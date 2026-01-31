Live Radio
Bapco Energies Bahrain Championship Scores

The Associated Press

January 31, 2026, 8:46 AM

Saturday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,347; Par: 72

Third Round

Calum Hill, Scotland 67-61-72—200
Freddy Schott, Germany 65-67-70—202
Grant Forrest, Scotland 71-66-67—204
Sergio Garcia, Spain 70-66-68—204
Patrick Reed, United States 71-67-66—204
Jorge Campillo, Spain 68-69-68—205
Nacho Elvira, Spain 69-67-69—205
Mikael Lindberg, Sweden 67-72-66—205
Benjamin Schmidt, England 68-69-68—205
Ugo Coussaud, France 67-68-71—206
Hennie Du Plessis, South Africa 68-69-69—206
Daniel Hillier, New Zealand 66-70-70—206
Casey Jarvis, South Africa 71-65-70—206
Nathan Kimsey, England 72-65-69—206
Andrea Pavan, Italy 69-67-70—206
David Ravetto, France 70-69-67—206
Jason Scrivener, Australia 70-68-68—206
Joshua Berry, England 70-70-67—207
Jonathan Broomhead, South Africa 72-66-69—207
Martin Couvra, France 69-69-69—207
Joel Girrbach, Switzerland 70-70-67—207
Oliver Lindell, Finland 67-71-69—207
Matteo Manassero, Italy 70-70-67—207
Anthony Quayle, Australia 73-66-68—207
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-70-67—207
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 66-71-70—207
Joe Dean, England 71-68-69—208
Alejandro Del Rey, Spain 65-71-72—208
Alex Fitzpatrick, England 69-68-71—208
Julien Guerrier, France 69-67-72—208
Frederic Lacroix, France 70-69-69—208
Joost Luiten, Netherlands 71-65-72—208
JC Ritchie, South Africa 71-65-72—208
Todd Clements, England 71-69-69—209
Manuel Elvira, Spain 71-69-69—209
Michael Hollick, South Africa 70-70-69—209
Francesco Laporta, Italy 70-68-71—209
Niklas Lemke, Sweden 66-75-68—209
Guido Migliozzi, Italy 71-70-68—209
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-68-71—209
Brandon Stone, South Africa 68-68-73—209
Daniel Young, Scotland 69-69-71—209
Sam Bairstow, England 70-69-71—210
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71-69—210
Jens Dantorp, Sweden 70-71-69—210
Andreas Halvorsen, Norway 72-69-69—210
Renato Paratore, Italy 72-68-70—210
Daniel Rodrigues, Portugal 75-66-69—210
Richard Sterne, South Africa 70-70-70—210
Hugo Townsend, Sweden 70-68-72—210
Johannes Veerman, United States 72-68-70—210
Laurie Canter, England 66-73-72—211
Andrew Johnston, England 67-73-71—211
Tobias Jonsson, Sweden 69-70-72—211
Shubhankar Sharma, India 66-70-75—211
Filippo Celli, Italy 73-68-71—212
Kota Kaneko, Japan 70-71-71—212
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-71-71—212
James Morrison, England 68-72-72—212
Davis Bryant, United States 72-69-72—213
Junghwan Lee, South Korea 70-71-72—213
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-70-73—214
Dylan Naidoo, South Africa 71-70-73—214
Darren Fichardt, South Africa 71-68-76—215
Connor McKinney, Australia 69-71-75—215
Gregorio De Leo, Italy 67-74-75—216

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

