NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WASHINGTON
|3½
|4½
|(50½)
|Dallas
|Detroit
|2½
|1½
|(48½)
|at MINNESOTA
|at KANSAS CITY
|4½
|4½
|(44½)
|Denver
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LA CHARGERS
|1½
|1½
|(39½)
|Houston
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(40½)
|Baltimore
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|1½
|7½
|(42½)
|at CAROLINA
|Jacksonville
|1½
|6½
|(47½)
|at INDIANAPOLIS
|Tampa Bay
|1
|5½
|(46½)
|at MIAMI
|New England
|1½
|13½
|(42½)
|at NY JETS
|Pittsburgh
|2½
|3½
|(34)
|at CLEVELAND
|New Orleans
|3½
|2½
|(39½)
|at TENNESSEE
|at CINCINNATI
|4
|7
|(53½)
|Arizona
|at LAS VEGAS
|2½
|1½
|(41½)
|NY Giants
|at BUFFALO
|1½
|1½
|(43½)
|Philadelphia
|at SAN FRANCISCO
|3
|3
|(52½)
|Chicago
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|8½
|8½
|(49½)
|at ATLANTA
