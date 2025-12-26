Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 26, 2025, 9:56 PM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA CHARGERS (39½) Houston
at GREEN BAY (38½) Baltimore

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (42½) at CAROLINA
at CINCINNATI 4 7 (53½) Arizona
Pittsburgh 3 (34½) at CLEVELAND
Jacksonville (48½) at INDIANAPOLIS
Tampa Bay 1 (44½) at MIAMI
New England 13½ (43) at NY JETS
New Orleans (39½) at TENNESSEE
NY Giants (41½) at LAS VEGAS
at BUFFALO (44) Philadelphia
at SAN FRANCISCO 3 3 (52½) Chicago

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams (50) at ATLANTA

College Football

Saturday

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh 10½ 10½ (53½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (47½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (42½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (41½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (53½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri 7 (44) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern 7 (59½) Appalachian State

Tuesday

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech 9 (51½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (61½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (55½) TCU

Wednesday

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (47½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke 3 (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (48½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 13½ 14 (50½) Nebraska

Cotton Bowl

Arlington, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ohio State (42½) Miami (FL)

Thursday

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon (52½) Texas Tech

Rose Bowl

Pasadena, Calif.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 7 (48½) Alabama

Sugar Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia (56½) Ole Miss

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 11½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy 7 (54½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State 3 (53½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona 3 (51½) SMU

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Dallas (228½) at SACRAMENTO
Denver 4 (237) at ORLANDO
at NEW ORLEANS OFF (OFF) Phoenix
at SAN ANTONIO 16½ (246½) Utah
at HOUSTON (236½) Cleveland
at CHICAGO (235½) Milwaukee
at MIAMI OFF (OFF) Indiana
New York (243½) at ATLANTA
at MINNESOTA (224) Brooklyn

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at STANFORD 16½ CSU Northridge

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y ISLANDERS -120 N.Y Rangers -100
Minnesota -115 at WINNIPEG -104
at CAROLINA -186 Detroit +154
at BUFFALO -140 Boston +118
at FLORIDA -111 Tampa Bay -109
Ottawa -116 at TORONTO -103
at NEW JERSEY -123 Washington +103
at DALLAS -357 Chicago +282
at ST. LOUIS -117 Nashville -103
at LOS ANGELES -142 Anaheim +119
Colorado -147 at VEGAS +123
at VANCOUVER -145 San Jose +121
Edmonton -131 at CALGARY +110

