Hero Dubai Desert Classic Par Scores

Saturday
At Emirates Golf Club
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,428; Par: 72
Third Round
|Patrick Reed, United States
|69-66-67—202
|-14
|David Puig, Spain
|72-68-66—206
|-10
|Viktor Hovland, Norway
|73-69-65—207
|-9
|Andy Sullivan, England
|71-65-71—207
|-9
|Francesco Molinari, Italy
|65-72-71—208
|-8
|Andrea Pavan, Italy
|69-68-71—208
|-8
|Jorge Campillo, Spain
|70-73-66—209
|-7
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-72-67—209
|-7
|Martin Couvra, France
|70-72-68—210
|-6
|Hennie Du Plessis, South Africa
|71-68-71—210
|-6
|Julien Guerrier, France
|73-72-65—210
|-6
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|71-67-72—210
|-6
|Christiaan Maas, South Africa
|70-71-69—210
|-6
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|71-68-71—210
|-6
|Dan Bradbury, England
|74-68-69—211
|-5
|Ryan Fox, New Zealand
|72-70-69—211
|-5
|Ricardo Gouveia, Portugal
|72-69-70—211
|-5
|Zander Lombard, South Africa
|71-71-69—211
|-5
|Marcus Armitage, England
|71-72-69—212
|-4
|Sean Crocker, United States
|75-68-69—212
|-4
|Alejandro Del Rey, Spain
|72-71-69—212
|-4
|Wenyi Ding, China
|69-71-72—212
|-4
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-71-71—212
|-4
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|71-70-71—212
|-4
|Marcel Schneider, Germany
|71-73-68—212
|-4
|Johannes Veerman, United States
|69-74-69—212
|-4
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|75-69-69—213
|-3
|Thomas Detry, Belgium
|73-70-70—213
|-3
|Alex Fitzpatrick, England
|75-68-70—213
|-3
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|72-72-69—213
|-3
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|73-69-71—213
|-3
|JC Ritchie, South Africa
|68-73-72—213
|-3
|Darius Van Driel, Netherlands
|74-69-70—213
|-3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-72-71—214
|-2
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-72-72—214
|-2
|Rikuya Hoshino, Japan
|75-70-69—214
|-2
|Casey Jarvis, South Africa
|74-70-70—214
|-2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69-75-70—214
|-2
|Romain Langasque, France
|73-70-71—214
|-2
|Oliver Lindell, Finland
|70-69-75—214
|-2
|Ashun Wu, China
|71-71-72—214
|-2
|Ugo Coussaud, France
|74-69-72—215
|-1
|Joel Girrbach, Switzerland
|68-77-70—215
|-1
|Tyrrell Hatton, England
|70-69-76—215
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|72-72-71—215
|-1
|Mikael Lindberg, Sweden
|67-72-76—215
|-1
|Shane Lowry, Ireland
|70-71-74—215
|-1
|Freddy Schott, Germany
|71-74-70—215
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-74-72—215
|-1
|Ross Fisher, England
|72-72-72—216
|E
|Grant Forrest, Scotland
|70-73-73—216
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-73-71—216
|E
|Frederic Lacroix, France
|74-69-73—216
|E
|Sam Bairstow, England
|76-69-72—217
|+1
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|71-71-75—217
|+1
|Jeong-Weon Ko, France
|71-73-73—217
|+1
|David Micheluzzi, Australia
|70-72-75—217
|+1
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|75-68-74—217
|+1
|Eddie Pepperell, England
|70-73-74—217
|+1
|Richie Ramsay, Scotland
|74-70-73—217
|+1
|Manuel Elvira, Spain
|69-75-74—218
|+2
|Tommy Fleetwood, England
|73-72-73—218
|+2
|Joost Luiten, Netherlands
|72-70-76—218
|+2
|Adrian Meronk, Poland
|72-73-74—219
|+3
|Laurie Canter, England
|73-72-75—220
|+4
|Michael Hollick, South Africa
|71-74-75—220
|+4
|Victor Perez, France
|74-70-76—220
|+4
|Jens Dantorp, Sweden
|73-69-79—221
|+5
|Niklas Lemke, Sweden
|71-70-83—224
|+8
|Jeff Winther, Denmark
|72-73-81—226
|+10
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.