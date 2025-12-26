Sports on TV for Dec. 29 – Jan. 4

Adv27-28
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Dec. 29
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
BTN — NC Central at Penn St.
3 p.m.
BTN — Southern U. at Illinois
5 p.m.
BTN — Mass.-Lowell at Iowa
6 p.m.
SECN — Dartmouth at Florida
7 p.m.
CBSSN — UNC-Wilmington at NC A&T
CW — Drexel at Charleston Southern
BTN — Delaware St. at Rutgers
FS1 — Cornell at Michigan St.
8 p.m.
SECN — Alcorn St. at Mississippi
9 p.m.
BTN — Fairleigh Dickinson at Minnesota
10 p.m.
SECN — Queens (NC) at Auburn
11 p.m.
FS1 — Utah at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Notre Dame
8 p.m.
ACCN — North Carolina at Boston College
9 p.m.
FS1 — Michigan at Oregon
COLLEGE FOOTBALL
2 p.m.
ESPN — JLab Birmingham Bowl: Georgia Southern vs. Appalachian St., Birmingham, Ala.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Cleveland at San Antonio
PEACOCK — Cleveland at San Antonio
10:30 p.m.
NBC — Dallas at Portland
PEACOCK — Dallas at Portland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — L.A. Rams at Atlanta
ESPN2 — L.A. Rams at Atlanta (MNF Playbook with Next Gen Stats)
_____
Tuesday, Dec. 30
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
4 p.m.
BTN — Howard at Northwestern
6 p.m.
SECN — Albany at South Carolina
7 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Miami
BTN — Milwaukee at Wisconsin
ESPN2 — Florida St. at North Carolina
FS1 — Seton Hall at Marquette
8 p.m.
SECN — SC State at Tennessee
9 p.m.
ACCN — Louisville at California
BTN — New Hampshire at Nebraska
ESPN2 — Notre Dame at Stanford
FS1 — Butler at Creighton
10 p.m.
CBSSN — San Diego St. an San Jose St.
11 p.m.
FS1 — New Mexico at Boise St.
COLLEGE FOOTBALL
2 p.m.
ESPN — Radiance Technologies Independence Bowl: Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, Shreveport, La.
5:30 p.m.
ESPN — Liberty Mutual Music City Bowl: Tennessee vs. Illinois, Nashville, Tenn.
9 p.m.
ESPN — Valero Alamo Bowl: Southern Cal vs. TCU, San Antonio
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Philadelphia at Memphis
PEACOCK — Philadelphia at Memphis
10:30 p.m.
NBC — Detroit at L.A. Lakers
PEACOCK — Detroit at L.A. Lakers
NHL HOCKEY
8:30 p.m.
NHLN — N.Y. Islanders at Chicago
_____
Wednesday, Dec. 31
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPNU — Tulane at East Carolina
ESPN2 — Wake Forest at NC State
2 p.m.
ACCN — Virginia at Virginia Tech
CBSSN — Stony Brook at William & Mary
ESPN2 — Clemson at Syracuse
ESPNU — Rice at Tulsa
4 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Duke
ESPN2 — North Texas at Memphis
ESPNU — Wichita St. at UAB
5 p.m.
PEACOCK — UConn at Xavier
6 p.m.
FS1 — DePaul at Villanova
8 p.m.
FS1 — St. John’s at Georgetown
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
BTN — Ohio St. at Purdue
2 p.m.
PEACOCK — UCLA at Penn St.
3 p.m.
PEACOCK — UConn at Providence
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ESPN — ReliaQuest Bowl: Iowa vs. Vanderbilt, Tampa, Fla.
2 p.m.
CBS — Tony the Tiger Sun Bowl: Arizona St. vs. Duke, El Paso, Texas
3 p.m.
ABC — Cheez-It Citrus Bowl: Michigan vs. Texas, Orlando, Fla.
3:30 p.m.
ESPN — SRS Distribution Las Vegas Bowl: Nebraska vs. Utah, Las Vegas
7:30 p.m.
ACCN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Field Pass)
ESPN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas
ESPN2 — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (SkyCast)
ESPNU — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Command Center)
NBA BASKETBALL
1 p.m.
NBATV — Golden State at Charlotte
3:30 p.m.
NBATV — Phoenix at Cleveland
8 p.m.
NBATV — Portland at Oklahoma City
_____
Thursday, Jan. 1
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — California at North Carolina
BTN — Michigan St. at Indiana
2 p.m.
ACCN — Stanford at NC State
BTN — Nebraska at Iowa
4 p.m.
ACCN — Notre Dame at Georgia Tech
BTN — Maryland at Illinois
6 p.m.
BTN — Michigan at Washington
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ESPN — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami
ESPN2 — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (SkyCast)
ESPNU — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (Command Center)
4 p.m.
ESPN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif.
ESPN2 — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (Field Pass)
ESPNU — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast)
SECN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast w/Alabama Radio)
8 p.m.
ESPN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans
ESPN2 — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Georgia Radio)
ESPNU — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (Command Center)
SECN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Mississippi Radio)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
NBATV — Philadelphia at Dallas
NHL HOCKEY
3 p.m.
NHLN — Utah at N.Y. Islanders
7 p.m.
