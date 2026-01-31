Live Radio
Australian Open Results

The Associated Press

January 31, 2026, 6:08 AM

Saturday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD111,500,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Saturday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Championship

Elena Rybakina (5), Kazakhstan, def. Aryna Sabalenka (1), Belarus, 6-4, 4-6, 6-4.

Men’s Doubles

Championship

Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (6), Britain, def. Jason Kubler and Marc Polmans, Australia, 7-6 (4), 6-4.

Women’s Doubles

Championship

Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (7), Kazakhstan, 7-6 (4), 6-4.

