NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at LA CHARGERS 1½ 1½ (39½) Houston at GREEN BAY 1½ 4½ (40½)…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LA CHARGERS
|1½
|1½
|(39½)
|Houston
|at GREEN BAY
|1½
|4½
|(40½)
|Baltimore
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|1½
|7
|(42½)
|at CAROLINA
|at CINCINNATI
|4
|7½
|(53½)
|Arizona
|Pittsburgh
|2½
|3
|(34½)
|at CLEVELAND
|Jacksonville
|1½
|6½
|(48½)
|at INDIANAPOLIS
|Tampa Bay
|1
|5½
|(45½)
|at MIAMI
|New England
|1½
|13½
|(43)
|at NY JETS
|New Orleans
|3½
|2½
|(39½)
|at TENNESSEE
|NY Giants
|2½
|1½
|(41½)
|at LAS VEGAS
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(44)
|Philadelphia
|at SAN FRANCISCO
|3
|3
|(52½)
|Chicago
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|8½
|8½
|(49½)
|at ATLANTA
College Football
Friday
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3
|1½
|(43½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|5½
|(60½)
|Florida International
Saturday
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|10½
|10½
|(53)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|2½
|9½
|(43½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|3½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|5½
|(41½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|6½
|5½
|(53)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7
|4
|(44½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|7
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|6½
|9½
|(51½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(61½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|5½
|6½
|(55½)
|TCU
Wednesday
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|3½
|4½
|(47½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|4½
|7½
|(48½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|13½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Cotton Bowl
Arlington, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ohio State
|9½
|9½
|(42½)
|Miami (FL)
Thursday, Jan. 1
Orange Bowl
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|1½
|1½
|(52½)
|Texas Tech
Rose Bowl
Pasadena, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|6½
|7
|(48½)
|Alabama
Sugar Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia
|6½
|6½
|(56½)
|Ole Miss
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|6½
|11½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|6½
|7
|(54½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|3
|(53½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|3
|(51½)
|SMU
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Boston
|7
|(219½)
|at INDIANA
|at ATLANTA
|4½
|(243½)
|Miami
|Toronto
|9
|(228½)
|at WASHINGTON
|at ORLANDO
|6½
|(231½)
|Charlotte
|at CHICAGO
|2
|(238½)
|Philadelphia
|at MEMPHIS
|OFF
|(OFF)
|Milwaukee
|at NEW ORLEANS
|OFF
|(OFF)
|Phoenix
|at UTAH
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at PORTLAND
|OFF
|(OFF)
|LA Clippers
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
