Sports Betting Line

The Associated Press

December 15, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams (44½) at SEATTLE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (44½) at WASHINGTON
Green Bay 3 (46½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at NY GIANTS
Kansas City 11½ (37½) at TENNESSEE
Cincinnati (50½) at MIAMI
Tampa Bay 3 (45½) at CAROLINA
Buffalo 10½ (42½) at CLEVELAND
at DALLAS (49½) LA Chargers
at NEW ORLEANS (40½) NY Jets
Atlanta (47½) at ARIZONA
at DENVER 3 3 (45½) Jacksonville
at HOUSTON 11½ 14½ (37½) Las Vegas
at DETROIT (50½) Pittsburgh
at BALTIMORE (47½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
San Francisco (46½) at INDIANAPOLIS

College Football

Tuesday

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Troy (49½) Jacksonville State

Wednesday

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (53½) Old Dominion

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana (61½) Delaware

Thursday

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arkansas State (54½) Missouri State

Friday

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Michigan (49½) Kennesaw State

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (58½) Memphis

College Football Playoff First Round – Game 1

Norman, Okla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (40½) Oklahoma

Saturday

College Football Playoff First Round – Game 2

College Station, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas A&M (51½) Miami (FL)

College Football Playoff First Round – Game 3

Oxford, Miss.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 16½ 17½ (56½) Tulane

College Football Playoff First Round – Game 4

Eugene, Ore.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 20½ 21½ (49½) James Madison

Monday, Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah State (52½) Washington State

Tuesday, Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (44½) Toledo

New Orleans Bowl

New Orleans

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Western Kentucky (55½) Southern Miss

Frisco Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UNLV (62½) Ohio

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (54½) Hawaii

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Northwestern 12½ 10½ (43½) Central Michigan

Rate Bowl

Phoenix

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (47½) New Mexico

First Responder Bowl

University Park, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
UTSA (59½) Florida International

Saturday, Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Pittsburgh (57½) East Carolina

Pinstripe Bowl

The Bronx, N.Y.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Clemson (48½) Penn State

Fenway Bowl

Boston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Army (46½) UConn

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
BYU (55½) Georgia Tech

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (42½) Miami (OH)

New Mexico Bowl

Albuquerque, N.M.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas (55½) San Diego State

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri (48½) Virginia

Texas Bowl

Houston

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston (41½) LSU

Monday, Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Georgia Southern (59½) Appalachian State

Tuesday, Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (50½) Coastal Carolina

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tennessee (60½) Illinois

Alamo Bowl

San Antonio

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
USC (58½) TCU

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Vanderbilt (46½) Iowa

Sun Bowl

El Paso, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Duke (49½) Arizona State

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas (45½) Michigan

Las Vegas Bowl

Paradise, Nev.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Utah 14½ 16½ (50½) Nebraska

Friday, Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas State 10½ (59½) Rice

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Navy (53½) Cincinnati

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Mississippi State (56½) Wake Forest

Holiday Bowl

San Diego

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (51½) SMU

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at DREXEL Howard
at DUKE 33½ Lipscomb
Sacred Heart at UMASS-LOWELL
at MICHIGAN STATE 22½ Toledo
at CLEMSON 11½ South Carolina
at UNC GREENSBORO N.C. A&T
at TENNESSEE Louisville
at ST. JOHN’S 19½ DePaul
Belmont 10½ at EVANSVILLE
at DAYTON Florida State
at RHODE ISLAND 22½ Canisius
at MIAMI (FL) 23½ Florida International
at DELAWARE Rider
at WRIGHT STATE Miami (OH)
at OKLAHOMA 28½ UMKC
at GEORGIA TECH Marist
at MOREHEAD STATE Little Rock
at MISSISSIPPI STATE 15½ LIU
at MISSOURI STATE Oral Roberts
at NORTH CAROLINA 15½ East Tennessee State
at NORTHWESTERN 17½ Valparaiso
at TEXAS TECH 23½ Northern Colorado
at UCONN 14½ Butler
at KANSAS 18½ Towson
at BYU 23½ Pacific
at ARIZONA 32½ Abilene Christian
at ARKANSAS 24½ Queens
Montana State at CAL POLY
at CAL BAPTIST Southern
UCSD at LOYOLA MARYMOUNT

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y RANGERS -134 Vancouver +112
at TORONTO -235 Chicago +190
Utah -120 at BOSTON +100
at MONTREAL -140 Philadelphia +116
at COLUMBUS -146 Anaheim +122
at DETROIT -126 N.Y Islanders +105
Edmonton -144 at PITTSBURGH +120
at MINNESOTA -122 Washington +102
Colorado -300 at SEATTLE +240
Calgary -137 at SAN JOSE +114

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

