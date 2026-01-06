Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

January 6, 2026, 11:13 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 13 27 29 .931 2.08
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
L.Carneiro, Mississippi 14 27 30 .900 1.93
A.Birr, Georgia Tech 13 25 29 .862 1.92
D.Ramos, LSU 13 24 29 .828 1.85
T.Sandell, Oklahoma 13 24 27 .889 1.85
T.Butkowski, Pittsburgh 11 20 23 .870 1.82
P.Durkin, Tulane 14 25 28 .893 1.79
C.Freeman, Uconn 13 23 26 .885 1.77
S.O’Haire, Maryland 12 21 24 .875 1.75
L.Quinn, Marshall 12 21 26 .808 1.75
W.Bettridge, Virginia 14 24 30 .800 1.71
M.Schramm, Akron 7 12 13 .923 1.71
J.Gomez, Arizona St. 13 22 30 .733 1.69
D.Stevens, Iowa 13 22 28 .786 1.69
A.McPherson, Auburn 12 20 23 .870 1.67
W.Ferrin, BYU 14 23 30 .767 1.64
C.Hawkins, Baylor 11 18 22 .818 1.64
D.De Freitas, Appalachian St. 13 21 27 .778 1.62
D.Lynch, Fresno St. 13 21 27 .778 1.62
C.Ranvier, Louisville 13 21 25 .840 1.62
T.Robles, Texas State 13 21 23 .913 1.62
E.Sanchez, Houston 13 21 26 .808 1.62
R.Sayeri, Southern Cal 13 21 25 .840 1.62
C.Van Andel, Arkansas St. 13 21 27 .778 1.62
J.Kleather, Bowling Green 12 19 22 .864 1.58
J.McFadden, Nevada 12 19 25 .760 1.58
J.Olsen, Northwestern 12 19 21 .905 1.58
R.Verhoff, North Carolina 12 19 23 .826 1.58
S.Harrington, Texas Tech 14 22 28 .786 1.57
K.Konrardy, Iowa St. 9 14 18 .778 1.56
D.Dzioban, Miami (Ohio) 13 20 23 .870 1.54
D.Olano, Illinois 13 20 23 .870 1.54
M.Shipley, Texas 13 20 24 .833 1.54
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 13 20 28 .714 1.54
K.Lemmermann, TCU 2 3 3 1.000 1.50
G.Rippa, Jacksonville St. 14 21 28 .750 1.50
T.Smack, Florida 12 18 22 .818 1.50
G.Plascencia, San Diego St. 13 19 23 .826 1.46
M.Salgado-Medina, Arizona 13 19 31 .613 1.46
R.Hawk, New Mexico St. 11 16 22 .727 1.45
R.Kessinger, E. Michigan 12 17 23 .739 1.42
S.Morgan, Tulsa 12 17 21 .810 1.42
R.Barker, Penn St. 13 18 19 .947 1.38
C.Calvert, Wake Forest 13 18 22 .818 1.38
L.Drzewiecki, New Mexico 13 18 19 .947 1.38
N.Gramatica, South Florida 13 18 24 .750 1.38
N.Reed, Delaware 13 18 24 .750 1.38
J.Billingsley, Liberty 11 15 20 .750 1.36
S.Porath, Purdue 11 15 17 .882 1.36
A.Sappington, Oregon 14 19 23 .826 1.36
M.Bhaghani, UCLA 12 16 20 .800 1.33
E.Kenney, Stanford 12 16 21 .762 1.33
L.Lombardo, Boston College 12 16 17 .941 1.33
N.Mazzie, East Carolina 12 16 19 .842 1.33
G.Smith, FAU 12 16 19 .842 1.33
T.Bryant, Georgia Southern 13 17 20 .850 1.31
K.Ferrie, Mississippi St. 13 17 20 .850 1.31
N.Hauser, Clemson 13 17 21 .810 1.31
M.Petro, UTSA 13 17 20 .850 1.31
D.Zvada, Michigan 13 17 25 .680 1.31
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 12 15 19 .789 1.25
J.Love, Virginia Tech 12 15 20 .750 1.25
N.Ruelas, UCF 12 15 17 .882 1.25
L.Ward, Oklahoma St. 12 15 20 .750 1.25
J.Cannon, W. Kentucky 13 16 20 .800 1.23
K.Cunanan, Nebraska 13 16 19 .842 1.23
