NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|5½
|3
|(54½)
|Dallas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|3
|3
|(41½)
|at NY JETS
|at BUFFALO
|7
|5½
|(52½)
|Cincinnati
|at MINNESOTA
|3
|1½
|(42½)
|Washington
|at CLEVELAND
|3½
|3½
|(33½)
|Tennessee
|Seattle
|8½
|7½
|(44½)
|at ATLANTA
|at BALTIMORE
|6½
|5½
|(43½)
|Pittsburgh
|Indianapolis
|3
|1½
|(47½)
|at JACKSONVILLE
|at TAMPA BAY
|8½
|8½
|(42½)
|New Orleans
|Denver
|7½
|7½
|(40½)
|at LAS VEGAS
|at GREEN BAY
|5½
|6½
|(44½)
|Chicago
|LA Rams
|8½
|8½
|(48½)
|at ARIZONA
|at KANSAS CITY
|5½
|3½
|(42½)
|Houston
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|3
|3
|(40½)
|at LA CHARGERS
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at JAMES MADISON
|20½
|23½
|(47½)
|Troy
|Kennesaw State
|1½
|2½
|(59½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at BOISE STATE
|1½
|3½
|(58½)
|UNLV
|North Texas
|1½
|2½
|(66½)
|at TULANE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WESTERN MICHIGAN
|2½
|1½
|(43½)
|Miami (OH)
|at TEXAS TECH
|12½
|12½
|(49½)
|BYU
|Georgia
|1½
|2½
|(47½)
|at ALABAMA
|at OHIO STATE
|6½
|4½
|(48½)
|Indiana
|at VIRGINIA
|2½
|3½
|(57½)
|Duke
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Denver
|7½
|(235½)
|at INDIANA
|at CLEVELAND
|10½
|(237½)
|Portland
|at ORLANDO
|6½
|(234½)
|San Antonio
|at ATLANTA
|3½
|(230½)
|LA Clippers
|at NEW YORK
|OFF
|(OFF)
|Charlotte
|at MILWAUKEE
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at HOUSTON
|OFF
|(OFF)
|Sacramento
|at CHICAGO
|OFF
|(OFF)
|Brooklyn
|at DALLAS
|OFF
|(OFF)
|Miami
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at UIC
|18½
|UAPB
|at LIPSCOMB
|10½
|Tennessee Tech
|at YOUNGSTOWN STATE
|3½
|Wright State
|at COLUMBIA
|1½
|Hofstra
|at UNC WILMINGTON
|9½
|Marshall
|Furman
|2½
|at ELON
|at MOUNT ST. MARY’S
|1
|Sacred Heart
|at SETON HALL
|16½
|Cent. Conn. St.
|at NORTHERN KENTUCKY
|10½
|Cleveland State
|at GEORGIA SOUTHERN
|1½
|Louisiana Tech
|at UMASS
|4½
|Harvard
|at DETROIT MERCY
|3½
|IU Indianapolis
|Indiana
|10½
|at MINNESOTA
|at ALABAMA
|10½
|Clemson
|Louisville
|3½
|at ARKANSAS
|LSU
|8½
|at BOSTON COLLEGE
|at BELMONT
|5½
|Richmond
|at GEORGETOWN
|17½
|UMBC
|at BYU
|18½
|Cal Baptist
|Pacific
|6½
|at AIR FORCE
|at WEBER STATE
|7½
|Oral Roberts
|at WISCONSIN
|8½
|Northwestern
|at DENVER
|3½
|Eastern Washington
|at RICE
|2½
|Texas State
|at MONTANA
|2½
|North Dakota State
|Mississippi State
|2½
|at GEORGIA TECH
|at TEXAS
|2½
|Virginia
|at AUBURN
|5½
|NC State
|at VANDERBILT
|9½
|SMU
|at SANTA CLARA
|18½
|Utah Tech
|at SAN DIEGO STATE
|9½
|Utah Valley
|UCLA
|1½
|at WASHINGTON
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-114
|Dallas
|-105
|Winnipeg
|OFF
|at MONTREAL
|OFF
|at PHILADELPHIA
|-125
|Buffalo
|+104
|Washington
|-140
|at SAN JOSE
|+116
|at ANAHEIM
|OFF
|Utah
|OFF
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
