
|12
|16
|21
|.762
|1.33
|L.Lombardo, Boston College
|12
|16
|17
|.941
|1.33
|N.Mazzie, East Carolina
|12
|16
|19
|.842
|1.33
|G.Smith, FAU
|12
|16
|19
|.842
|1.33
|T.Bryant, Georgia Southern
|13
|17
|20
|.850
|1.31
|K.Ferrie, Mississippi St.
|13
|17
|20
|.850
|1.31
|N.Hauser, Clemson
|13
|17
|21
|.810
|1.31
|M.Petro, UTSA
|13
|17
|20
|.850
|1.31
|D.Zvada, Michigan
|13
|17
|25
|.680
|1.31
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|12
|15
|19
|.789
|1.25
|J.Love, Virginia Tech
|12
|15
|20
|.750
|1.25
|N.Ruelas, UCF
|12
|15
|17
|.882
|1.25
|L.Ward, Oklahoma St.
|12
|15
|20
|.750
|1.25
|J.Cannon, W. Kentucky
|13
|16
|20
|.800
|1.23
|K.Cunanan, Nebraska
|13
|16
|19
|.842
|1.23
|J.Stevens, Washington St.
|13
|16
|19
|.842
|1.23
|P.Woodring, Georgia
|14
|17
|19
|.895
|1.21
|D.Kinney, Kennesaw St.
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|J.Howes, Buffalo
|12
|14
|17
|.824
|1.17
|L.Marjan, Kansas
|12
|14
|17
|.824
|1.17
|S.Starzyk, Arkansas
|12
|14
|18
|.778
|1.17
|D.Jones, Army
|13
|15
|20
|.750
|1.15
|G.Spetic, Memphis
|13
|15
|20
|.750
|1.15
|C.Davis, Miami
|14
|16
|21
|.762
|1.14
|J.Fielding, Ohio St.
|14
|16
|20
|.800
|1.14
|N.Radicic, Indiana
|14
|16
|17
|.941
|1.14
|M.Connington, Michigan St.
|11
|12
|16
|.750
|1.09
|J.Kauwe, Kentucky
|12
|13
|17
|.765
|1.08
|J.Patel, Rutgers
|12
|13
|18
|.722
|1.08
|L.Rodriguez, Kansas St.
|12
|13
|15
|.867
|1.08
|B.Denaburg, Minnesota
|13
|14
|21
|.667
|1.08
|M.Gilbert, Tennessee
|13
|14
|19
|.737
|1.08
|C.Graham, Cent. Michigan
|13
|14
|17
|.824
|1.08
|N.Grant, FIU
|13
|14
|18
|.778
|1.08
|S.Keltner, SMU
|13
|14
|20
|.700
|1.08
|Y.Obeid, Missouri St.
|13
|14
|22
|.636
|1.08
|R.Villela, UNLV
|14
|15
|20
|.750
|1.07
|C.Talty, Alabama
|15
|16
|23
|.696
|1.07
|D.Barker, New Mexico St.
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|W.Joyce, South Carolina
|12
|12
|15
|.800
|1.00
|R.Meyer, Missouri
|11
|11
|15
|.733
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|T.Pelino, Duke
|14
|14
|19
|.737
|1.00
|T.Rinker, Utah St.
|13
|13
|18
|.722
|1.00
|S.Rusnak, Cincinnati
|13
|13
|17
|.765
|1.00
|M.Suarez, James Madison
|14
|14
|19
|.737
|1.00
|B.Taylor, Vanderbilt
|13
|13
|14
|.929
|1.00
|J.Weinberg, Florida St.
|12
|12
|19
|.632
|1.00
|T.Woody, Syracuse
|12
|12
|14
|.857
|1.00
|P.Domschke, W. Michigan
|14
|13
|19
|.684
|.93
|R.Bond, Texas A&M
|13
|12
|19
|.632
|.92
|K.Nguma, North Texas
|13
|12
|13
|.923
|.92
|A.Glass, N. Illinois
|12
|11
|14
|.786
|.92
|C.Hardin, Temple
|12
|11
|14
|.786
|.92
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|12
|11
|14
|.786
|.92
|K.Hensley, West Virginia
|11
|10
|12
|.833
|.91
|U.Bellenfant, Texas Tech
|7
|6
|6
|1.000
|.86
|T.Cragun, UTEP
|7
|6
|8
|.750
|.86
|D.Curtis, Utah
|13
|11
|15
|.733
|.85
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|5
|6
|.833
|.83
|J.Delange, UAB
|12
|10
|14
|.714
|.83
|D.Morris, Umass
|12
|10
|16
|.625
|.83
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|11
|9
|14
|.643
|.82
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|8
|15
|.533
|.80
|D.Lynch, San Jose St.
|10
|8
|16
|.500
|.80
|C.Boomer, Boise St.
