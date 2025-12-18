NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Philadelphia 4½ 6½ (44½) at WASHINGTON Green Bay 3 1½ (46½) at CHICAGO…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|4½
|6½
|(44½)
|at WASHINGTON
|Green Bay
|3
|1½
|(46½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW ORLEANS
|2½
|4½
|(40½)
|NY Jets
|Buffalo
|8½
|10½
|(42½)
|at CLEVELAND
|at DALLAS
|2½
|1½
|(49½)
|LA Chargers
|Tampa Bay
|2½
|3
|(45½)
|at CAROLINA
|Minnesota
|1½
|2½
|(43½)
|at NY GIANTS
|Kansas City
|11½
|3½
|(37½)
|at TENNESSEE
|Cincinnati
|2½
|1½
|(50½)
|at MIAMI
|at DENVER
|3
|3
|(45½)
|Jacksonville
|Atlanta
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at HOUSTON
|11½
|14½
|(37½)
|Las Vegas
|at DETROIT
|6½
|6½
|(50½)
|Pittsburgh
|at BALTIMORE
|2½
|2½
|(47½)
|New England
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|San Francisco
|6½
|5½
|(46½)
|at INDIANAPOLIS
College Football
Friday
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|3½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|4½
|(58½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(49½)
|James Madison
Monday
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|7½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(54½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|7½
|(57½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|8½
|(46½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|4½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|2½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|2½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|4½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|8½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|2½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|4½
|(57½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|4½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|3½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|7½
|(45½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|16½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|6½
|(53½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW YORK
|6½
|(227½)
|Philadelphia
|at BOSTON
|6½
|(233½)
|Miami
|at CLEVELAND
|6½
|(240½)
|Chicago
|at ATLANTA
|OFF
|(OFF)
|San Antonio
|at MINNESOTA
|OFF
|(OFF)
|Oklahoma City
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at SACRED HEART
|1½
|Dartmouth
|South Dakota State
|1½
|at MILWAUKEE
|at NAVY
|19½
|Coppin State
|Hampton
|2½
|at GRAMBLING
|at PROVIDENCE
|2½
|Seton Hall
|at FLORIDA STATE
|39½
|Mississippi Valley State
|at AKRON
|16½
|Eastern Michigan
|at DREXEL
|4½
|Mount St. Mary’s
|at HIGH POINT
|13½
|La Salle
|Norfolk State
|6½
|at JACKSON STATE
|Tulsa
|2½
|at WESTERN KENTUCKY
|at WISCONSIN
|4½
|Villanova
|at BAYLOR
|35½
|Alcorn State
|at LSU
|22½
|SE Louisiana
|at TARLETON STATE
|13½
|Florida A&M
|at UC IRVINE
|1½
|Belmont
|at BYU
|33½
|Abilene Christian
|at SAINT MARY’S (CA)
|13½
|Florida Atlantic
|at CAL
|26½
|Morgan State
|at UCSD
|13½
|San Diego
|at LOYOLA MARYMOUNT
|10½
|North Alabama
|at UCLA
|25½
|Cal Poly
|Washington
|7½
|at SEATTLE U
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Carolina
|-123
|at FLORIDA
|+103
|at N.Y ISLANDERS
|-142
|Vancouver
|+120
|at UTAH
|-137
|New Jersey
|+115
|at COLORADO
|-250
|Winnipeg
|+203
|Dallas
|-112
|at ANAHEIM
|-107
