Sports on TV for Thursday, Dec. 18

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Dec. 18
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Hampton vs. Jackson St., College Park, Ga.
7:30 p.m.
ESPNU — Norfolk St. vs. Grambling St., College Park, Ga.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — S. Dakota St. at Duke
ESPN2 — South Carolina at South Florida
COLLEGE FOOTBALL
9 p.m.
ESPN2 — Xbox Bowl: Missouri St. vs. Arkansas St., Frisco, Texas
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Pittsburgh, Semifinal, Kansas City, Mo.
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Kentucky, Semifinal, Kansas City, Mo.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, First Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
3:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Second Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
1:30 p.m.
NBATV — Paul VI Catholic (Va.) vs. Garfield (Ohio)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Oklahoma City
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Rams at Seattle
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Conference League: Kuopion PS at Crystal Palace
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin
11 a.m.
TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin
6 a.m. (Friday)
TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin
_____
