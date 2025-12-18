Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

December 18, 2025, 11:56 PM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (44½) at WASHINGTON
Green Bay 3 (46½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NEW ORLEANS (40½) NY Jets
Buffalo 10½ (42½) at CLEVELAND
at DALLAS (49½) LA Chargers
Tampa Bay 3 (45½) at CAROLINA
Minnesota (43½) at NY GIANTS
Kansas City 11½ (37½) at TENNESSEE
Cincinnati (50½) at MIAMI
at DENVER 3 3 (45½) Jacksonville
Atlanta (47½) at ARIZONA
at HOUSTON 11½ 14½ (37½) Las Vegas
at DETROIT (50½) Pittsburgh
at BALTIMORE (47½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (46½) at INDIANAPOLIS

College Football

Friday

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (58½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (49½) James Madison

Monday

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (57½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at NEW YORK (227½) Philadelphia
at BOSTON (233½) Miami
at CLEVELAND (240½) Chicago
at ATLANTA OFF (OFF) San Antonio
at MINNESOTA OFF (OFF) Oklahoma City

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at SACRED HEART Dartmouth
South Dakota State at MILWAUKEE
at NAVY 19½ Coppin State
Hampton at GRAMBLING
at PROVIDENCE Seton Hall
at FLORIDA STATE 39½ Mississippi Valley State
at AKRON 16½ Eastern Michigan
at DREXEL Mount St. Mary’s
at HIGH POINT 13½ La Salle
Norfolk State at JACKSON STATE
Tulsa at WESTERN KENTUCKY
at WISCONSIN Villanova
at BAYLOR 35½ Alcorn State
at LSU 22½ SE Louisiana
at TARLETON STATE 13½ Florida A&M
at UC IRVINE Belmont
at BYU 33½ Abilene Christian
at SAINT MARY’S (CA) 13½ Florida Atlantic
at CAL 26½ Morgan State
at UCSD 13½ San Diego
at LOYOLA MARYMOUNT 10½ North Alabama
at UCLA 25½ Cal Poly
Washington at SEATTLE U

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Carolina -123 at FLORIDA +103
at N.Y ISLANDERS -142 Vancouver +120
at UTAH -137 New Jersey +115
at COLORADO -250 Winnipeg +203
Dallas -112 at ANAHEIM -107

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up