J.Stevens, Washington St. 13 16 19 .842 1.23
P.Woodring, Georgia 14 17 19 .895 1.21
D.Kinney, Kennesaw St. 5 6 7 .857 1.20
J.Howes, Buffalo 12 14 17 .824 1.17
L.Marjan, Kansas 12 14 17 .824 1.17
S.Starzyk, Arkansas 12 14 18 .778 1.17
D.Jones, Army 13 15 20 .750 1.15
G.Spetic, Memphis 13 15 20 .750 1.15
C.Davis, Miami 14 16 21 .762 1.14
J.Fielding, Ohio St. 14 16 20 .800 1.14
N.Radicic, Indiana 14 16 17 .941 1.14
M.Connington, Michigan St. 11 12 16 .750 1.09
J.Kauwe, Kentucky 12 13 17 .765 1.08
J.Patel, Rutgers 12 13 18 .722 1.08
L.Rodriguez, Kansas St. 12 13 15 .867 1.08
B.Denaburg, Minnesota 13 14 21 .667 1.08
M.Gilbert, Tennessee 13 14 19 .737 1.08
C.Graham, Cent. Michigan 13 14 17 .824 1.08
N.Grant, FIU 13 14 18 .778 1.08
S.Keltner, SMU 13 14 20 .700 1.08
Y.Obeid, Missouri St. 13 14 22 .636 1.08
R.Villela, UNLV 14 15 20 .750 1.07
C.Talty, Alabama 15 16 23 .696 1.07
D.Barker, New Mexico St. 3 3 3 1.000 1.00
W.Joyce, South Carolina 12 12 15 .800 1.00
R.Meyer, Missouri 11 11 15 .733 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
T.Pelino, Duke 14 14 19 .737 1.00
T.Rinker, Utah St. 13 13 18 .722 1.00
S.Rusnak, Cincinnati 13 13 17 .765 1.00
M.Suarez, James Madison 14 14 19 .737 1.00
B.Taylor, Vanderbilt 13 13 14 .929 1.00
J.Weinberg, Florida St. 12 12 19 .632 1.00
T.Woody, Syracuse 12 12 14 .857 1.00
P.Domschke, W. Michigan 14 13 19 .684 .93
R.Bond, Texas A&M 13 12 19 .632 .92
K.Nguma, North Texas 13 12 13 .923 .92
A.Glass, N. Illinois 12 11 14 .786 .92
C.Hardin, Temple 12 11 14 .786 .92
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 11 14 .786 .92
K.Hensley, West Virginia 11 10 12 .833 .91
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
T.Cragun, UTEP 7 6 8 .750 .86
D.Curtis, Utah 13 11 15 .733 .85
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
J.Delange, UAB 12 10 14 .714 .83
D.Morris, Umass 12 10 16 .625 .83
C.Wilbanks, Southern Miss. 11 9 14 .643 .82
R.Callaghan, Old Dominion 10 8 15 .533 .80
D.Lynch, San Jose St. 10 8 16 .500 .80
C.Boomer, Boise St. 14 11 15 .733 .79
S.Renfroe, Troy 14 11 16 .688 .79
E.Gota, Rice 13 10 13 .769 .77
G.Gross, Washington 13 10 13 .769 .77
N.Kirkwood, Navy 13 10 11 .909 .77
C.Meyer, California 13 10 13 .769 .77
L.Boyd, Charlotte 12 9 12 .750 .75
A.Mata, Colorado 12 9 11 .818 .75
N.Eichner, Old Dominion 10 7 10 .700 .70
N.McCashland, TCU 13 9 12 .750 .69
D.Cunanan, Toledo 12 8 11 .727 .67
W.Hryszko, Kent St. 12 8 11 .727 .67
K.Kent, Louisiana Tech 3 2 2 1.000 .67
C.Pavon, Sam Houston St. 12 8 12 .667 .67
D.Pippin, Ball St. 9 6 9 .667 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 10 6 11 .545 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
R.Tubbs, Air Force 12 7 9 .778 .58
N.Vakos, Wisconsin 12 7 11 .636 .58
L.Rickman, Georgia St. 9 5 9 .556 .56
B.Williams, Kennesaw St. 13 7 13 .538 .54
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
H.DiBoyan, South Alabama 12 6 9 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
