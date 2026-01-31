Australian Open Women’s Finals Results

2026 — Elena Rybakina def. Aryna Sabalenka, 6-4, 4-6, 6-4
2025 — Madison Keys def. Aryna Sabalenka, 6-3, 2-6, 7-5
2024 — Aryna Sabalenka def. Qinwen Zheng, 6-3, 6-2
2023 — Aryna Sabalenka def. Elana Rybakina, 4-6, 6-3, 6-4.
2022 — Ashleigh Barty def. Danielle Collins, 6-3 7-6 (2).
2021 — Naomi Osaka def. Jennifer Brady, 6-4, 6-3.
2020 — Sofia Kenin def. Garbiñe Muguruza, 4-6, 6-2, 6-2.
2019 — Naomi Osaka def. Petra Kvitova, 7-6 (2), 5-7, 6-4.
2018 — Caroline Wozniacki def. Simona Halep, 7-6 (2), 3-6, 6-4.
2017 — Serena Williams def. Venus Williams, 6-4, 6-4.
2016 — Angelique Kerber def. Serena Williams, 6-4, 3-6, 6-4.
2015 — Serena Williams def. Maria Sharapova, 6-3, 7-6 (5).
2014 — Li Na def. Dominika Cibulkova, 7-6 (3), 6-0.
2013 — Victoria Azarenka def. Li Na, 4-6, 6-4, 6-3.
2012 — Victoria Azarenka def. Maria Sharapova, 6-3, 6-0.
2011 — Kim Clijsters def. Li Na, 3-6, 6-3, 6-3.
2010 — Serena Williams def. Justine Henin, 6-4, 3-6, 6-2.
2009 — Serena Williams def. Dinara Safina, 6-0, 6-3.
2008 — Maria Sharapova def. Ana Ivanovic, 7-5, 6-3.
2007 — Serena Williams def. Maria Sharapova, 6-1, 6-2.
2006 — Amelie Mauresmo def. Justine Henin-Hardenne, 6-1, 2-0, retired.
2005 — Serena Williams def. Lindsay Davenport, 2-6, 6-3, 6-0.
2004 — Justine Henin-Hardenne def. Kim Clijsters, 6-3, 4-6, 6-3.
2003 — Serena Williams def. Venus Williams, 7-6 (4), 3-6, 6-4.
2002 — Jennifer Capriati def. Martina Hingis, 4-6, 7-6 (7), 6-2.
2001 — Jennifer Capriati def. Martina Hingis, 6-4, 6-3.
2000 — Lindsay Davenport def. Martina Hingis, 6-1, 7-5.
1999 — Martina Hingis def. Amelie Mauresmo, 6-2, 6-3.
1998 — Martina Hingis def. Conchita Martinez, 6-3, 6-3.
1997 — Martina Hingis def. Mary Pierce, 6-2, 6-2.
1996 — Monica Seles def. Anke Huber, 6-4, 6-1.
1995 — Mary Pierce def. Arantxa Sanchez Vicario, 6-3, 6-2.
1994 — Steffi Graf def. Arantxa Sanchez Vicario, 6-0, 6-2.
1993 — Monica Seles def. Steffi Graf, 4-6, 6-3, 6-2.
1992 — Monica Seles def. Mary Joe Fernandez, 6-2, 6-3.
1991 — Monica Seles def. Jana Novotna, 5-7, 6-3, 6-1.
1990 — Steffi Graf def. Mary Joe Fernandez, 6-3, 6-4.
1989 — Steffi Graf def. Helena Sukova, 6-4, 6-4.
1988 — Steffi Graf def. Chris Evert, 6-1, 7-6 (3).
1987 — Hana Mandlikova def. Martina Navratilova, 7-5, 7-6 (2).
1986 — Not held, moved to January 1987
1985 — Martina Navratilova def. Chris Evert Lloyd, 6-2, 4-6, 6-2.
1984 — Chris Evert Lloyd def. Helena Sukova, 6-7 (4), 6-1, 6-3.
1983 — Martina Navratilova def. Kathy Jordan, 6-2, 7-6 (5).
1982 — Chris Evert Lloyd def. Martina Navratilova, 6-3, 2-6, 6-3.
1981 — Martina Navratilova def. Chris Evert Lloyd, 6-7 (4), 6-4, 7-5.
1980 — Hana Mandlikova def. Wendy Turnbull, 6-0, 7-5.
1979 — Barbara Jordan def. Sharon Walsh, 6-3, 6-3.
1978 — Chris O’Neil def. Betsy Nagelsen, 6-3, 7-6 (5).
1977-Dec. — Evonne Goolagong Cawley def. Helen Gourley Cawley, 6-3, 6-0.
