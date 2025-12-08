Sports on TV for Tuesday, Dec. 9

(All times Eastern)
Tuesday, Dec. 9
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
ESPN — Clemson vs. BYU, New York
FS1 — Villanova at Michigan
7 p.m.
SECN — NC Central at Kentucky
7:30 p.m.
PEACOCK — Illinois at Ohio St.
TRUTV — Brown at Providence
8:30 p.m.
FS1 — Penn St. at Indiana
9 p.m.
ESPN — Florida vs. UConn, New York
ESPN2 — Southern Cal at San Diego
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
BTN — Arizona St. at Penn St.
MLB BASEBALL
5:30 p.m.
MLBN — 2026 MLB Draft Lottery
NBA BASKETBALL
6 p.m.
PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: Miami at Orlando, Quarterfinal
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: New York at Toronto, Quarterfinal
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Vegas at N.Y. Islanders
9:30 p.m.
TNT — Colorado at Nashville
TRUTV — Colorado at Nashville
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Atlético Madrid at PSV Eindhoven
