Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Par Scores

The Associated Press

January 29, 2026, 4:53 PM

Thursday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,624; Par: 72

First Round

Nasa Hataoka 34-32—66 -6
Linn Grant 36-31—67 -5
Jeeno Thitikul 33-34—67 -5
Chanettee Wannasaen 33-34—67 -5
Lottie Woad 32-35—67 -5
Nelly Korda 33-35—68 -4
Amy Yang 34-34—68 -4
Akie Iwai 35-34—69 -3
A Lim Kim 34-35—69 -3
Lydia Ko 35-34—69 -3
Somi Lee 33-36—69 -3
Ingrid Lindblad 35-34—69 -3
Charley Hull 34-36—70 -2
Patty Tavatanakit 33-37—70 -2
Rose Zhang 35-35—70 -2
You Min Hwang 35-36—71 -1
Maja Stark 34-37—71 -1
Linnea Strom 35-36—71 -1
Miranda Wang 35-36—71 -1
Jin Hee Im 35-37—72 E
Yealimi Noh 34-38—72 E
Mao Saigo 38-34—72 E
Bailey Tardy 36-36—72 E
Lilia Vu 35-37—72 E
Ruoning Yin 36-36—72 E
Brooke Henderson 38-35—73 +1
Hae-Ran Ryu 36-37—73 +1
Jasmine Suwannapura 36-37—73 +1
Austin Ernst 37-37—74 +2
Ayaka Furue 35-39—74 +2
Moriya Jutanugarn 37-37—74 +2
Rio Takeda 36-38—74 +2
Miyu Yamashita 37-37—74 +2
Chisato Iwai 38-37—75 +3
Jennifer Kupcho 40-35—75 +3
Madelene Sagstrom 38-37—75 +3
Angel Yin 39-37—76 +4
Lauren Coughlin 40-37—77 +5
Yuka Saso 42-37—79 +7