NHLN — Winnipeg at Toronto
_____
Friday, Jan. 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Lamar at McNeese St.
ESPNU — Kennesaw St. at Liberty
PEACOCK — Southern Cal at Michigan
7:30 p.m.
PEACOCK — Oregon at Maryland
8 p.m.
ACCN — Louisville at Stanford
PEACOCK — Ohio St. at Rutgers
9 p.m.
PEACOCK — Michigan St. at Nebraska
11 p.m.
ESPN2 — Notre Dame at California
COLLEGE FOOTBALL
1 p.m.
ESPN — Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas St., Fort Worth, Texas
4:30 p.m.
ESPN — AutoZone Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati, Memphis, Tenn.
8 p.m.
ESPN — Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi St., Charlotte, N.C.
FOX — Trust & Will Holiday Bowl: Arizona vs. SMU, San Diego
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Cleveland
10 p.m.
PRIME VIDEO — Oklahoma City at Golden State
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami
TRUTV — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami
_____
Saturday, Jan. 3
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — Virginia at NC State
Noon
ACCN — Virginia Tech at Wake Forest
CBSSN — Northeastern at Campbell
CW — Clemson at Pittsburgh
ESPN — Kentucky at Alabama
ESPNU — UTSA at Temple
FOX — Providence vs. St. John’s, New York
TNT — Villanova at Butler
USA — VCU at Duquesne
1 p.m.
ESPN2 — Oklahoma St. at Texas Tech
SECN — Auburn at Georgia
1:30 p.m.
CBS — BYU at Kansas St.
2 p.m.
ACCN — Boston College at Georgia Tech
CBSSN — Dayton at Loyola of Chicago
ESPNU — Vanderbilt at South Carolina
FS1 — Xavier at DePaul
PEACOCK — Kansas at UCF
FOX — Houston at Cincinnati
TNT — Baylor at TCU
USA — La Salle at George Washington
2:15 p.m.
CW — North Carolina at SMU
3 p.m.
ESPN2 — Tennessee at Arkansas
3:30 p.m.
SECN — Mississippi at Oklahoma
3:45 p.m.
CBS — Duke at Florida St.
4 p.m.
CBSSN — Oral Roberts at N. Dakota St.
ESPNU — LSU at Texas A&M
PEACOCK — Arizona at UTA
USA — Rhode Island at George Mason
5 p.m.
BTN — Minnesota at Northwestern
ESPN2 — Colorado at Arizona St.
6 p.m.
CBSSN — Davidson at Saint Joseph’s
ESPNU — Wichita St. at Charlotte
SECN — Mississippi St. at Texas
7 p.m.
BTN — Illinois at Penn St.
PEACOCK — UCLA at Iowa
8 p.m.
CBSSN — Wyoming at New Mexico
FOX — Purdue at Wisconsin
8:30 p.m.
SECN — Florida at Missouri
10 p.m.
CBSSN — Boise St. at San Diego St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FS1 — Seton Hall at UConn
4 p.m.
ACCN — Notre Dame at Georgia Tech
8 p.m.
PEACOCK — Southern Cal at UCLA
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Minnesota at Miami
7:30 p.m.
NBATV — Philadelphia at New York
10:30 p.m.
NBATV — Boston at L.A. Clippers
NFL FOOTBALL
4:30 p.m.
ABC — TBA
ESPN — TBA
8 p.m.
ABC — TBA
ESPN — TBA
NHL HOCKEY
Noon
ABC — Pittsburgh at Detroit
7 p.m.
NHLN — Toronto at N.Y. Islanders
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Aston Villa
10 a.m.
USA — English Premier League: Burnley at Brighton & Hove Albion
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Arsenal at AFC Bournemouth
_____
Sunday, Jan. 4
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
PEACOCK — Creighton at Seton Hall
USA — Richmond at Fordham
2 p.m.
NBC — Marquette at UConn
8 p.m.
BTN — Washington at Indiana
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Notre Dame at Duke
BTN — Illinois at Michigan St.
SECN — Missouri at Kentucky
1 p.m.
CBSSN — George Mason at VCU
ESPN — Stanford at North Carolina
2 p.m.
ACCN — Virginia at Florida St.
BTN — Rutgers at Ohio St.
CW — California at NC State
SECN — South Carolina at Florida
3 p.m.
ESPN — Baylor at Iowa St.
ESPN2 — Mississippi at Texas
4 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Louisville
BTN — Penn St. at Wisconsin
PEACOCK — Villanova at Marquette
SECN — Tennessee at Auburn
5 p.m.
ESPN — LSU at Vanderbilt
6 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Boston College
BTN — Indiana at Maryland
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Santa Cruz at Oklahoma City
NFL FOOTBALL
TBA
TBA — New Orleans at Atlanta, N.Y. Jets at Buffalo, Detroit at Chicago, Cleveland at Cincinnati, L.A. Chargers at Denver, Kansas City at Las Vegas, Arizona at L.A. Rams, Green Bay at Minnesota, Miami at New England, Dallas at N.Y. Giants, Washington at Philadelphia, Baltimore at Pittsburgh, Seattle at San Francisco, Carolina at Tampa Bay, Tennessee at Jacksonville, Indianapolis at Houston
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Leeds United
10 a.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Fulham
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.