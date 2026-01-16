Live Radio
Dubai Invitational Scores

The Associated Press

January 16, 2026, 8:21 AM

Friday

At Dubai Creek

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,059; Par: 71

Second Round

Nacho Elvira, Spain 69-68—137
Shane Lowry, Ireland 69-68—137
Marcus Armitage, England 69-70—139
David Puig, Spain 67-72—139
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72—140
Thriston Lawrence, South Africa 69-71—140
Rory McIlroy, Northern Ireland 66-74—140
Antoine Rozner, France 68-72—140
Grant Forrest, Scotland 71-70—141
Dylan Frittelli, South Africa 70-71—141
Daniel Hillier, New Zealand 69-72—141
Marcel Siem, Germany 72-69—141
Connor Syme, Scotland 67-74—141
Matt Wallace, England 68-73—141
Ewen Ferguson, Scotland 72-70—142
Ryggs Johnston, United States 70-72—142
Joost Luiten, Netherlands 72-70—142
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-73—142
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-73—143
Shaun Norris, South Africa 72-71—143
Thorbjorn Olesen, Denmark 73-70—143
Patrick Reed, United States 69-74—143
Paul Waring, England 72-71—143
Ryan Fox, New Zealand 72-72—144
Julien Guerrier, France 68-76—144
Calum Hill, Scotland 70-74—144
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-75—144
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-73—144
Danny Willett, England 70-74—144
Dan Bradbury, England 70-75—145
Martin Couvra, France 72-73—145
Frederic Lacroix, France 71-74—145
Joakim Lagergren, Sweden 71-74—145
Junghwan Lee, South Korea 73-72—145
Daniel Gavins, England 74-72—146
Yuto Katsuragawa, Japan 70-76—146
Oliver Lindell, Finland 68-78—146
Guido Migliozzi, Italy 72-74—146
Tommy Fleetwood, England 69-78—147
Padraig Harrington, Ireland 72-75—147
Tom McKibbin, Northern Ireland 74-73—147
Francesco Molinari, Italy 71-76—147
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-72—147
Andy Sullivan, England 73-74—147
Jacob Skov Olesen, Denmark 78-70—148
Darius Van Driel, Netherlands 74-74—148
Angel Hidalgo, Spain 72-77—149
Matteo Manassero, Italy 71-78—149
Rikuya Hoshino, Japan 74-76—150
Pablo Larrazabal, Spain 69-81—150
Alejandro Del Rey, Spain 76-76—152
Nicolai Hojgaard, Denmark 74-78—152
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-76—152
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-77—152
Ockie Strydom, South Africa 80-73—153
Dylan Naidoo, South Africa 75-79—154
David Ravetto, France 75-79—154
Johannes Veerman, United States 75-79—154
Ashun Wu, China 74-WD

