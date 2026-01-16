Dubai Invitational Scores

Friday
At Dubai Creek
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,059; Par: 71
Second Round
|Nacho Elvira, Spain
|69-68—137
|Shane Lowry, Ireland
|69-68—137
|Marcus Armitage, England
|69-70—139
|David Puig, Spain
|67-72—139
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|68-72—140
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-71—140
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|66-74—140
|Antoine Rozner, France
|68-72—140
|Grant Forrest, Scotland
|71-70—141
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-71—141
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-72—141
|Marcel Siem, Germany
|72-69—141
|Connor Syme, Scotland
|67-74—141
|Matt Wallace, England
|68-73—141
|Ewen Ferguson, Scotland
|72-70—142
|Ryggs Johnston, United States
|70-72—142
|Joost Luiten, Netherlands
|72-70—142
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-73—142
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|70-73—143
|Shaun Norris, South Africa
|72-71—143
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|73-70—143
|Patrick Reed, United States
|69-74—143
|Paul Waring, England
|72-71—143
|Ryan Fox, New Zealand
|72-72—144
|Julien Guerrier, France
|68-76—144
|Calum Hill, Scotland
|70-74—144
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-75—144
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|71-73—144
|Danny Willett, England
|70-74—144
|Dan Bradbury, England
|70-75—145
|Martin Couvra, France
|72-73—145
|Frederic Lacroix, France
|71-74—145
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-74—145
|Junghwan Lee, South Korea
|73-72—145
|Daniel Gavins, England
|74-72—146
|Yuto Katsuragawa, Japan
|70-76—146
|Oliver Lindell, Finland
|68-78—146
|Guido Migliozzi, Italy
|72-74—146
|Tommy Fleetwood, England
|69-78—147
|Padraig Harrington, Ireland
|72-75—147
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|74-73—147
|Francesco Molinari, Italy
|71-76—147
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|75-72—147
|Andy Sullivan, England
|73-74—147
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|78-70—148
|Darius Van Driel, Netherlands
|74-74—148
|Angel Hidalgo, Spain
|72-77—149
|Matteo Manassero, Italy
|71-78—149
|Rikuya Hoshino, Japan
|74-76—150
|Pablo Larrazabal, Spain
|69-81—150
|Alejandro Del Rey, Spain
|76-76—152
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|74-78—152
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|76-76—152
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|75-77—152
|Ockie Strydom, South Africa
|80-73—153
|Dylan Naidoo, South Africa
|75-79—154
|David Ravetto, France
|75-79—154
|Johannes Veerman, United States
|75-79—154
|Ashun Wu, China
|74-WD
