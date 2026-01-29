Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

January 29, 2026, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 38 26 10 1 1 54 121 89
Adirondack 37 20 12 4 1 45 100 95
Maine 37 19 11 5 2 45 110 93
Reading 40 20 16 4 0 44 112 115
Worcester 38 18 17 2 1 39 103 115
Trois-Rivieres 37 16 18 0 3 35 92 107
Norfolk 37 14 21 2 0 30 108 131
Greensboro 36 10 20 5 1 26 85 124

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 39 25 9 4 1 55 129 86
Atlanta 36 26 9 1 0 53 108 70
South Carolina 40 25 14 1 0 51 114 111
Savannah 36 18 15 2 1 39 113 98
Greenville 36 16 16 4 0 36 95 99
Jacksonville 37 17 18 2 0 36 102 123
Orlando 41 15 21 4 1 35 102 125

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 37 23 8 3 3 52 127 90
Fort Wayne 37 21 10 6 0 48 122 95
Bloomington 39 20 15 2 2 44 117 114
Indy 38 18 14 5 1 42 96 104
Cincinnati 36 17 16 3 0 37 116 135
Kalamazoo 36 16 16 2 2 36 103 121
Iowa 38 11 24 2 1 25 96 133

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 38 29 7 1 1 60 134 89
Idaho 39 25 11 3 0 53 147 125
Tahoe 41 22 15 2 2 48 146 133
Allen 38 20 14 4 0 44 138 127
Wichita 37 16 14 3 4 39 117 119
Rapid City 38 17 18 3 0 37 116 129
Utah 40 15 22 3 0 33 122 147
Tulsa 37 12 25 0 0 24 94 143

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

Adirondack 4, Trois-Rivieres 1

Maine 3, Wheeling 2

Atlanta 2, Florida 0

Bloomington 4, Tahoe 1

Greenville 3, Utah 1

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Greensboro at Reading, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Orlando at Savannah, 7 p.m.

Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.

Jacksonville at South Carolina, 7:05 p.m.

Trois-Rivieres at Norfolk, 7:05 p.m.

Wheeling at Worcester, 7:05 p.m.

Atlanta at Florida, 7:30 p.m.

Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.

Kansas City at Iowa, 8 p.m.

Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Greenville at Utah, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Bloomington at Cincinnati, 4:05 p.m.

Wheeling at Worcester, 6:05 p.m.

Atlanta at Florida, 7 p.m.

Greensboro at Reading, 7 p.m.

Indy at Iowa, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Orlando at Savannah, 7 p.m.

South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Norfolk, 7:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.

Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.

Tahoe at Fort Wayne, 8 p.m.

Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Greenville at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.

Maine at Adirondack, 3 p.m.

Savannah at Jacksonville, 3 p.m.

South Carolina at Orlando, 3 p.m.

Kansas City at Wichita, 3:05 p.m.

Toledo at Cincinnati, 3:05 p.m.

Wheeling at Worcester, 3:05 p.m.

Rapid City at Allen, 3:10 p.m.

Indy at Iowa, 4 p.m.

Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.

Tahoe at Fort Wayne, 5:05 p.m.