|14
|11
|15
|.733
|.79
|S.Renfroe, Troy
|14
|11
|16
|.688
|.79
|E.Gota, Rice
|13
|10
|13
|.769
|.77
|G.Gross, Washington
|13
|10
|13
|.769
|.77
|N.Kirkwood, Navy
|13
|10
|11
|.909
|.77
|C.Meyer, California
|13
|10
|13
|.769
|.77
|L.Boyd, Charlotte
|12
|9
|12
|.750
|.75
|A.Mata, Colorado
|12
|9
|11
|.818
|.75
|N.Eichner, Old Dominion
|10
|7
|10
|.700
|.70
|N.McCashland, TCU
|13
|9
|12
|.750
|.69
|D.Cunanan, Toledo
|12
|8
|11
|.727
|.67
|W.Hryszko, Kent St.
|12
|8
|11
|.727
|.67
|K.Kent, Louisiana Tech
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|C.Pavon, Sam Houston St.
|12
|8
|12
|.667
|.67
|D.Pippin, Ball St.
|9
|6
|9
|.667
|.67
|D.Henderson, Louisiana Tech
|10
|6
|11
|.545
|.60
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|R.Tubbs, Air Force
|12
|7
|9
|.778
|.58
|N.Vakos, Wisconsin
|12
|7
|11
|.636
|.58
|L.Rickman, Georgia St.
|9
|5
|9
|.556
|.56
|B.Williams, Kennesaw St.
|13
|7
|13
|.538
|.54
|R.Czeremcha, FIU
|4
|2
|3
|.667
|.50
|H.DiBoyan, South Alabama
|12
|6
|9
|.667
|.50
|J.Medina, Air Force
|6
|3
|6
|.500
|.50
|A.Murray, California
|8
|4
|6
|.667
|.50
|C.Ojeda, Oregon St.
|12
|6
|13
|.462
|.50
|B.Peacock, Ohio
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|E.Sandvik, Wyoming
|12
|6
|11
|.545
|.50
|J.Zirkel, Texas A&M
|9
|4
|7
|.571
|.44
|I.Hankins, Colorado St.
|12
|5
|10
|.500
|.42
|K.Vinesett, NC State
|12
|5
|6
|.833
|.42
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|5
|2
|4
|.500
|.40
|R.Harradine, Southern Miss.
|13
|5
|8
|.625
|.38
|C.Holmer, Ball St.
|8
|3
|7
|.429
|.38
|B.Beck, Liberty
|3
|1
|2
|.500
|.33
|M.Brown, San Jose St.
|12
|4
|7
|.571
|.33
|C.Smith, Iowa St.
|6
|2
|3
|.667
|.33
|O.Wiley, Akron
|12
|4
|10
|.400
|.33
|J.Chance, Louisiana Tech
|13
|4
|7
|.571
|.31
|D.Dellenbach, Ohio
|13
|4
|6
|.667
|.31
|C.Arreola, UTEP
|11
|3
|6
|.500
|.27
|L.Akers, Northwestern
|13
|3
|3
|1.000
|.23
|D.Little, South Alabama
|5
|1
|1
|1.000
|.20
|B.Auburn, Miami
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|B.McAlister, Georgia St.
|12
|2
|7
|.286
|.17
|J.Cassidy, W. Kentucky
|13
|2
|2
|1.000
|.15
|R.Hammond, Toledo
|13
|2
|3
|.667
|.15
|N.Keller, Louisville
|13
|2
|4
|.500
|.15
|P.Laforge, Coastal Carolina
|13
|2
|4
|.500
|.15
|O.Robbins, Missouri
|13
|2
|4
|.500
|.15
|C.Allen, Rice
|7
|1
|1
|1.000
|.14
|N.Konieczynski, NC State
|7
|1
|3
|.333
|.14
|B.Franke, Indiana
|9
|1
|2
|.500
|.11
|S.Carpenter, Pittsburgh
|10
|1
|3
|.333
|.10
|P.McAteer, Troy
|14
|1
|2
|.500
|.07
|H.Smith, W. Michigan
|14
|1
|2
|.500
|.07
|E.Adele, Rice
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Amedee, Boston College
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Andersen, Texas
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Anderson, North Carolina
|11
|0
|0
|.000
|.00
|S.Baddoo, Umass
|7
|0
|0
|.000
|.00
|M.Bailey, Illinois
|12
|0
|0
|.000
|.00
|G.Baker, Troy
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Baker, East Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Baxter, Texas
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Beckley, Oklahoma St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Bell, E. Michigan
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bellamy, UCF
|12
|0
|0
|.000
|.00
|E.Black, Penn St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bolton, Missouri
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Bowers, Ohio
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bowick, Illinois
|12
|0
|0
|.000
|.00
|K.Branham, Arkansas
|12
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brousseau, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Brown, Washington St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Brown, Nevada
|7
|0
|0
|.000
|.00
|D.Brown, California
|9
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brown, Louisville
|8
|0
|0
|.000
|.00
|R.Buell, Memphis
|12
|0
|0
|.000
|.00
|C.Burnette, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Burnette, Houston
|5
|0
|0
|.000
|.00
|M.Burton, Uconn
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Carrington, Buffalo
|12
|0
|0
|.000
|.00
|V.Carroll-Jackson, Uconn
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Clayton, Marshall
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Crawford, Auburn
|9
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cunningham, Marshall
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Denson, Michigan St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|A.Deslauriers, Syracuse
|12
|0
|0
|.000
|.00
|J.Dixon-Veal, California
|9
|0
|0
|.000
|.00
|S.Dubose-Bourne, Old Dominion
|13
|0
|0
|.000
|.00
|A.Dunbar, Tulsa
|11
|0
|0
|.000
|.00
|M.Easterly, Old Dominion
|13
|0
|0
|.000
|.00
|O.Egbase, UNLV
|14
|0
|0
|.000
|.00
|S.Farrior, Appalachian St.
