Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

January 27, 2026, 10:11 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 37 26 10 1 0 53 119 86
Reading 40 20 16 4 0 44 112 115
Adirondack 36 19 12 4 1 43 96 94
Maine 36 18 11 5 2 43 107 91
Worcester 38 18 17 2 1 39 103 115
Trois-Rivieres 36 16 17 0 3 35 91 103
Norfolk 37 14 21 2 0 30 108 131
Greensboro 36 10 20 5 1 26 85 124

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 38 25 8 4 1 55 129 84
Atlanta 35 25 9 1 0 51 106 70
South Carolina 40 25 14 1 0 51 114 111
Savannah 36 18 15 2 1 39 113 98
Jacksonville 36 17 17 2 0 36 98 118
Greenville 35 15 16 4 0 34 92 98
Orlando 40 14 21 4 1 33 97 121

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 37 23 8 3 3 52 127 90
Fort Wayne 37 21 10 6 0 48 122 95
Bloomington 38 19 15 2 2 42 113 113
Indy 38 18 14 5 1 42 96 104
Cincinnati 36 17 16 3 0 37 116 135
Kalamazoo 36 16 16 2 2 36 103 121
Iowa 38 11 24 2 1 25 96 133

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 38 29 7 1 1 60 134 89
Idaho 39 25 11 3 0 53 147 125
Tahoe 40 22 14 2 2 48 145 129
Allen 38 20 14 4 0 44 138 127
Wichita 37 16 14 3 4 39 117 119
Rapid City 38 17 18 3 0 37 116 129
Utah 39 15 21 3 0 33 121 144
Tulsa 37 12 25 0 0 24 94 143

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

Atlanta 2, Orlando 1

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Adirondack at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Wheeling at Maine, 7 p.m.

Atlanta at Florida, 7:30 p.m.

Tahoe at Bloomington, 8 p.m.

Greenville at Utah, 9:10 p.m.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Greensboro at Reading, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Orlando at Savannah, 7 p.m.

Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.

Jacksonville at South Carolina, 7:05 p.m.

Trois-Rivieres at Norfolk, 7:05 p.m.

Wheeling at Worcester, 7:05 p.m.

Atlanta at Florida, 7:30 p.m.

Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.

Kansas City at Iowa, 8 p.m.

Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Greenville at Utah, 9:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up