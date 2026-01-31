Live Radio
Australian Open Women’s Finals Results

The Associated Press

January 31, 2026, 11:01 AM

2026 — Elena Rybakina def. Aryna Sabalenka, 6-4, 4-6, 6-4

2025 — Madison Keys def. Aryna Sabalenka, 6-3, 2-6, 7-5

2024 — Aryna Sabalenka def. Qinwen Zheng, 6-3, 6-2

2023 — Aryna Sabalenka def. Elana Rybakina, 4-6, 6-3, 6-4.

2022 — Ashleigh Barty def. Danielle Collins, 6-3 7-6 (2).

2021 — Naomi Osaka def. Jennifer Brady, 6-4, 6-3.

2020 — Sofia Kenin def. Garbiñe Muguruza, 4-6, 6-2, 6-2.

2019 — Naomi Osaka def. Petra Kvitova, 7-6 (2), 5-7, 6-4.

2018 — Caroline Wozniacki def. Simona Halep, 7-6 (2), 3-6, 6-4.

2017 — Serena Williams def. Venus Williams, 6-4, 6-4.

2016 — Angelique Kerber def. Serena Williams, 6-4, 3-6, 6-4.

2015 — Serena Williams def. Maria Sharapova, 6-3, 7-6 (5).

2014 — Li Na def. Dominika Cibulkova, 7-6 (3), 6-0.

2013 — Victoria Azarenka def. Li Na, 4-6, 6-4, 6-3.

2012 — Victoria Azarenka def. Maria Sharapova, 6-3, 6-0.

2011 — Kim Clijsters def. Li Na, 3-6, 6-3, 6-3.

2010 — Serena Williams def. Justine Henin, 6-4, 3-6, 6-2.

2009 — Serena Williams def. Dinara Safina, 6-0, 6-3.

2008 — Maria Sharapova def. Ana Ivanovic, 7-5, 6-3.

2007 — Serena Williams def. Maria Sharapova, 6-1, 6-2.

2006 — Amelie Mauresmo def. Justine Henin-Hardenne, 6-1, 2-0, retired.

2005 — Serena Williams def. Lindsay Davenport, 2-6, 6-3, 6-0.

2004 — Justine Henin-Hardenne def. Kim Clijsters, 6-3, 4-6, 6-3.

2003 — Serena Williams def. Venus Williams, 7-6 (4), 3-6, 6-4.

2002 — Jennifer Capriati def. Martina Hingis, 4-6, 7-6 (7), 6-2.

2001 — Jennifer Capriati def. Martina Hingis, 6-4, 6-3.

2000 — Lindsay Davenport def. Martina Hingis, 6-1, 7-5.

1999 — Martina Hingis def. Amelie Mauresmo, 6-2, 6-3.

1998 — Martina Hingis def. Conchita Martinez, 6-3, 6-3.

1997 — Martina Hingis def. Mary Pierce, 6-2, 6-2.

1996 — Monica Seles def. Anke Huber, 6-4, 6-1.

1995 — Mary Pierce def. Arantxa Sanchez Vicario, 6-3, 6-2.

1994 — Steffi Graf def. Arantxa Sanchez Vicario, 6-0, 6-2.

1993 — Monica Seles def. Steffi Graf, 4-6, 6-3, 6-2.

1992 — Monica Seles def. Mary Joe Fernandez, 6-2, 6-3.

1991 — Monica Seles def. Jana Novotna, 5-7, 6-3, 6-1.

1990 — Steffi Graf def. Mary Joe Fernandez, 6-3, 6-4.

1989 — Steffi Graf def. Helena Sukova, 6-4, 6-4.

1988 — Steffi Graf def. Chris Evert, 6-1, 7-6 (3).

1987 — Hana Mandlikova def. Martina Navratilova, 7-5, 7-6 (2).

1986 — Not held, moved to January 1987

1985 — Martina Navratilova def. Chris Evert Lloyd, 6-2, 4-6, 6-2.

1984 — Chris Evert Lloyd def. Helena Sukova, 6-7 (4), 6-1, 6-3.

1983 — Martina Navratilova def. Kathy Jordan, 6-2, 7-6 (5).

1982 — Chris Evert Lloyd def. Martina Navratilova, 6-3, 2-6, 6-3.

1981 — Martina Navratilova def. Chris Evert Lloyd, 6-7 (4), 6-4, 7-5.

1980 — Hana Mandlikova def. Wendy Turnbull, 6-0, 7-5.

1979 — Barbara Jordan def. Sharon Walsh, 6-3, 6-3.

1978 — Chris O’Neil def. Betsy Nagelsen, 6-3, 7-6 (5).

