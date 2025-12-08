Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Dec. 9

The Associated Press

December 8, 2025, 6:35 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Dec. 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

ESPN — Clemson vs. BYU, New York

FS1 — Villanova at Michigan

7 p.m.

SECN — NC Central at Kentucky

7:30 p.m.

PEACOCK — Illinois at Ohio St.

TRUTV — Brown at Providence

8:30 p.m.

FS1 — Penn St. at Indiana

9 p.m.

ESPN — Florida vs. UConn, New York

ESPN2 — Southern Cal at San Diego

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

BTN — Arizona St. at Penn St.

MLB BASEBALL

5:30 p.m.

MLBN — 2026 MLB Draft Lottery

NBA BASKETBALL

6 p.m.

PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: Miami at Orlando, Quarterfinal

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: New York at Toronto, Quarterfinal

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Vegas at N.Y. Islanders

9:30 p.m.

TNT — Colorado at Nashville

TRUTV — Colorado at Nashville

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Atlético Madrid at PSV Eindhoven

