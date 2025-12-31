NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at TAMPA BAY 3 2½ (44) Carolina Seattle 4½ 1½ (49½) at SAN…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|3
|2½
|(44)
|Carolina
|Seattle
|4½
|1½
|(49½)
|at SAN FRANCISCO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at CINCINNATI
|8½
|7½
|(44½)
|Cleveland
|Dallas
|1½
|3½
|(51½)
|at NY GIANTS
|at JACKSONVILLE
|4½
|12½
|(47½)
|Tennessee
|at HOUSTON
|4½
|10½
|(39)
|Indianapolis
|at ATLANTA
|5½
|3½
|(43½)
|New Orleans
|at MINNESOTA
|1½
|6½
|(36½)
|Green Bay
|at LA RAMS
|4½
|7½
|(46½)
|Arizona
|at NEW ENGLAND
|2½
|10½
|(45½)
|Miami
|at CHICAGO
|1½
|3
|(50½)
|Detroit
|Kansas City
|6
|5½
|(36½)
|at LAS VEGAS
|at DENVER
|2½
|12½
|(37½)
|LA Chargers
|at PHILADELPHIA
|4½
|7
|(41)
|Washington
|at BUFFALO
|9½
|7
|(38)
|NY Jets
|Baltimore
|3
|3½
|(40½)
|at PITTSBURGH
College Football
Wednesday
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|3½
|5½
|(45½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(47½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|4½
|7½
|(48½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|13½
|14½
|(51)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(40½)
|Miami (FL)
Thursday
Orange Bowl
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|1½
|2½
|(51½)
|Texas Tech
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|7
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|6½
|(55½)
|Ole Miss
Friday
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|6½
|14½
|(57½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|6½
|7
|(54½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|3
|(53½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(52½)
|SMU
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Golden State
|6½
|(233½)
|at CHARLOTTE
|Minnesota
|4½
|(243)
|at ATLANTA
|Orlando
|4½
|(225½)
|at INDIANA
|at CLEVELAND
|5½
|(235½)
|Phoenix
|at SAN ANTONIO
|1½
|(237½)
|New York
|New Orleans
|1½
|(244½)
|at CHICAGO
|at TORONTO
|7½
|(224½)
|Denver
|at OKLAHOMA CITY
|15½
|(233½)
|Portland
|at MILWAUKEE
|10½
|(231½)
|Washington
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at FURMAN
|3½
|Mercer
|at LEHIGH
|4½
|Army
|at RHODE ISLAND
|10½
|Loyola Chicago
|Tulane
|1½
|at EAST CAROLINA
|Lamar
|3½
|at EAST TEXAS A&M
|at NC STATE
|9½
|Wake Forest
|South Alabama
|3½
|at LOUISIANA
|Buffalo
|6½
|at NORTHERN ILLINOIS
|at FLORIDA ATLANTIC
|15½
|UTSA
|at NAVY
|5½
|Boston University
|Wofford
|1½
|at WESTERN CAROLINA
|at AMERICAN
|8½
|Loyola (MD)
|High Point
|10½
|at UNC ASHEVILLE
|Radford
|1½
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|Clemson
|1½
|at SYRACUSE
|Virginia
|5½
|at VIRGINIA TECH
|at WILLIAM & MARY
|10½
|Stony Brook
|at TROY
|9½
|Texas State
|at VCU
|10½
|Saint Bonaventure
|at DAYTON
|15½
|Fordham
|Charleston Southern
|10½
|at GARDNER-WEBB
|at PENNSYLVANIA
|14½
|NJIT
|George Mason
|8½
|at LA SALLE
|at OLD DOMINION
|2½
|Appalachian State
|at MONMOUTH
|2½
|Campbell
|at ELON
|3½
|Charleston (SC)
|Bucknell
|1½
|at HOLY CROSS
|at TULSA
|13½
|Rice
|Towson
|5½
|at HAMPTON
|Colgate
|7½
|at LAFAYETTE
|Winthrop
|8½
|at LONGWOOD
|Northeastern
|3½
|at N.C. A&T
|at SAINT LOUIS
|20½
|Saint Joseph’s (PA)
|at UAB
|3½
|Wichita State
|George Washington
|2½
|at RICHMOND
|at DUKE
|26½
|Georgia Tech
|at MEMPHIS
|10½
|North Texas
|at MARSHALL
|13½
|Georgia State
|at DENVER
|10½
|UMKC
|SFA
|8½
|at NORTHWESTERN STATE
|at TEXAS A&M-CC
|4½
|New Orleans
|at NORTH DAKOTA STATE
|11½
|South Dakota
|UConn
|11½
|at XAVIER
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|3½
|Nicholls State
|at VILLANOVA
|13½
|DePaul
|at UNC WILMINGTON
|12½
|Drexel
|St. John’s
|8½
|at GEORGETOWN
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-153
|N.Y Rangers
|+128
|at VEGAS
|-196
|Nashville
|+162
|Tampa Bay
|-141
|at ANAHEIM
|+119
|Minnesota
|-177
|at SAN JOSE
|+147
|at DETROIT
|-130
|Winnipeg
|+109
|at COLUMBUS
|-113
|New Jersey
|-106
|at DALLAS
|-162
|Buffalo
|+136
|at COLORADO
|-353
|St. Louis
|+279
|at EDMONTON
|-201
|Boston
|+166
|at CALGARY
|-146
|Philadelphia
|+121
