Sports Betting Line

The Associated Press

December 4, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami 3 3 (41½) at NY JETS
Indianapolis 3 (46½) at JACKSONVILLE
at BALTIMORE (43½) Pittsburgh
Seattle (44½) at ATLANTA
at CLEVELAND (33½) Tennessee
at BUFFALO 7 (53½) Cincinnati
at MINNESOTA 3 (42½) Washington
at TAMPA BAY (41½) New Orleans
Denver (40½) at LAS VEGAS
at GREEN BAY (44½) Chicago
LA Rams (48½) at ARIZONA
at KANSAS CITY (41½) Houston

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia 3 (41½) at LA CHARGERS

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at JAMES MADISON 20½ 23½ (46½) Troy
Kennesaw State (60½) at JACKSONVILLE STATE
at BOISE STATE (58½) UNLV
North Texas (66½) at TULANE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WESTERN MICHIGAN (42½) Miami (OH)
at TEXAS TECH 12½ 12½ (49½) BYU
Georgia (48½) at ALABAMA
at OHIO STATE (47½) Indiana
at VIRGINIA (57½) Duke

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO (242½) Miami
at BOSTON 7 (223½) LA Lakers
at DETROIT (237½) Portland
Denver 7 (237½) at ATLANTA
at TORONTO (230½) Charlotte
at CLEVELAND 5 (238½) San Antonio
at NEW YORK 15½ (240½) Utah
at CHICAGO 5 (237½) Indiana
LA Clippers (223½) at MEMPHIS
at HOUSTON 11½ (222½) Phoenix
Philadelphia (223½) at MILWAUKEE
at OKLAHOMA CITY 15½ (228½) Dallas

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Gonzaga at KENTUCKY
at LAFAYETTE Mercyhurst
at HIGH POINT 26½ NJIT
at BETHUNE-COOKMAN 10½ South Carolina State
Fairfield at MANHATTAN
at MARIST Mount St. Mary’s
at SAINT PETER’S Canisius
at SIENA 13½ Niagara
at EAST TENNESSEE STATE South Alabama
at BROWN Bryant
at IONA Quinnipiac
at VCU 20½ Samford
at UCONN 37½ East Texas A&M
at XAVIER Cincinnati
at MCNEESE 18½ Northwestern State
at DRAKE UAB
at TCU Notre Dame
at SAN JOSE STATE San Diego

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Vegas -134 at NEW JERSEY +112
at WINNIPEG -134 Buffalo +112
at DALLAS -275 San Jose +220
Utah -130 at VANCOUVER +108
Washington -137 at ANAHEIM +114

