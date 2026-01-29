All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|38
|26
|10
|1
|1
|54
|121
|89
|Adirondack
|37
|20
|12
|4
|1
|45
|100
|95
|Maine
|37
|19
|11
|5
|2
|45
|110
|93
|Reading
|40
|20
|16
|4
|0
|44
|112
|115
|Worcester
|38
|18
|17
|2
|1
|39
|103
|115
|Trois-Rivieres
|37
|16
|18
|0
|3
|35
|92
|107
|Norfolk
|37
|14
|21
|2
|0
|30
|108
|131
|Greensboro
|36
|10
|20
|5
|1
|26
|85
|124
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|39
|25
|9
|4
|1
|55
|129
|86
|Atlanta
|36
|26
|9
|1
|0
|53
|108
|70
|South Carolina
|40
|25
|14
|1
|0
|51
|114
|111
|Savannah
|36
|18
|15
|2
|1
|39
|113
|98
|Greenville
|36
|16
|16
|4
|0
|36
|95
|99
|Jacksonville
|37
|17
|18
|2
|0
|36
|102
|123
|Orlando
|41
|15
|21
|4
|1
|35
|102
|125
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|37
|23
|8
|3
|3
|52
|127
|90
|Fort Wayne
|37
|21
|10
|6
|0
|48
|122
|95
|Bloomington
|39
|20
|15
|2
|2
|44
|117
|114
|Indy
|38
|18
|14
|5
|1
|42
|96
|104
|Cincinnati
|36
|17
|16
|3
|0
|37
|116
|135
|Kalamazoo
|36
|16
|16
|2
|2
|36
|103
|121
|Iowa
|38
|11
|24
|2
|1
|25
|96
|133
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|38
|29
|7
|1
|1
|60
|134
|89
|Idaho
|39
|25
|11
|3
|0
|53
|147
|125
|Tahoe
|41
|22
|15
|2
|2
|48
|146
|133
|Allen
|38
|20
|14
|4
|0
|44
|138
|127
|Wichita
|37
|16
|14
|3
|4
|39
|117
|119
|Rapid City
|38
|17
|18
|3
|0
|37
|116
|129
|Utah
|40
|15
|22
|3
|0
|33
|122
|147
|Tulsa
|37
|12
|25
|0
|0
|24
|94
|143
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Adirondack 4, Trois-Rivieres 1
Maine 3, Wheeling 2
Atlanta 2, Florida 0
Bloomington 4, Tahoe 1
Greenville 3, Utah 1
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Greensboro at Reading, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
Orlando at Savannah, 7 p.m.
Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.
Jacksonville at South Carolina, 7:05 p.m.
Trois-Rivieres at Norfolk, 7:05 p.m.
Wheeling at Worcester, 7:05 p.m.
Atlanta at Florida, 7:30 p.m.
Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.
Kansas City at Iowa, 8 p.m.
Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Greenville at Utah, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Bloomington at Cincinnati, 4:05 p.m.
Wheeling at Worcester, 6:05 p.m.
Atlanta at Florida, 7 p.m.
Greensboro at Reading, 7 p.m.
Indy at Iowa, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
Orlando at Savannah, 7 p.m.
South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Norfolk, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.
Tahoe at Fort Wayne, 8 p.m.
Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Greenville at Utah, 9:10 p.m.
