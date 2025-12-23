Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 23, 2025, 5:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WASHINGTON (50½) Dallas
Detroit (48½) at MINNESOTA
at KANSAS CITY (44½) Denver

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA CHARGERS (39½) Houston
at GREEN BAY (40½) Baltimore

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (42½) at CAROLINA
Jacksonville (47½) at INDIANAPOLIS
Tampa Bay 1 (46½) at MIAMI
New England 13½ (42½) at NY JETS
Pittsburgh (34) at CLEVELAND
New Orleans (39½) at TENNESSEE
at CINCINNATI 4 7 (53½) Arizona
at LAS VEGAS (41½) NY Giants
at BUFFALO (43½) Philadelphia
at SAN FRANCISCO 3 3 (52½) Chicago

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams (49½) at ATLANTA

