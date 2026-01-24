Live Radio
Hero Dubai Desert Classic Par Scores

The Associated Press

January 24, 2026, 7:58 AM

Saturday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Third Round

Patrick Reed, United States 69-66-67—202 -14
David Puig, Spain 72-68-66—206 -10
Viktor Hovland, Norway 73-69-65—207 -9
Andy Sullivan, England 71-65-71—207 -9
Francesco Molinari, Italy 65-72-71—208 -8
Andrea Pavan, Italy 69-68-71—208 -8
Jorge Campillo, Spain 70-73-66—209 -7
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-72-67—209 -7
Martin Couvra, France 70-72-68—210 -6
Hennie Du Plessis, South Africa 71-68-71—210 -6
Julien Guerrier, France 73-72-65—210 -6
Nicolai Hojgaard, Denmark 71-67-72—210 -6
Christiaan Maas, South Africa 70-71-69—210 -6
Jayden Trey Schaper, South Africa 71-68-71—210 -6
Dan Bradbury, England 74-68-69—211 -5
Ryan Fox, New Zealand 72-70-69—211 -5
Ricardo Gouveia, Portugal 72-69-70—211 -5
Zander Lombard, South Africa 71-71-69—211 -5
Marcus Armitage, England 71-72-69—212 -4
Sean Crocker, United States 75-68-69—212 -4
Alejandro Del Rey, Spain 72-71-69—212 -4
Wenyi Ding, China 69-71-72—212 -4
Ewen Ferguson, Scotland 70-71-71—212 -4
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-70-71—212 -4
Marcel Schneider, Germany 71-73-68—212 -4
Johannes Veerman, United States 69-74-69—212 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain 75-69-69—213 -3
Thomas Detry, Belgium 73-70-70—213 -3
Alex Fitzpatrick, England 75-68-70—213 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-72-69—213 -3
Rory McIlroy, Northern Ireland 73-69-71—213 -3
JC Ritchie, South Africa 68-73-72—213 -3
Darius Van Driel, Netherlands 74-69-70—213 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72-71—214 -2
Daniel Hillier, New Zealand 70-72-72—214 -2
Rikuya Hoshino, Japan 75-70-69—214 -2
Casey Jarvis, South Africa 74-70-70—214 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 69-75-70—214 -2
Romain Langasque, France 73-70-71—214 -2
Oliver Lindell, Finland 70-69-75—214 -2
Ashun Wu, China 71-71-72—214 -2
Ugo Coussaud, France 74-69-72—215 -1
Joel Girrbach, Switzerland 68-77-70—215 -1
Tyrrell Hatton, England 70-69-76—215 -1
Angel Hidalgo, Spain 72-72-71—215 -1
Mikael Lindberg, Sweden 67-72-76—215 -1
Shane Lowry, Ireland 70-71-74—215 -1
Freddy Schott, Germany 71-74-70—215 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-74-72—215 -1
Ross Fisher, England 72-72-72—216 E
Grant Forrest, Scotland 70-73-73—216 E
Dylan Frittelli, South Africa 72-73-71—216 E
Frederic Lacroix, France 74-69-73—216 E
Sam Bairstow, England 76-69-72—217 +1
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71-75—217 +1
Jeong-Weon Ko, France 71-73-73—217 +1
David Micheluzzi, Australia 70-72-75—217 +1
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 75-68-74—217 +1
Eddie Pepperell, England 70-73-74—217 +1
Richie Ramsay, Scotland 74-70-73—217 +1
Manuel Elvira, Spain 69-75-74—218 +2
Tommy Fleetwood, England 73-72-73—218 +2
Joost Luiten, Netherlands 72-70-76—218 +2
Adrian Meronk, Poland 72-73-74—219 +3
Laurie Canter, England 73-72-75—220 +4
Michael Hollick, South Africa 71-74-75—220 +4
Victor Perez, France 74-70-76—220 +4
Jens Dantorp, Sweden 73-69-79—221 +5
Niklas Lemke, Sweden 71-70-83—224 +8
Jeff Winther, Denmark 72-73-81—226 +10

