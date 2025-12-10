NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at TAMPA BAY 5½ 4½ (44½) Atlanta Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TAMPA BAY
|5½
|4½
|(44½)
|Atlanta
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|5½
|5½
|(41½)
|LA Chargers
|at PHILADELPHIA
|12½
|11½
|(38½)
|Las Vegas
|at NY GIANTS
|2½
|2½
|(46½)
|Washington
|Baltimore
|3
|2½
|(51½)
|at CINCINNATI
|at HOUSTON
|6½
|9½
|(42½)
|Arizona
|at JACKSONVILLE
|8½
|13½
|(41½)
|NY Jets
|Buffalo
|1½
|1½
|(49½)
|at NEW ENGLAND
|at CHICAGO
|7½
|7½
|(38½)
|Cleveland
|at SEATTLE
|3½
|13½
|(42½)
|Indianapolis
|Green Bay
|1½
|2½
|(42½)
|at DENVER
|at SAN FRANCISCO
|12½
|12½
|(44½)
|Tennessee
|at LA RAMS
|4½
|5½
|(54½)
|Detroit
|Carolina
|2½
|2½
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at DALLAS
|7½
|6½
|(47½)
|Minnesota
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|3½
|3½
|(42½)
|Miami
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NAVY
|3½
|6½
|(38½)
|Army
Saturday
LA Bowl
Inglewood, Calif.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Washington
|7½
|9½
|(52½)
|Boise State
Tuesday
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Troy
|1½
|3½
|(46½)
|Jacksonville State
Wednesday, Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|3½
|(54½)
|Old Dominion
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana
|2½
|3½
|(57½)
|Delaware
Thursday, Dec. 18
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri State
|2½
|1½
|(56½)
|Arkansas State
Friday, Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Michigan
|1½
|3½
|(49½)
|Kennesaw State
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|1½
|5½
|(57½)
|Memphis
College Football Playoff First Round – Game 1
Norman, Okla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|2½
|1½
|(40½)
|Oklahoma
Saturday, Dec. 20
College Football Playoff First Round – Game 2
College Station, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas A&M
|3½
|3½
|(51½)
|Miami (FL)
College Football Playoff First Round – Game 3
Oxford, Miss.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|16½
|17½
|(56½)
|Tulane
College Football Playoff First Round – Game 4
Eugene, Ore.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|20½
|21½
|(50½)
|James Madison
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah State
|1½
|2½
|(52½)
|Washington State
Tuesday, Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisville
|9½
|9½
|(44½)
|Toledo
New Orleans Bowl
New Orleans
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Western Kentucky
|3½
|4½
|(55½)
|Southern Miss
Frisco Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UNLV
|3½
|4½
|(62½)
|Ohio
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|2½
|(54½)
|Hawaii
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Northwestern
|12½
|10½
|(43½)
|Central Michigan
Rate Bowl
Phoenix
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|3½
|2½
|(47½)
|New Mexico
First Responder Bowl
University Park, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|UTSA
|8½
|8½
|(59½)
|Florida International
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Pittsburgh
|6½
|5½
|(59½)
|East Carolina
Pinstripe Bowl
The Bronx, N.Y.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Clemson
|3½
|3½
|(48½)
|Penn State
Fenway Bowl
Boston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Army
|3½
|4½
|(50½)
|UConn
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|BYU
|3½
|4½
|(55½)
|Georgia Tech
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|3½
|(42½)
|Miami (OH)
New Mexico Bowl
Albuquerque, N.M.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|North Texas
|5½
|3½
|(55½)
|San Diego State
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri
|7½
|6½
|(48½)
|Virginia
Texas Bowl
Houston
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|3½
|(41½)
|LSU
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Georgia Southern
|3½
|3½
|(59½)
|Appalachian State
Tuesday, Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|9½
|7½
|(50½)
|Coastal Carolina
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Tennessee
|8½
|5½
|(60½)
|Illinois
Alamo Bowl
San Antonio
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|USC
|6½
|5½
|(59½)
|TCU
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Vanderbilt
|4½
|5½
|(46½)
|Iowa
Sun Bowl
El Paso, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Duke
|1½
|2½
|(49½)
|Arizona State
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas
|5½
|6½
|(46½)
|Michigan
Las Vegas Bowl
Paradise, Nev.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Utah
|14½
|15½
|(50½)
|Nebraska
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas State
|9½
|10½
|(59½)
|Rice
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Navy
|3½
|3½
|(55½)
|Cincinnati
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Mississippi State
|2½
|2½
|(56½)
|Wake Forest
Holiday Bowl
San Diego
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|1½
|2½
|(51½)
|SMU
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Boston
|9
|(225½)
|at MILWAUKEE
|Portland
|4½
|(238½)
|at NEW ORLEANS
|at HOUSTON
|9½
|(220½)
|LA Clippers
|Denver
|10
|(238½)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Green Bay
|2½
|at IU INDIANAPOLIS
|at VIRGINIA TECH
|19½
|Western Carolina
|at EAST CAROLINA
|4½
|Appalachian State
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|2½
|UT Arlington
|at IOWA STATE
|12½
|Iowa
|at MISSOURI
|22½
|Alabama State
|at SYRACUSE
|12½
|Saint Joseph’s (PA)
|North Dakota State
|6½
|at CSU BAKERSFIELD
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-120
|at NEW JERSEY
|+100
|Carolina
|-114
|at WASHINGTON
|-105
|at N.Y ISLANDERS
|-120
|Anaheim
|+100
|Ottawa
|-113
|at COLUMBUS
|-106
|at PITTSBURGH
|-114
|Montreal
|-105
|at TORONTO
|-200
|San Jose
|+164
|Vegas
|-150
|at PHILADELPHIA
|+125
|at NASHVILLE
|-115
|St. Louis
|-104
|at WINNIPEG
|-162
|Boston
|+134
|Dallas
|-134
|at MINNESOTA
|+112
|at EDMONTON
|-188
|Detroit
|+155
|at COLORADO
|-245
|Florida
|+198
|Buffalo
|-120
|at VANCOUVER
|+100
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
