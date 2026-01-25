Live Radio
Hero Dubai Desert Classic Scores

The Associated Press

January 25, 2026, 9:08 AM

Sunday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Final Round

Patrick Reed, United States (1335), $1,302,931 69-66-67-72—274
Andy Sullivan, England (889), $843,073 71-65-71-71—278
Julien Guerrier, France (500), $482,851 73-72-65-69—279
Nicolai Hojgaard, Denmark (339), $325,477 71-67-72-70—280
Francesco Molinari, Italy (339), $325,477 65-72-71-72—280
Jayden Trey Schaper, South Africa (339), $325,477 71-68-71-70—280
Marcus Armitage, England (206), $197,739 71-72-69-69—281
Ricardo Gouveia, Portugal (206), $197,739 72-69-70-70—281
David Puig, Spain (206), $197,739 72-68-66-75—281
Martin Couvra, France (143), $142,045 70-72-68-72—282
Thorbjorn Olesen, Denmark (143), $142,045 70-72-67-73—282
Darius Van Driel, Netherlands (143), $142,045 74-69-70-69—282
Christiaan Maas, South Africa (0), $0 70-71-69-72—282
Thomas Detry, Belgium (112), $112,972 73-70-70-70—283
Rikuya Hoshino, Japan (112), $112,972 75-70-69-69—283
Viktor Hovland, Norway (112), $112,972 73-69-65-76—283
Andrea Pavan, Italy (112), $112,972 69-68-71-75—283
Johannes Veerman, United States (112), $112,972 69-74-69-71—283
Rafa Cabrera Bello, Spain (91), $89,672 71-71-75-67—284
Jorge Campillo, Spain (91), $89,672 70-73-66-75—284
Wenyi Ding, China (91), $89,672 69-71-72-72—284
Hennie Du Plessis, South Africa (91), $89,672 71-68-71-74—284
Alex Fitzpatrick, England (91), $89,672 75-68-70-71—284
Jacques Kruyswijk, South Africa (91), $89,672 72-72-69-71—284
Tom McKibbin, Northern Ireland (91), $89,672 71-70-71-72—284
Angel Ayora Fanegas, Spain (74), $72,811 75-69-69-72—285
Alejandro Del Rey, Spain (74), $72,811 72-71-69-73—285
Angel Hidalgo, Spain (74), $72,811 72-72-71-70—285
Daniel Hillier, New Zealand (74), $72,811 70-72-72-71—285
Oliver Lindell, Finland (74), $72,811 70-69-75-71—285
Zander Lombard, South Africa (74), $72,811 71-71-69-74—285
Shane Lowry, Ireland (74), $72,811 70-71-74-70—285
Sean Crocker, United States (60), $56,141 75-68-69-74—286
Ewen Ferguson, Scotland (60), $56,141 70-71-71-74—286
Tyrrell Hatton, England (60), $56,141 70-69-76-71—286
Romain Langasque, France (60), $56,141 73-70-71-72—286
Rory McIlroy, Northern Ireland (60), $56,141 73-69-71-73—286
JC Ritchie, South Africa (60), $56,141 68-73-72-73—286
Marcel Schneider, Germany (60), $56,141 71-73-68-74—286
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (60), $56,141 69-74-72-71—286
Dan Bradbury, England (50), $45,986 74-68-69-76—287
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (50), $45,986 71-72-71-73—287
Tommy Fleetwood, England (50), $45,986 73-72-73-69—287
Grant Forrest, Scotland (50), $45,986 70-73-73-71—287
Laurie Canter, England (44), $39,854 73-72-75-68—288
Ryan Fox, New Zealand (44), $39,854 72-70-69-77—288
Mikael Lindberg, Sweden (44), $39,854 67-72-76-73—288
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (44), $39,854 75-68-74-71—288
Ugo Coussaud, France (35), $31,424 74-69-72-74—289
Joel Girrbach, Switzerland (35), $31,424 68-77-70-74—289
Yuto Katsuragawa, Japan (35), $31,424 69-75-70-75—289
David Micheluzzi, Australia (35), $31,424 70-72-75-72—289
Eddie Pepperell, England (35), $31,424 70-73-74-72—289
Richie Ramsay, Scotland (35), $31,424 74-70-73-72—289
Freddy Schott, Germany (35), $31,424 71-74-70-74—289
Michael Hollick, South Africa (26), $24,526 71-74-75-70—290
Casey Jarvis, South Africa (26), $24,526 74-70-70-76—290
Frederic Lacroix, France (26), $24,526 74-69-73-74—290
Joost Luiten, Netherlands (26), $24,526 72-70-76-72—290
Ashun Wu, China (26), $24,526 71-71-72-76—290
Sam Bairstow, England (22), $21,460 76-69-72-74—291
Manuel Elvira, Spain (22), $21,460 69-75-74-73—291
Adrian Meronk, Poland (22), $21,460 72-73-74-72—291
Ross Fisher, England (20), $19,161 72-72-72-76—292
Dylan Frittelli, South Africa (20), $19,161 72-73-71-76—292
Victor Perez, France (20), $19,161 74-70-76-72—292
Niklas Lemke, Sweden (18), $17,628 71-70-83-70—294
Jens Dantorp, Sweden (17), $16,861 73-69-79-75—296
Jeong-Weon Ko, France (16), $16,095 71-73-73-80—297
Jeff Winther, Denmark (16), $15,329 72-73-81-78—304

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

