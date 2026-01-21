Australian Open Results

Wednesday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Second Round
Francisco Cerundolo (18), Argentina, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 6-2, 6-1.
Tommy Paul (19), United States, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 6-3, 6-4, 6-2.
Fabian Marozsan, Hungary, def. Kamil Majchrzak, Poland, 6-3, 6-4, 7-6 (5).
Andrey Rublev (13), Russia, def. Jaime Faria, Portugal, 6-4, 6-3, 4-6, 7-5.
Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Arthur Fery, Britain, 7-6 (4), 6-1, 6-3.
Daniil Medvedev (11), Russia, def. Quentin Halys, France, 6-7 (9), 6-3, 6-4, 6-2.
Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 7-6 (4), 6-3, 6-2.
Alejandro Davidovich Fokina (14), Spain, def. Reilly Opelka, United States, 6-3, 7-6 (3), 5-7, 4-6, 6-4.
Corentin Moutet (32), France, def. Michael Zheng, United States, 3-6, 6-1, 6-3, 2-0, ret.
Learner Tien (25), United States, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-2, 5-7, 6-1, 6-0.
Nuno Borges, Portugal, def. Jordan Thompson, Australia, 6-7 (9), 6-3, 6-2, 6-4.
Alexander Bublik (10), Kazakhstan, def. Marton Fucsovics, Hungary, 7-5, 6-4, 7-5.
Cameron Norrie (26), Britain, def. Emilio Nava, United States, 6-1, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5).
Alex de Minaur (6), Australia, def. Hamad Medjedovic, Serbia, 6-7 (5), 6-2, 6-2, 6-1.
Alexander Zverev (3), Germany, def. Alexandre Muller, France, 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.
Frances Tiafoe (29), United States, def. Francisco Comesana, Argentina, 6-4, 6-3, 4-6, 6-2.
Women’s Singles
Second Round
Elina Svitolina (12), Ukraine, def. Linda Klimovicova, Poland, 7-5, 6-1.
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Anna Bondar, Hungary, 6-2, 6-4.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Zhuoxuan Bai, China, 6-3, 6-1.
Diana Shnaider (23), Russia, def. Talia Gibson, Australia, 3-6, 7-5, 6-3.
Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Elsa Jacquemot, France, 6-1, 6-2.
Hailey Baptiste, United States, def. Storm Hunter, Australia, 6-2, 6-1.
Victoria Mboko (17), Canada, def. Caty McNally, United States, 6-4, 6-3.
Clara Tauson (14), Denmark, def. Polina Kudermetova, Russia, 6-3, 3-6, 7-5.
Anastasia Potapova, Russia, def. Emma Raducanu (28), Britain, 7-6 (3), 6-2.
Coco Gauff (3), United States, def. Olga Danilovic, Serbia, 6-2, 6-2.
Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-4, 6-4.
Mirra Andreeva (8), Russia, def. Maria Sakkari, Greece, 6-0, 6-4.
Magda Linette, Poland, def. Ann Li, United States, 6-3, 6-3.
Karolina Muchova (19), Czechia, def. Alycia Parks, United States, 4-6, 6-4, 6-4.
Jasmine Paolini (7), Italy, def. Magdalena Frech, Poland, 6-2, 6-3.
Iva Jovic (29), United States, def. Priscilla Hon, Australia, 6-1, 6-2.
Men’s Doubles
First Round
Albano Olivetti and Theo Arribage, France, def. Fabrice Martin and Adrian Mannarino, France, 6-3, 7-6 (2).
John-Patrick Smith, Australia, and Adam Pavlasek, Czechia, def. Adam Walton and Patrick Harper, Australia, 7-6 (9), 6-3.
Lloyd Glasspool and Julian Cash (1), Britain, def. Ariel Behar, Uruguay, and Joran Vliegen, Belgium, 7-6 (2), 6-4.
Botic Van de Zandschulp and Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard (11), France, 1-6, 6-3, 6-4.
Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek (16), United States, def. Cristian Garin, Chile, and Luciano Darderi, Italy, 6-4, 6-7 (13), 6-3.
Li Tu and James McCabe, Australia, def. Zizou Bergs and Raphael Collignon, Belgium, 6-3, 6-1.
Rajeev Ram, United States, and Matthew Ebden, Australia, def. Zhang Zhizhen and Juncheng Shang, China, 3-6, 7-6 (6), 6-2.
Yuki Bhambri, India, and Andre Goransson (10), Sweden, def. James Duckworth and Cruz Hewitt, Australia, 6-3, 6-4.
Maximo Gonzalez and Andres Molteni (13), Argentina, def. Matej Vocel and Tomas Machac, Czechia, 6-1, 6-4.
Robert Cash and James Tracy (14), United States, def. Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, 6-4, 6-3.
Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, def. Sem Verbeek and Jesper De Jong, Netherlands, 7-5, 7-6 (7).
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (6), Britain, def. Jakob Schnaitter and Mark Wallner, Germany, 4-6, 6-4, 6-3.
Women’s Doubles
First Round
Jesika Maleckova and Miriam Skoch, Czechia, def. Laura Pigossi, Brazil, and Sara Bejlek, Czechia, 6-2, 6-1.
Lizette Cabrera and Taylah Preston, Australia, def. Zheng Saisai and Wang Xinyu, China, 6-3, 6-4.
Sabrina Santamaria, United States, and Maria Kozyreva, Russia, def. Tatjana Maria, Germany, and Simona Waltert, Switzerland, 7-6 (0), 6-1.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (5), Brazil, def. Jessica Pegula and McCartney Kessler, United States, 6-4, 7-6 (3).
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (1), Czechia, def. Magali Kempen, Belgium, and Anna Siskova, Czechia, 6-3, 6-4.
Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (9), Spain, def. Timea Babos, Hungary, and Leylah Fernandez, Canada, 6-4, 4-6, 6-3.
Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, def. Isabelle Haverlag, Netherlands, and Sonay Kartal, Britain, 6-2, 6-1.
Asia Muhammad, United States, and Erin Routliffe (6), New Zealand, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, and Linda Noskova, Czechia, 6-4, 6-4.
Arina Rodionova, Australia, and Daria Kasatkina, Russia, def. Katarzyna Piter, Poland, and Janice Tjen, Indonesia, 1-6, 6-4, 6-4.
Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (3), Latvia, def. Desirae Krawczyk, United States, and Olivia Gadecki, Australia, 7-5, 6-2.
Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, def. Renata Zarazua, Mexico, and Antonia Ruzic, Croatia, 6-4, 6-2.
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Sorana Cirstea, Romania, and Anna Kalinskaya, Russia, 6-4, 6-2.
Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Maddison Inglis and Destanee Aiava, Australia, 7-5, 6-3.