1977-Dec. — Evonne Goolagong Cawley def. Helen Gourley Cawley, 6-3, 6-0.

1977-Jan. — Kerry Melville Reid def. Dianne Fromholtz Balestrat, 7-5, 6-2.

1976 — Evonne Goolagong def. Renata Tomanova, 6-2, 6-2.

1975 — Evonne Goolagong def. Martina Navratilova, 6-3, 6-2.

1974 — Evonne Goolagong def. Chris Evert, 7-6 (5), 4-6, 6-0.

1973 — Margaret Smith Court def. Evonne Goolagong, 6-4, 7-5.

1972 — Virginia Wade def. Evonne Goolagong, 6-4, 6-4.

1971 — Margaret Smith Court def. Evonne Goolagong, 2-6, 7-6 (0), 7-5.

1970 — Margaret Smith Court def. Kerry Melville, 6-1, 6-3.

1969 — Margaret Smith Court def. Billie Jean Moffitt King, 6-4, 6-1.

1968 — Billie Jean Moffitt King def. Margaret Smith, 6-1, 6-2.

1967 — Nancy Richey def. Lesley Turner, 6-1, 6-4.

1966 — Margaret Smith def. Nancy Richey, walkover.

1965 — Margaret Smith def. Maria Bueno, 5-7, 6-4, 5-2, retired.

1964 — Margaret Smith def. Lesley Turner, 6-3, 6-2.

1963 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 6-2, 6-2.

1962 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 6-0, 6-2.

1961 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 6-1, 6-4.

1960 — Margaret Smith def. Jan Lehane, 7-5, 6-2.

1959 — Mary Carter Reitano def. Renee Schuurman, 6-2, 6-3.

1958 — Angela Mortimer def. Lorraine Coghlan, 6-3, 6-4.

1957 — Shirley Fry def. Althea Gibson, 6-3, 6-4.

1956 — Mary Carter def. Thelma Coyne Long, 3-6, 6-2, 9-7.

1955 — Beryl Penrose def. Thelma Coyne Long, 6-4, 6-3.

1954 — Thelma Coyne Long def. Jenny Staley, 6-3, 6-4.

1953 — Maureen Connolly def. Julia Sampson, 6-3, 6-2.

1952 — Thelma Coyne Long def. Helen Angwin, 6-2, 6-3.

1951 — Nancye Wynne Bolton def. Thelma Coyne Long, 6-1, 7-5.

1950 — Louise Brough def. Doris Hart, 6-4, 3-6, 6-4.

1949 — Doris Hart def. Nancye Wynne Bolton, 6-3, 6-4.

1948 — Nancye Wynne Bolton def. Marie Toomey, 6-3, 6-1.

1947 — Nancye Wynne Bolton def. Nell Hall Hopman, 6-3, 6-2.

1946 — Nancye Wynne Bolton def. Joyce Fitch, 6-4, 6-4.

1941-45 — No Competition, World War II

1940 — Nancye Wynne def. Thelma Coyne, 5-7, 6-4, 6-0.

1939 — Emily Hood Westacott def. Nell Hall Hopman, 6-1, 6-2.

1938 — Dorothy Bundy def. Dorothy Stevenson, 6-3, 6-2.

1937 — Nancye Wynne def. Emily Hood Westacott, 6-3, 5-7, 6-4.

1936 — Joan Hartigan def. Nancye Wynne, 6-4, 6-4.

1935 — Dorothy Round def. Nancy Lyle 1-6, 6-1, 6-3.

1934 — Joan Hartigan def. Mall Nolesworth, 6-1, 6-4.

1933 — Joan Hartigan def. Coral McInnes Buttsworth, 6-4, 6-3.

1932 — Coral McInnes Buttsworth def. Kathrine Le Mesurier, 9-7, 6-4.

1931 — Coral McInnes Buttsworth def. Marjorie Cox Crawford, 1-6, 6-3, 6-4.

1930 — Daphne Akhurst def. Sylvia Lance Harper, 10-8, 2-6, 7-5.

1929 — Daphne Akhurst def. Louie Bickerton, 6-1, 5-7, 6-2.

1928 — Daphne Akhurst def. Esna Boyd, 7-5, 6-2.

1927 — Esna Boyd def. Sylvia Lance Harper, 5-7, 6-1, 6-2.

1926 — Daphne Akhurst def. Esna Boyd, 6-1, 6-3.

1925 — Daphne Akhurst def. Esna Boyd, 1-6, 8-6, 6-4.

1924 — Sylvia Lance def. Esna Boyd, 6-3, 3-6, 8-6.

1923 — Mall Molesworth def. Esna Boyd, 6-1, 7-5.

1922 — Mall Molesworth def. Esna Boyd, 6-3, 10-8.

