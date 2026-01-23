Live Radio
Home » Sports » Hero Dubai Desert Classic Scores

Hero Dubai Desert Classic Scores

The Associated Press

January 23, 2026, 9:36 AM

Friday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Second Round

Patrick Reed, United States 69-66—135
Andy Sullivan, England 71-65—136
Francesco Molinari, Italy 65-72—137
Andrea Pavan, Italy 69-68—137
Nicolai Hojgaard, Denmark 71-67—138
Hennie Du Plessis, South Africa 71-68—139
Tyrrell Hatton, England 70-69—139
Mikael Lindberg, Sweden 67-72—139
Oliver Lindell, Finland 70-69—139
Jayden Trey Schaper, South Africa 71-68—139
Wenyi Ding, China 69-71—140
David Puig, Spain 72-68—140
Ewen Ferguson, Scotland 70-71—141
Ricardo Gouveia, Portugal 72-69—141
Niklas Lemke, Sweden 71-70—141
Shane Lowry, Ireland 70-71—141
Christiaan Maas, South Africa 70-71—141
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-70—141
JC Ritchie, South Africa 68-73—141
Dan Bradbury, England 74-68—142
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71—142
Martin Couvra, France 70-72—142
Jens Dantorp, Sweden 73-69—142
Ryan Fox, New Zealand 72-70—142
Daniel Hillier, New Zealand 70-72—142
Viktor Hovland, Norway 73-69—142
Zander Lombard, South Africa 71-71—142
Joost Luiten, Netherlands 72-70—142
Rory McIlroy, Northern Ireland 73-69—142
David Micheluzzi, Australia 70-72—142
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-72—142
Ashun Wu, China 71-71—142
Marcus Armitage, England 71-72—143
Jorge Campillo, Spain 70-73—143
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72—143
Ugo Coussaud, France 74-69—143
Sean Crocker, United States 75-68—143
Alejandro Del Rey, Spain 72-71—143
Thomas Detry, Belgium 73-70—143
Alex Fitzpatrick, England 75-68—143
Grant Forrest, Scotland 70-73—143
Frederic Lacroix, France 74-69—143
Romain Langasque, France 73-70—143
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 75-68—143
Eddie Pepperell, England 70-73—143
Darius Van Driel, Netherlands 74-69—143
Johannes Veerman, United States 69-74—143
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-74—143
Angel Ayora Fanegas, Spain 75-69—144
Manuel Elvira, Spain 69-75—144
Ross Fisher, England 72-72—144
Angel Hidalgo, Spain 72-72—144
Casey Jarvis, South Africa 74-70—144
Yuto Katsuragawa, Japan 69-75—144
Jeong-Weon Ko, France 71-73—144
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-72—144
Victor Perez, France 74-70—144
Richie Ramsay, Scotland 74-70—144
Marcel Schneider, Germany 71-73—144
Sam Bairstow, England 76-69—145
Laurie Canter, England 73-72—145
Tommy Fleetwood, England 73-72—145
Dylan Frittelli, South Africa 72-73—145
Joel Girrbach, Switzerland 68-77—145
Julien Guerrier, France 73-72—145
Michael Hollick, South Africa 71-74—145
Rikuya Hoshino, Japan 75-70—145
Adrian Meronk, Poland 72-73—145
Freddy Schott, Germany 71-74—145
Jeff Winther, Denmark 72-73—145
Danny Willett, England 76-WD

Missed Cut

Calum Hill, Scotland 73-73—146
Kazuma Kobori, New Zealand 72-74—146
Dylan Naidoo, South Africa 74-72—146
Joaquin Niemann, Chile 74-72—146
Brandon Robinson-Thompson, England 76-70—146
Benjamin Schmidt, England 72-74—146
Joe Dean, England 74-73—147
Antoine Rozner, France 75-72—147
Jack Senior, England 72-75—147
Connor Syme, Scotland 72-75—147
Daniel Gavins, England 75-73—148
Jordan Gumberg, United States 75-73—148
Scott Jamieson, Scotland 70-78—148
Dustin Johnson, United States 74-74—148
Ryggs Johnston, United States 72-76—148
Francesco Laporta, Italy 77-71—148
Pablo Larrazabal, Spain 75-73—148
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-72—148
David Ravetto, France 74-74—148
Jason Scrivener, Australia 71-77—148
Marcel Siem, Germany 72-76—148
Sebastian Soderberg, Sweden 75-73—148
Bernd Wiesberger, Austria 74-74—148
Filippo Celli, Italy 76-73—149
Padraig Harrington, Ireland 72-77—149
Andrew Johnston, England 73-76—149
Paul Waring, England 75-74—149
Todd Clements, England 77-73—150
Nacho Elvira, Spain 73-77—150
Matthew Jordan, England 77-73—150
Joakim Lagergren, Sweden 72-78—150
Thriston Lawrence, South Africa 76-74—150
Junghwan Lee, South Korea 76-74—150
Jacob Skov Olesen, Denmark 77-73—150
Renato Paratore, Italy 75-75—150
Yuvraj Sandhu, India 75-75—150
Richard Sterne, South Africa 74-76—150
Brandon Stone, South Africa 76-74—150
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 76-75—151
Matteo Manassero, Italy 76-75—151
James Morrison, England 74-77—151
Shubhankar Sharma, India 74-77—151
Elvis Smylie, Australia 78-73—151
Ethan Fang, United States 74-78—152
Marcus Kinhult, Sweden 77-75—152
Tom Vaillant, France 72-80—152
Darren Fichardt, South Africa 76-77—153
David Law, Scotland 75-78—153
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 78-75—153
Shaun Norris, South Africa 80-73—153
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-81—153
Guido Migliozzi, Italy 80-75—155
Ockie Strydom, South Africa 78-77—155
Ahmad Skaik, United Arab Emirates 78-81—159
Maximilian Steinlechner, Austria 85-74—159

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up