Michigan Sportswatch Daily Listings

January 26, 2026, 1:17 PM

Michigan State at Rutgers — FS1, Fubo Sports

Eastern Michigan at Central Michigan — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Western Michigan at Northern Illinois — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Los Angeles at Detroit — FDSN Detroit Extra, FDSN West, MyTV, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