1977-Jan. — Kerry Melville Reid def. Dianne Fromholtz Balestrat, 7-5, 6-2.
1976 — Evonne Goolagong def. Renata Tomanova, 6-2, 6-2.
1975 — Evonne Goolagong def. Martina Navratilova, 6-3, 6-2.
1974 — Evonne Goolagong def. Chris Evert, 7-6 (5), 4-6, 6-0.
1973 — Margaret Smith Court def. Evonne Goolagong, 6-4, 7-5.
1972 — Virginia Wade def. Evonne Goolagong, 6-4, 6-4.
1971 — Margaret Smith Court def. Evonne Goolagong, 2-6, 7-6 (0), 7-5.
1970 — Margaret Smith Court def. Kerry Melville, 6-1, 6-3.
1969 — Margaret Smith Court def. Billie Jean Moffitt King, 6-4, 6-1.
1968 — Billie Jean Moffitt King def. Margaret Smith, 6-1, 6-2.
1967 — Nancy Richey def. Lesley Turner, 6-1, 6-4.
1966 — Margaret Smith def. Nancy Richey, walkover.
1965 — Margaret Smith def. Maria Bueno, 5-7, 6-4, 5-2, retired.
1964 — Margaret Smith def. Lesley Turner, 6-3, 6-2.
1963 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 6-2, 6-2.
1962 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 6-0, 6-2.
1961 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 6-1, 6-4.
1960 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 7-5, 6-2.
1959 — Mary Carter Reitano def. Renee Schuurman, 6-2, 6-3.
1958 — Angela Mortimer def. Lorraine Coghlan, 6-3, 6-4.
1957 — Shirley Fry def. Althea Gibson, 6-3, 6-4.
1956 — Mary Carter def. Thelma Coyne Long, 3-6, 6-2, 9-7.
1955 — Beryl Penrose def. Thelma Coyne Long, 6-4, 6-3.
1954 — Thelma Coyne Long def. Jenny Staley, 6-3, 6-4.
1953 — Maureen Connolly def. Julia Sampson, 6-3, 6-2.
1952 — Thelma Coyne Long def. Helen Angwin, 6-2, 6-3.
1951 — Nancye Wynne Bolton def. Thelma Coyne Long, 6-1, 7-5.
1950 — Louise Brough def. Doris Hart, 6-4, 3-6, 6-4.
1949 — Doris Hart def. Nancye Wynne Bolton, 6-3, 6-4.
1948 — Nancye Wynne Bolton def. Marie Toomey, 6-3, 6-1.
1947 — Nancye Wynne Bolton def. Nell Hall Hopman, 6-3, 6-2.
1946 — Nancye Wynne Bolton def. Joyce Fitch, 6-4, 6-4.
1941-45 — No Competition, World War II
1940 — Nancye Wynne def. Thelma Coyne, 5-7, 6-4, 6-0.
1939 — Emily Hood Westacott def. Nell Hall Hopman, 6-1, 6-2.
1938 — Dorothy Bundy def. Dorothy Stevenson, 6-3, 6-2.
1937 — Nancye Wynne def. Emily Hood Westacott, 6-3, 5-7, 6-4.
1936 — Joan Hartigan def. Nancye Wynne, 6-4, 6-4.
1935 — Dorothy Round def. Nancy Lyle 1-6, 6-1, 6-3.
1934 — Joan Hartigan def. Mall Nolesworth, 6-1, 6-4.
1933 — Joan Hartigan def. Coral McInnes Buttsworth, 6-4, 6-3.
1932 — Coral McInnes Buttsworth def. Kathrine Le Mesurier, 9-7, 6-4.
1931 — Coral McInnes Buttsworth def. Marjorie Cox Crawford, 1-6, 6-3, 6-4.
1930 — Daphne Akhurst def. Sylvia Lance Harper, 10-8, 2-6, 7-5.
1929 — Daphne Akhurst def. Louie Bickerton, 6-1, 5-7, 6-2.
1928 — Daphne Akhurst def. Esna Boyd, 7-5, 6-2.
1927 — Esna Boyd def. Sylvia Lance Harper, 5-7, 6-1, 6-2.
1926 — Daphne Akhurst def. Esna Boyd, 6-1, 6-3.
1925 — Daphne Akhurst def. Esna Boyd, 1-6, 8-6, 6-4.
1924 — Sylvia Lance def. Esna Boyd, 6-3, 3-6, 8-6.
1923 — Mall Molesworth def. Esna Boyd, 6-1, 7-5.
1922 — Mall Molesworth def. Esna Boyd, 6-3, 10-8.