A.Murray, California 8 4 6 .667 .50
C.Ojeda, Oregon St. 12 6 13 .462 .50
B.Peacock, Ohio 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
E.Sandvik, Wyoming 12 6 11 .545 .50
J.Zirkel, Texas A&M 9 4 7 .571 .44
I.Hankins, Colorado St. 12 5 10 .500 .42
K.Vinesett, NC State 12 5 6 .833 .42
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
R.Harradine, Southern Miss. 13 5 8 .625 .38
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
M.Brown, San Jose St. 12 4 7 .571 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
O.Wiley, Akron 12 4 10 .400 .33
J.Chance, Louisiana Tech 13 4 7 .571 .31
D.Dellenbach, Ohio 13 4 6 .667 .31
C.Arreola, UTEP 11 3 6 .500 .27
L.Akers, Northwestern 13 3 3 1.000 .23
D.Little, South Alabama 5 1 1 1.000 .20
B.Auburn, Miami 6 1 1 1.000 .17
B.McAlister, Georgia St. 12 2 7 .286 .17
J.Cassidy, W. Kentucky 13 2 2 1.000 .15
R.Hammond, Toledo 13 2 3 .667 .15
N.Keller, Louisville 13 2 4 .500 .15
P.Laforge, Coastal Carolina 13 2 4 .500 .15
O.Robbins, Missouri 13 2 4 .500 .15
C.Allen, Rice 7 1 1 1.000 .14
N.Konieczynski, NC State 7 1 3 .333 .14
B.Franke, Indiana 9 1 2 .500 .11
S.Carpenter, Pittsburgh 10 1 3 .333 .10
P.McAteer, Troy 14 1 2 .500 .07
H.Smith, W. Michigan 14 1 2 .500 .07
E.Adele, Rice 4 0 0 .000 .00
M.Amedee, Boston College 4 0 0 .000 .00
R.Andersen, Texas 5 0 0 .000 .00
D.Anderson, North Carolina 11 0 0 .000 .00
S.Baddoo, Umass 7 0 0 .000 .00
M.Bailey, Illinois 12 0 0 .000 .00
G.Baker, Troy 11 0 0 .000 .00
D.Baker, East Carolina 1 0 0 .000 .00
C.Baxter, Texas 8 0 0 .000 .00
J.Beckley, Oklahoma St. 0 0 0 .000 .00
S.Bell, E. Michigan 8 0 0 .000 .00
J.Bellamy, UCF 12 0 0 .000 .00
E.Black, Penn St. 4 0 0 .000 .00
J.Bolton, Missouri 0 0 0 .000 .00
L.Bowers, Ohio 2 0 0 .000 .00
J.Bowick, Illinois 12 0 0 .000 .00
K.Branham, Arkansas 12 0 0 .000 .00
S.Brousseau, Utah St. 0 0 0 .000 .00
K.Brown, Washington St. 1 0 0 .000 .00
K.Brown, Nevada 7 0 0 .000 .00
D.Brown, California 9 0 0 .000 .00
S.Brown, Louisville 8 0 0 .000 .00
R.Buell, Memphis 12 0 0 .000 .00
C.Burnette, Auburn 0 0 0 .000 .00
J.Burnette, Houston 5 0 0 .000 .00
M.Burton, Uconn 8 0 0 .000 .00
J.Carrington, Buffalo 12 0 0 .000 .00
V.Carroll-Jackson, Uconn 11 0 0 .000 .00
J.Clayton, Marshall 5 0 0 .000 .00
J.Crawford, Auburn 9 0 0 .000 .00
J.Cunningham, Marshall 0 0 0 .000 .00
J.Denson, Michigan St. 4 0 0 .000 .00
A.Deslauriers, Syracuse 12 0 0 .000 .00
J.Dixon-Veal, California 9 0 0 .000 .00
S.Dubose-Bourne, Old Dominion 13 0 0 .000 .00
A.Dunbar, Tulsa 11 0 0 .000 .00
M.Easterly, Old Dominion 13 0 0 .000 .00
O.Egbase, UNLV 14 0 0 .000 .00
S.Farrior, Appalachian St. 13 0 0 .000 .00
C.Flowers, W. Kentucky 13 0 0 .000 .00
K.Francis, Illinois 3 0 0 .000 .00
C.Gash, Michigan St. 1 0 0 .000 .00
M.Gbayor, North Carolina 12 0 0 .000 .00
D.Gissendanner, Kent St. 0 0 0 .000 .00
M.Goldman, Nebraska 13 0 0 .000 .00
C.Greene, Tulsa 0 0 0 .000 .00
Q.Griffin, Louisiana-Monroe 2 0 0 .000 .00
K.Hall, Colorado St. 7 0 0 .000 .00
D.Harbour, Penn St. 0 0 0 .000 .00
