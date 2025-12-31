Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 31, 2025, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TAMPA BAY 3 (44) Carolina
Seattle (49½) at SAN FRANCISCO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI (44½) Cleveland
Dallas (51½) at NY GIANTS
at JACKSONVILLE 12½ (47½) Tennessee
at HOUSTON 10½ (39) Indianapolis
at ATLANTA (43½) New Orleans
at MINNESOTA (36½) Green Bay
at LA RAMS (46½) Arizona
at NEW ENGLAND 10½ (45½) Miami
at CHICAGO 3 (50½) Detroit
Kansas City 6 (36½) at LAS VEGAS
at DENVER 12½ (37½) LA Chargers
at PHILADELPHIA 7 (41) Washington
at BUFFALO 7 (38) NY Jets
Baltimore 3 (40½) at PITTSBURGH

College Football

Wednesday

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (45½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (47½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (48½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 13½ 14½ (51) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (40½) Miami (FL)

Thursday

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (51½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 7 (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (55½) Ole Miss

Friday

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 14½ (57½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy 7 (54½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State 3 (53½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (52½) SMU

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Golden State (233½) at CHARLOTTE
Minnesota (243) at ATLANTA
Orlando (225½) at INDIANA
at CLEVELAND (235½) Phoenix
at SAN ANTONIO (237½) New York
New Orleans (244½) at CHICAGO
at TORONTO (224½) Denver
at OKLAHOMA CITY 15½ (233½) Portland
at MILWAUKEE 10½ (231½) Washington

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at FURMAN Mercer
at LEHIGH Army
at RHODE ISLAND 10½ Loyola Chicago
Tulane at EAST CAROLINA
Lamar at EAST TEXAS A&M
at NC STATE Wake Forest
South Alabama at LOUISIANA
Buffalo at NORTHERN ILLINOIS
at FLORIDA ATLANTIC 15½ UTSA
at NAVY Boston University
Wofford at WESTERN CAROLINA
at AMERICAN Loyola (MD)
High Point 10½ at UNC ASHEVILLE
Radford at SOUTH CAROLINA UPSTATE
Clemson at SYRACUSE
Virginia at VIRGINIA TECH
at WILLIAM & MARY 10½ Stony Brook
at TROY Texas State
at VCU 10½ Saint Bonaventure
at DAYTON 15½ Fordham
Charleston Southern 10½ at GARDNER-WEBB
at PENNSYLVANIA 14½ NJIT
George Mason at LA SALLE
at OLD DOMINION Appalachian State
at MONMOUTH Campbell
at ELON Charleston (SC)
Bucknell at HOLY CROSS
at TULSA 13½ Rice
Towson at HAMPTON
Colgate at LAFAYETTE
Winthrop at LONGWOOD
Northeastern at N.C. A&T
at SAINT LOUIS 20½ Saint Joseph’s (PA)
at UAB Wichita State
George Washington at RICHMOND
at DUKE 26½ Georgia Tech
at MEMPHIS 10½ North Texas
at MARSHALL 13½ Georgia State
at DENVER 10½ UMKC
SFA at NORTHWESTERN STATE
at TEXAS A&M-CC New Orleans
at NORTH DAKOTA STATE 11½ South Dakota
UConn 11½ at XAVIER
at UT RIO GRANDE VALLEY Nicholls State
at VILLANOVA 13½ DePaul
at UNC WILMINGTON 12½ Drexel
St. John’s at GEORGETOWN

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -153 N.Y Rangers +128
at VEGAS -196 Nashville +162
Tampa Bay -141 at ANAHEIM +119
Minnesota -177 at SAN JOSE +147
at DETROIT -130 Winnipeg +109
at COLUMBUS -113 New Jersey -106
at DALLAS -162 Buffalo +136
at COLORADO -353 St. Louis +279
at EDMONTON -201 Boston +166
at CALGARY -146 Philadelphia +121

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

