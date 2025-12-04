NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Miami 3 3 (41½) at NY JETS Indianapolis 3 1½ (46½) at JACKSONVILLE…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|3
|3
|(41½)
|at NY JETS
|Indianapolis
|3
|1½
|(46½)
|at JACKSONVILLE
|at BALTIMORE
|6½
|5½
|(43½)
|Pittsburgh
|Seattle
|8½
|6½
|(44½)
|at ATLANTA
|at CLEVELAND
|3½
|3½
|(33½)
|Tennessee
|at BUFFALO
|7
|5½
|(53½)
|Cincinnati
|at MINNESOTA
|3
|1½
|(42½)
|Washington
|at TAMPA BAY
|8½
|8½
|(41½)
|New Orleans
|Denver
|7½
|7½
|(40½)
|at LAS VEGAS
|at GREEN BAY
|5½
|6½
|(44½)
|Chicago
|LA Rams
|8½
|8½
|(48½)
|at ARIZONA
|at KANSAS CITY
|5½
|3½
|(41½)
|Houston
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|3
|2½
|(41½)
|at LA CHARGERS
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at JAMES MADISON
|20½
|23½
|(46½)
|Troy
|Kennesaw State
|1½
|2½
|(60½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at BOISE STATE
|1½
|5½
|(58½)
|UNLV
|North Texas
|1½
|2½
|(66½)
|at TULANE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WESTERN MICHIGAN
|2½
|1½
|(42½)
|Miami (OH)
|at TEXAS TECH
|12½
|12½
|(49½)
|BYU
|Georgia
|1½
|2½
|(48½)
|at ALABAMA
|at OHIO STATE
|6½
|4½
|(47½)
|Indiana
|at VIRGINIA
|2½
|3½
|(57½)
|Duke
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|5½
|(242½)
|Miami
|at BOSTON
|7
|(223½)
|LA Lakers
|at DETROIT
|7½
|(237½)
|Portland
|Denver
|7
|(237½)
|at ATLANTA
|at TORONTO
|8½
|(230½)
|Charlotte
|at CLEVELAND
|5
|(238½)
|San Antonio
|at NEW YORK
|15½
|(240½)
|Utah
|at CHICAGO
|5
|(237½)
|Indiana
|LA Clippers
|1½
|(223½)
|at MEMPHIS
|at HOUSTON
|11½
|(222½)
|Phoenix
|Philadelphia
|1½
|(223½)
|at MILWAUKEE
|at OKLAHOMA CITY
|15½
|(228½)
|Dallas
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Gonzaga
|5½
|at KENTUCKY
|at LAFAYETTE
|1½
|Mercyhurst
|at HIGH POINT
|26½
|NJIT
|at BETHUNE-COOKMAN
|10½
|South Carolina State
|Fairfield
|1½
|at MANHATTAN
|at MARIST
|9½
|Mount St. Mary’s
|at SAINT PETER’S
|7½
|Canisius
|at SIENA
|13½
|Niagara
|at EAST TENNESSEE STATE
|5½
|South Alabama
|at BROWN
|5½
|Bryant
|at IONA
|2½
|Quinnipiac
|at VCU
|20½
|Samford
|at UCONN
|37½
|East Texas A&M
|at XAVIER
|1½
|Cincinnati
|at MCNEESE
|18½
|Northwestern State
|at DRAKE
|2½
|UAB
|at TCU
|6½
|Notre Dame
|at SAN JOSE STATE
|6½
|San Diego
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Vegas
|-134
|at NEW JERSEY
|+112
|at WINNIPEG
|-134
|Buffalo
|+112
|at DALLAS
|-275
|San Jose
|+220
|Utah
|-130
|at VANCOUVER
|+108
|Washington
|-137
|at ANAHEIM
|+114