A.Harris, Penn St. 11 0 0 .000 .00
E.Harris, Arkansas 11 0 0 .000 .00
J.Holt, E. Michigan 0 0 0 .000 .00
E.Hubbard, South Alabama 11 0 0 .000 .00
D.Hulak, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
D.Hutchinson, Louisville 13 0 0 .000 .00
K.Jackson, North Texas 0 0 0 .000 .00
G.Jenkins, South Florida 4 0 0 .000 .00
L.Johnson, Rice 6 0 0 .000 .00
B.Jones, Texas Tech 5 0 0 .000 .00
C.Kaiser, Indiana 0 0 0 .000 .00
K.Kaiser, Illinois 1 0 0 .000 .00
A.Kawecki, Oklahoma St. 11 0 0 .000 .00
T.Kelly, Umass 9 0 0 .000 .00
N.Kelly, Miami 12 0 0 .000 .00
M.Laster, UNLV 0 0 0 .000 .00
A.Lewellen, Purdue 1 0 0 .000 .00
J.Louis, Akron 6 0 0 .000 .00
J.Lovett, Kentucky 9 0 0 .000 .00
O.Loy, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
T.Meadows, UTEP 2 0 0 .000 .00
S.Mikaele, Hawaii 12 0 0 .000 .00
E.Moczulski, Washington 13 0 0 .000 .00
E.Modozie, Georgia 14 0 0 .000 .00
J.Moore, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
K.Moss, Kennesaw St. 12 0 0 .000 .00
D.Murphy, New Mexico 13 0 0 .000 .00
O.Omotosho, West Virginia 3 0 0 .000 .00
J.Ott, Purdue 11 0 0 .000 .00
W.Philord, FAU 8 0 0 .000 .00
M.Phoenix, Sam Houston St. 5 0 0 .000 .00
K.Prentice, Baylor 11 0 0 .000 .00
B.Prosper, E. Michigan 11 0 0 .000 .00
R.Purves, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00
A.Quinn, Boston College 9 0 0 .000 .00
A.Ramsey, Kentucky 11 0 0 .000 .00
P.Reeder, East Carolina 0 0 0 .000 .00
J.Retzlaff, Tulane 14 0 0 .000 .00
D.Rice, Kansas St. 10 0 0 .000 .00
S.Riddy, East Carolina 0 0 0 .000 .00
B.Roberts, Texas Tech 14 0 0 .000 .00
N.Rogers, UAB 10 0 0 .000 .00
C.Ross, Memphis 13 0 0 .000 .00
J.Rowe, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00
C.Rucker, Arkansas St. 13 0 0 .000 .00
S.Sehra, Southern Cal 2 0 0 .000 .00
L.Seymour, Georgia 1 0 0 .000 .00
W.Smiley, UTSA 1 0 0 .000 .00
J.Smith, Ohio St. 13 0 0 .000 .00
D.Smith, Marshall 12 0 0 .000 .00
B.Smith, Air Force 4 0 0 .000 .00
K.Sperry, Florida St. 3 0 0 .000 .00
J.St. Clair, Georgia 0 0 0 .000 .00
D.St. Clair, Charlotte 0 0 0 .000 .00
V.Tatafu, UTSA 0 0 0 .000 .00
L.Tate, N. Illinois 10 0 0 .000 .00
L.Thomas, UNLV 11 0 0 .000 .00
M.Toney, Miami 14 0 0 .000 .00
M.Tounkara, Florida 6 0 0 .000 .00
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 0 0 .000 .00
I.Traore, Toledo 9 0 0 .000 .00
W.Upton, Auburn 0 0 0 .000 .00
S.Valeri, Northwestern 0 0 0 .000 .00
J.Waller, Auburn 0 0 0 .000 .00
W.Weisberg, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
J.Whitmore, San Diego St. 0 0 0 .000 .00
K.Williams, Nebraska 12 0 0 .000 .00
T.Williams, UCF 4 0 0 .000 .00
C.Williams, Kent St. 10 0 0 .000 .00
T.Williams, Purdue 1 0 0 .000 .00
J.Winters, Ohio 0 0 0 .000 .00
D.Witten, Ohio St. 0 0 0 .000 .00
C.Witthoft, Delaware 9 0 0 .000 .00
L.Wulffraat, Tulane 0 0 0 .000 .00
P.Yates, North Carolina 1 0 0 .000 .00
N.Yeh, Fresno St. 7 0 0 .000 .00
A. York, Oregon St. 0 0 0 .000 .00

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up