Live Radio
Home » Sports » Hero Dubai Desert Classic…

Hero Dubai Desert Classic Par Scores

The Associated Press

January 23, 2026, 9:36 AM

Friday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Second Round

Patrick Reed, United States 69-66—135 -9
Andy Sullivan, England 71-65—136 -8
Francesco Molinari, Italy 65-72—137 -7
Andrea Pavan, Italy 69-68—137 -7
Nicolai Hojgaard, Denmark 71-67—138 -6
Hennie Du Plessis, South Africa 71-68—139 -5
Tyrrell Hatton, England 70-69—139 -5
Mikael Lindberg, Sweden 67-72—139 -5
Oliver Lindell, Finland 70-69—139 -5
Jayden Trey Schaper, South Africa 71-68—139 -5
Wenyi Ding, China 69-71—140 -4
David Puig, Spain 72-68—140 -4
Ewen Ferguson, Scotland 70-71—141 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 72-69—141 -3
Niklas Lemke, Sweden 71-70—141 -3
Shane Lowry, Ireland 70-71—141 -3
Christiaan Maas, South Africa 70-71—141 -3
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-70—141 -3
JC Ritchie, South Africa 68-73—141 -3
Dan Bradbury, England 74-68—142 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71—142 -2
Martin Couvra, France 70-72—142 -2
Jens Dantorp, Sweden 73-69—142 -2
Ryan Fox, New Zealand 72-70—142 -2
Daniel Hillier, New Zealand 70-72—142 -2
Viktor Hovland, Norway 73-69—142 -2
Zander Lombard, South Africa 71-71—142 -2
Joost Luiten, Netherlands 72-70—142 -2
Rory McIlroy, Northern Ireland 73-69—142 -2
David Micheluzzi, Australia 70-72—142 -2
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-72—142 -2
Ashun Wu, China 71-71—142 -2
Marcus Armitage, England 71-72—143 -1
Jorge Campillo, Spain 70-73—143 -1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72—143 -1
Ugo Coussaud, France 74-69—143 -1
Sean Crocker, United States 75-68—143 -1
Alejandro Del Rey, Spain 72-71—143 -1
Thomas Detry, Belgium 73-70—143 -1
Alex Fitzpatrick, England 75-68—143 -1
Grant Forrest, Scotland 70-73—143 -1
Frederic Lacroix, France 74-69—143 -1
Romain Langasque, France 73-70—143 -1
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 75-68—143 -1
Eddie Pepperell, England 70-73—143 -1
Darius Van Driel, Netherlands 74-69—143 -1
Johannes Veerman, United States 69-74—143 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-74—143 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 75-69—144 E
Manuel Elvira, Spain 69-75—144 E
Ross Fisher, England 72-72—144 E
Angel Hidalgo, Spain 72-72—144 E
Casey Jarvis, South Africa 74-70—144 E
Yuto Katsuragawa, Japan 69-75—144 E
Jeong-Weon Ko, France 71-73—144 E
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-72—144 E
Victor Perez, France 74-70—144 E
Richie Ramsay, Scotland 74-70—144 E
Marcel Schneider, Germany 71-73—144 E
Sam Bairstow, England 76-69—145 +1
Laurie Canter, England 73-72—145 +1
Tommy Fleetwood, England 73-72—145 +1
Dylan Frittelli, South Africa 72-73—145 +1
Joel Girrbach, Switzerland 68-77—145 +1
Julien Guerrier, France 73-72—145 +1
Michael Hollick, South Africa 71-74—145 +1
Rikuya Hoshino, Japan 75-70—145 +1
Adrian Meronk, Poland 72-73—145 +1
Freddy Schott, Germany 71-74—145 +1
Jeff Winther, Denmark 72-73—145 +1
Danny Willett, England 76-WD

Missed Cut

Calum Hill, Scotland 73-73—146 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 72-74—146 +2
Dylan Naidoo, South Africa 74-72—146 +2
Joaquin Niemann, Chile 74-72—146 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 76-70—146 +2
Benjamin Schmidt, England 72-74—146 +2
Joe Dean, England 74-73—147 +3
Antoine Rozner, France 75-72—147 +3
Jack Senior, England 72-75—147 +3
Connor Syme, Scotland 72-75—147 +3
Daniel Gavins, England 75-73—148 +4
Jordan Gumberg, United States 75-73—148 +4
Scott Jamieson, Scotland 70-78—148 +4
Dustin Johnson, United States 74-74—148 +4
Ryggs Johnston, United States 72-76—148 +4
Francesco Laporta, Italy 77-71—148 +4
Pablo Larrazabal, Spain 75-73—148 +4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-72—148 +4
David Ravetto, France 74-74—148 +4
Jason Scrivener, Australia 71-77—148 +4
Marcel Siem, Germany 72-76—148 +4
Sebastian Soderberg, Sweden 75-73—148 +4
Bernd Wiesberger, Austria 74-74—148 +4
Filippo Celli, Italy 76-73—149 +5
Padraig Harrington, Ireland 72-77—149 +5
Andrew Johnston, England 73-76—149 +5
Paul Waring, England 75-74—149 +5
Todd Clements, England 77-73—150 +6
Nacho Elvira, Spain 73-77—150 +6
Matthew Jordan, England 77-73—150 +6
Joakim Lagergren, Sweden 72-78—150 +6
Thriston Lawrence, South Africa 76-74—150 +6
Junghwan Lee, South Korea 76-74—150 +6
Jacob Skov Olesen, Denmark 77-73—150 +6
Renato Paratore, Italy 75-75—150 +6
Yuvraj Sandhu, India 75-75—150 +6
Richard Sterne, South Africa 74-76—150 +6
Brandon Stone, South Africa 76-74—150 +6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 76-75—151 +7
Matteo Manassero, Italy 76-75—151 +7
James Morrison, England 74-77—151 +7
Shubhankar Sharma, India 74-77—151 +7
Elvis Smylie, Australia 78-73—151 +7
Ethan Fang, United States 74-78—152 +8
Marcus Kinhult, Sweden 77-75—152 +8
Tom Vaillant, France 72-80—152 +8
Darren Fichardt, South Africa 76-77—153 +9
David Law, Scotland 75-78—153 +9
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 78-75—153 +9
Shaun Norris, South Africa 80-73—153 +9
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-81—153 +9
Guido Migliozzi, Italy 80-75—155 +11
Ockie Strydom, South Africa 78-77—155 +11
Ahmad Skaik, United Arab Emirates 78-81—159 +15
Maximilian Steinlechner, Austria 85-74—159 +15

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up