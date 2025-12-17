Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Thursday, Dec. 18

The Associated Press

December 17, 2025, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Dec. 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Hampton vs. Jackson St., College Park, Ga.

7:30 p.m.

ESPNU — Norfolk St. vs. Grambling St., College Park, Ga.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — S. Dakota St. at Duke

ESPN2 — South Carolina at South Florida

COLLEGE FOOTBALL

9 p.m.

ESPN2 — Xbox Bowl: Missouri St. vs. Arkansas St., Frisco, Texas

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Pittsburgh, Semifinal, Kansas City, Mo.

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Kentucky, Semifinal, Kansas City, Mo.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, First Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

3:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Second Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

1:30 p.m.

NBATV — Paul VI Catholic (Va.) vs. Garfield (Ohio)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Oklahoma City

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Rams at Seattle

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Conference League: Kuopion PS at Crystal Palace

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

11 a.m.

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

6 a.m. (Friday)

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up