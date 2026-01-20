Australian Open Results

Tuesday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
First Round
Lorenzo Sonego, Italy, def. Carlos Taberner, Spain, 6-4, 6-0, 6-3.
Luciano Darderi (22), Italy, def. Cristian Garin, Chile, 7-6 (5), 7-5, 7-6 (3).
Ethan Quinn, United States, def. Tallon Griekspoor (23), Netherlands, 6-2, 6-3, 6-2.
Lorenzo Musetti (5), Italy, def. Raphael Collignon, Belgium, 4-6, 7-6 (3), 7-5, 3-2, ret.
Sebastian Baez, Argentina, def. Giovanni Mpetshi Perricard, France, 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3.
Ben Shelton (8), United States, def. Ugo Humbert, France, 6-3, 7-6 (2), 7-6 (5).
Eliot Spizzirri, United States, def. Joao Fonseca (28), Brazil, 6-4, 2-6, 6-1, 6-2.
Karen Khachanov (15), Russia, def. Alex Michelsen, United States, 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3.
Nishesh Basavareddy, United States, def. Christopher O’Connell, Australia, 4-6, 7-6 (7), 6-7 (3), 6-2, 6-3.
Jakub Mensik (16), Czechia, def. Pablo Carreno Busta, Spain, 7-5, 4-6, 2-6, 7-6 (1), 6-3.
Yibing Wu, China, def. Luca Nardi, Italy, 7-5, 4-6, 6-4, 6-2.
Dane Sweeny, Australia, def. Gael Monfils, France, 6-7 (3), 7-5, 6-4, 7-5.
Rafael Jodar, Spain, def. Rei Sakamoto, Japan, 7-6 (6), 6-1, 5-7, 4-6, 6-3.
Jannik Sinner (2), Italy, def. Hugo Gaston, France, 6-2, 6-1, ret.
Taylor Fritz (9), United States, def. Valentin Royer, France, 7-6 (5), 5-7, 6-1, 6-3.
Vit Kopriva, Czechia, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1.
Tomas Machac, Czechia, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 6-4, 6-4, 6-3.
Hubert Hurkacz, Poland, def. Zizou Bergs, Belgium, 6-7 (6), 7-6 (6), 6-3, 6-3.
James Duckworth, Australia, def. Dino Prizmic, Croatia, 7-6 (4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3.
Stefanos Tsitsipas (31), Greece, def. Shintaro Mochizuki, Japan, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2.
Women’s Singles
First Round
Katerina Siniakova, Czechia, def. Panna Udvardy, Hungary, 6-1, 6-2.
Ashlyn Krueger, United States, def. Sara Bejlek, Czechia, 6-3, 6-3.
Tereza Valentova, Czechia, def. Maya Joint (30), Australia, 6-4, 6-4.
Taylah Preston, Australia, def. Zhang Shuai, China, 6-3, 2-6, 6-3.
Varvara Gracheva, Russia, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-1, 2-6, 6-1.
Janice Tjen, Indonesia, def. Leylah Fernandez (22), Canada, 6-2, 7-6 (1).
Madison Keys (9), United States, def. Oleksandra Oliynykova, Ukraine, 7-6 (6), 6-1.
Wang Xinyu, China, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-3, 6-3.
Karolina Pliskova, Czechia, def. Sloane Stephens, United States, 7-6 (7), 6-2.
Linda Fruhvirtova, Czechia, def. Lulu Sun, New Zealand, 6-3, 7-5.
Julia Grabher, Austria, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 7-5, 2-6, 6-4.
Elena Rybakina (5), Kazakhstan, def. Kaja Juvan, Slovenia, 6-4, 6-3.
Anna Kalinskaya (31), Russia, def. Sonay Kartal, Britain, 7-6 (3), 6-1.
Jelena Ostapenko (24), Latvia, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, 6-4, 6-4.
Sorana Cirstea, Romania, def. Eva Lys, Germany, 3-6, 6-4, 6-3.
Belinda Bencic (10), Switzerland, def. Katie Boulter, Britain, 6-0, 7-5.
Laura Siegemund, Germany, def. Liudmila Samsonova (18), Russia, 0-6, 7-5, 6-4.
Naomi Osaka (16), Japan, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-3, 3-6, 6-4.
Nikola Bartunkova, Czechia, def. Daria Kasatkina, Russia, 7-6 (7), 0-6, 6-3.
Maddison Inglis, Australia, def. Kimberly Birrell, Australia, 7-6 (6), 6-7 (9), 6-4.
Men’s Doubles
First Round
Tomas Martin Etcheverry and Camilo Ugo Carabelli, Argentina, def. Andrey Golubev and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 6-3, 6-4.
Francisco Cerundolo and Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (8), Monaco, 6-4, 2-6, 6-3.
Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Demoliner, Brazil, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, and Alexander Shevchenko, Russia, 6-3, 6-2.
Lucas Miedler, Austria, and Francisco Cabral (9), Portugal, def. Fabian Marozsan, Hungary, and Mattia Bellucci, Italy, 7-6 (6), 6-2.
Patrik Rikl and Petr Nouza, Czechia, def. Alexandre Muller and Terence Atmane, France, 6-7 (7), 7-6 (2), 6-2.
Pedro Martinez and Jaume Munar, Spain, def. Pruchya Isaro, Thailand, and Niki Kaliyanda Poonacha, India, 7-6 (3), 7-5.
Kevin Krawietz and Tim Putz (5), Germany, def. Arthur Rinderknech, France, and Valentin Vacherot, Monaco, 6-4, 6-4.
Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, def. Rinky Hijikata and Tristan Schoolkate, Australia, 6-7 (3), 7-5, 6-4.
Women’s Doubles
First Round
Sara Errani and Jasmine Paolini (2), Italy, def. Maia Lumsden, Britain, and Qianhui Tang, China, 6-3, 6-2.
Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova (12), Slovakia, def. Jaqueline Cristian, Romania, and Anna Bondar, Hungary, 6-3, 6-2.
Victoria Mboko, Canada, and Iva Jovic, United States, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Ingrid Neel, Estonia, 7-5, 6-3.
Emiliana Arango, Colombia, and Elsa Jacquemot, France, def. Venus Williams, United States, and Ekaterina Alexandrova, Russia, 7-6 (3), 6-4.
Olga Danilovic, Serbia, and Anastasia Potapova, Russia, def. Iryna Shymanovich, Belarus, and Solana Sierra, Argentina, 6-3, 3-6, 6-0.
Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Clara Tauson, Denmark, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Katie Volynets, United States, 6-7 (6), 6-4, 6-4.
Magda Linette, Poland, and Shuko Aoyama, Japan, def. Ingrid Martins, Brazil, and Alexandra Eala, Philippines, 7-6 (3), 2-6, 6-3.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.