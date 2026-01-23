Hero Dubai Desert Classic Par Scores

Friday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Second Round Patrick Reed,…
Friday
At Emirates Golf Club
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,428; Par: 72
Second Round
|Patrick Reed, United States
|69-66—135
|-9
|Andy Sullivan, England
|71-65—136
|-8
|Francesco Molinari, Italy
|65-72—137
|-7
|Andrea Pavan, Italy
|69-68—137
|-7
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|71-67—138
|-6
|Hennie Du Plessis, South Africa
|71-68—139
|-5
|Tyrrell Hatton, England
|70-69—139
|-5
|Mikael Lindberg, Sweden
|67-72—139
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|70-69—139
|-5
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|71-68—139
|-5
|Wenyi Ding, China
|69-71—140
|-4
|David Puig, Spain
|72-68—140
|-4
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-71—141
|-3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|72-69—141
|-3
|Niklas Lemke, Sweden
|71-70—141
|-3
|Shane Lowry, Ireland
|70-71—141
|-3
|Christiaan Maas, South Africa
|70-71—141
|-3
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|71-70—141
|-3
|JC Ritchie, South Africa
|68-73—141
|-3
|Dan Bradbury, England
|74-68—142
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|71-71—142
|-2
|Martin Couvra, France
|70-72—142
|-2
|Jens Dantorp, Sweden
|73-69—142
|-2
|Ryan Fox, New Zealand
|72-70—142
|-2
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-72—142
|-2
|Viktor Hovland, Norway
|73-69—142
|-2
|Zander Lombard, South Africa
|71-71—142
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|72-70—142
|-2
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|73-69—142
|-2
|David Micheluzzi, Australia
|70-72—142
|-2
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-72—142
|-2
|Ashun Wu, China
|71-71—142
|-2
|Marcus Armitage, England
|71-72—143
|-1
|Jorge Campillo, Spain
|70-73—143
|-1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-72—143
|-1
|Ugo Coussaud, France
|74-69—143
|-1
|Sean Crocker, United States
|75-68—143
|-1
|Alejandro Del Rey, Spain
|72-71—143
|-1
|Thomas Detry, Belgium
|73-70—143
|-1
|Alex Fitzpatrick, England
|75-68—143
|-1
|Grant Forrest, Scotland
|70-73—143
|-1
|Frederic Lacroix, France
|74-69—143
|-1
|Romain Langasque, France
|73-70—143
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|75-68—143
|-1
|Eddie Pepperell, England
|70-73—143
|-1
|Darius Van Driel, Netherlands
|74-69—143
|-1
|Johannes Veerman, United States
|69-74—143
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-74—143
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|75-69—144
|E
|Manuel Elvira, Spain
|69-75—144
|E
|Ross Fisher, England
|72-72—144
|E
|Angel Hidalgo, Spain
|72-72—144
|E
|Casey Jarvis, South Africa
|74-70—144
|E
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69-75—144
|E
|Jeong-Weon Ko, France
|71-73—144
|E
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|72-72—144
|E
|Victor Perez, France
|74-70—144
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|74-70—144
|E
|Marcel Schneider, Germany
|71-73—144
|E
|Sam Bairstow, England
|76-69—145
|+1
|Laurie Canter, England
|73-72—145
|+1
|Tommy Fleetwood, England
|73-72—145
|+1
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-73—145
|+1
|Joel Girrbach, Switzerland
|68-77—145
|+1
|Julien Guerrier, France
|73-72—145
|+1
|Michael Hollick, South Africa
|71-74—145
|+1
|Rikuya Hoshino, Japan
|75-70—145
|+1
|Adrian Meronk, Poland
|72-73—145
|+1
|Freddy Schott, Germany
|71-74—145
|+1
|Jeff Winther, Denmark
|72-73—145
|+1
|Danny Willett, England
|76-WD
|
Missed Cut
|Calum Hill, Scotland
|73-73—146
|+2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|72-74—146
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-72—146
|+2
|Joaquin Niemann, Chile
|74-72—146
|+2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|76-70—146
|+2
|Benjamin Schmidt, England
|72-74—146
|+2
|Joe Dean, England
|74-73—147
|+3
|Antoine Rozner, France
|75-72—147
|+3
|Jack Senior, England
|72-75—147
|+3
|Connor Syme, Scotland
|72-75—147
|+3
|Daniel Gavins, England
|75-73—148
|+4
|Jordan Gumberg, United States
|75-73—148
|+4
|Scott Jamieson, Scotland
|70-78—148
|+4
|Dustin Johnson, United States
|74-74—148
|+4
|Ryggs Johnston, United States
|72-76—148
|+4
|Francesco Laporta, Italy
|77-71—148
|+4
|Pablo Larrazabal, Spain
|75-73—148
|+4
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|76-72—148
|+4
|David Ravetto, France
|74-74—148
|+4
|Jason Scrivener, Australia
|71-77—148
|+4
|Marcel Siem, Germany
|72-76—148
|+4
|Sebastian Soderberg, Sweden
|75-73—148
|+4
|Bernd Wiesberger, Austria
|74-74—148
|+4
|Filippo Celli, Italy
|76-73—149
|+5
|Padraig Harrington, Ireland
|72-77—149
|+5
|Andrew Johnston, England
|73-76—149
|+5
|Paul Waring, England
|75-74—149
|+5
|Todd Clements, England
|77-73—150
|+6
|Nacho Elvira, Spain
|73-77—150
|+6
|Matthew Jordan, England
|77-73—150
|+6
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-78—150
|+6
|Thriston Lawrence, South Africa
|76-74—150
|+6
|Junghwan Lee, South Korea
|76-74—150
|+6
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|77-73—150
|+6
|Renato Paratore, Italy
|75-75—150
|+6
|Yuvraj Sandhu, India
|75-75—150
|+6
|Richard Sterne, South Africa
|74-76—150
|+6
|Brandon Stone, South Africa
|76-74—150
|+6
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|76-75—151
|+7
|Matteo Manassero, Italy
|76-75—151
|+7
|James Morrison, England
|74-77—151
|+7
|Shubhankar Sharma, India
|74-77—151
|+7
|Elvis Smylie, Australia
|78-73—151
|+7
|Ethan Fang, United States
|74-78—152
|+8
|Marcus Kinhult, Sweden
|77-75—152
|+8
|Tom Vaillant, France
|72-80—152
|+8
|Darren Fichardt, South Africa
|76-77—153
|+9
|David Law, Scotland
|75-78—153
|+9
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|78-75—153
|+9
|Shaun Norris, South Africa
|80-73—153
|+9
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-81—153
|+9
|Guido Migliozzi, Italy
|80-75—155
|+11
|Ockie Strydom, South Africa
|78-77—155
|+11
|Ahmad Skaik, United Arab Emirates
|78-81—159
|+15
|Maximilian Steinlechner, Austria
|85-74—159
|+15