|13
|0
|0
|.000
|.00
|C.Flowers, W. Kentucky
|13
|0
|0
|.000
|.00
|K.Francis, Illinois
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Gash, Michigan St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Gbayor, North Carolina
|12
|0
|0
|.000
|.00
|D.Gissendanner, Kent St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Goldman, Nebraska
|13
|0
|0
|.000
|.00
|C.Greene, Tulsa
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Griffin, Louisiana-Monroe
|2
|0
|0
|.000
|.00
|K.Hall, Colorado St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|D.Harbour, Penn St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Harris, Penn St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|E.Harris, Arkansas
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Holt, E. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Hubbard, South Alabama
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hulak, Notre Dame
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hutchinson, Louisville
|13
|0
|0
|.000
|.00
|K.Jackson, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Jenkins, South Florida
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Johnson, Rice
|6
|0
|0
|.000
|.00
|B.Jones, Texas Tech
|5
|0
|0
|.000
|.00
|C.Kaiser, Indiana
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Kaiser, Illinois
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Kawecki, Oklahoma St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|T.Kelly, Umass
|9
|0
|0
|.000
|.00
|N.Kelly, Miami
|12
|0
|0
|.000
|.00
|M.Laster, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Lewellen, Purdue
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Louis, Akron
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lovett, Kentucky
|9
|0
|0
|.000
|.00
|O.Loy, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Meadows, UTEP
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Mikaele, Hawaii
|12
|0
|0
|.000
|.00
|E.Moczulski, Washington
|13
|0
|0
|.000
|.00
|E.Modozie, Georgia
|14
|0
|0
|.000
|.00
|J.Moore, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Moss, Kennesaw St.
|12
|0
|0
|.000
|.00
|D.Murphy, New Mexico
|13
|0
|0
|.000
|.00
|O.Omotosho, West Virginia
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ott, Purdue
|11
|0
|0
|.000
|.00
|W.Philord, FAU
|8
|0
|0
|.000
|.00
|M.Phoenix, Sam Houston St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|K.Prentice, Baylor
|11
|0
|0
|.000
|.00
|B.Prosper, E. Michigan
|11
|0
|0
|.000
|.00
|R.Purves, Georgia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Quinn, Boston College
|9
|0
|0
|.000
|.00
|A.Ramsey, Kentucky
|11
|0
|0
|.000
|.00
|P.Reeder, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Retzlaff, Tulane
|14
|0
|0
|.000
|.00
|D.Rice, Kansas St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|S.Riddy, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Roberts, Texas Tech
|14
|0
|0
|.000
|.00
|N.Rogers, UAB
|10
|0
|0
|.000
|.00
|C.Ross, Memphis
|13
|0
|0
|.000
|.00
|J.Rowe, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Rucker, Arkansas St.
|13
|0
|0
|.000
|.00
|S.Sehra, Southern Cal
|2
|0
|0
|.000
|.00
|L.Seymour, Georgia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.Smiley, UTSA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Ohio St.
|13
|0
|0
|.000
|.00
|D.Smith, Marshall
|12
|0
|0
|.000
|.00
|B.Smith, Air Force
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Sperry, Florida St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.St. Clair, Georgia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.St. Clair, Charlotte
|0
|0
|0
|.000
|.00
|V.Tatafu, UTSA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Tate, N. Illinois
|10
|0
|0
|.000
|.00
|L.Thomas, UNLV
|11
|0
|0
|.000
|.00
|M.Toney, Miami
|14
|0
|0
|.000
|.00
|M.Tounkara, Florida
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|0
|0
|.000
|.00
|I.Traore, Toledo
|9
|0
|0
|.000
|.00
|W.Upton, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Valeri, Northwestern
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Waller, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Whitmore, San Diego St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Williams, Nebraska
|12
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, UCF
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Williams, Kent St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, Purdue
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Winters, Ohio
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Witten, Ohio St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Witthoft, Delaware
|9
|0
|0
|.000
|.00
|L.Wulffraat, Tulane
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Yates, North Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Yeh, Fresno St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|A. York, Oregon St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.