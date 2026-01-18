Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

January 18, 2026, 10:05 AM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
St. Thomas (Minn.) 11 3 2 0 36 60 40 14 7 3
Augustana 10 4 3 0 35 45 30 16 6 3
Michigan Tech 11 3 2 0 34 51 31 16 8 2
Bowling Green 9 4 3 0 30 54 40 12 6 4
Minnesota St. (Mankato) 8 6 3 0 28 45 40 12 8 5
Bemidji St. 7 6 3 0 25 47 44 9 12 4
Lake Superior St. 6 10 0 0 20 29 40 9 14 1
Ferris St. 3 15 0 0 9 40 75 4 22 0
N. Michigan 1 15 0 0 5 23 54 1 23 0

___

Saturday’s Games

Michigan Tech 4, Minnesota St. (Mankato) 1

Augustana Vikings 4, Ferris St. 3, OT

Lake Superior St. 1, Bowling Green 0

St. Thomas (Minn.) 3, Bemidji St. 2

Friday’s Games

St. Thomas (Minn.) at Lake Superior St., 7:07 p.m.

Michigan Tech at N. Michigan, 7:07 p.m.

Bowling Green at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Jan. 24

N. Michigan at Michigan Tech, 6:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Lake Superior St., 6:07 p.m.

Bowling Green at Bemidji St., 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Friday, Jan. 30

Bowling Green vs. Notre Dame at Compton Family Ice Arena, 7 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Ferris St., 7:07 p.m.

Bemidji St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Lake Superior St. at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Michigan Tech at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Saturday, Jan. 31

Notre Dame at Bowling Green, 6:07 p.m.

Bemidji St. at N. Michigan, 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Ferris St., 6:07 p.m.

Lake Superior St. at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Michigan Tech at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Friday, Feb. 6

St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Ferris St. at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 7

Augustana Vikings at Michigan Tech, 5:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 6:07 p.m.

Ferris St. at Bemidji St., 7:07 p.m.

