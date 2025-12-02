Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 2, 2025, 8:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT 3 (54½) Dallas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami 3 3 (41½) at NY JETS
at BUFFALO 7 (52½) Cincinnati
at MINNESOTA 3 (42½) Washington
at CLEVELAND (33½) Tennessee
Seattle (44½) at ATLANTA
at BALTIMORE (43½) Pittsburgh
Indianapolis 3 (47½) at JACKSONVILLE
at TAMPA BAY (42½) New Orleans
Denver (40½) at LAS VEGAS
at GREEN BAY (44½) Chicago
LA Rams (48½) at ARIZONA
at KANSAS CITY (42½) Houston

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia 3 3 (40½) at LA CHARGERS

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at JAMES MADISON 20½ 23½ (47½) Troy
Kennesaw State (59½) at JACKSONVILLE STATE
at BOISE STATE (58½) UNLV
North Texas (66½) at TULANE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WESTERN MICHIGAN (43½) Miami (OH)
at TEXAS TECH 12½ 12½ (49½) BYU
Georgia (47½) at ALABAMA
at OHIO STATE (48½) Indiana
at VIRGINIA (57½) Duke

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Denver (235½) at INDIANA
at CLEVELAND 10½ (237½) Portland
at ORLANDO (234½) San Antonio
at ATLANTA (230½) LA Clippers
at NEW YORK OFF (OFF) Charlotte
at MILWAUKEE OFF (OFF) Detroit
at HOUSTON OFF (OFF) Sacramento
at CHICAGO OFF (OFF) Brooklyn
at DALLAS OFF (OFF) Miami

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at UIC 18½ UAPB
at LIPSCOMB 10½ Tennessee Tech
at YOUNGSTOWN STATE Wright State
at COLUMBIA Hofstra
at UNC WILMINGTON Marshall
Furman at ELON
at MOUNT ST. MARY’S 1 Sacred Heart
at SETON HALL 16½ Cent. Conn. St.
at NORTHERN KENTUCKY 10½ Cleveland State
at GEORGIA SOUTHERN Louisiana Tech
at UMASS Harvard
at DETROIT MERCY IU Indianapolis
Indiana 10½ at MINNESOTA
at ALABAMA 10½ Clemson
Louisville at ARKANSAS
LSU at BOSTON COLLEGE
at BELMONT Richmond
at GEORGETOWN 17½ UMBC
at BYU 18½ Cal Baptist
Pacific at AIR FORCE
at WEBER STATE Oral Roberts
at WISCONSIN Northwestern
at DENVER Eastern Washington
at RICE Texas State
at MONTANA North Dakota State
Mississippi State at GEORGIA TECH
at TEXAS Virginia
at AUBURN NC State
at VANDERBILT SMU
at SANTA CLARA 18½ Utah Tech
at SAN DIEGO STATE Utah Valley
UCLA at WASHINGTON

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -114 Dallas -105
Winnipeg OFF at MONTREAL OFF
at PHILADELPHIA -125 Buffalo +104
Washington -140 at SAN JOSE +116
at ANAHEIM OFF Utah OFF

